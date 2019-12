Er zijn veel soorten dekbedden met verschillende vulmaterialen. Er zijn ook verschillende diktes en warmteklasses waaruit je kunt kiezen. En dan zijn er natuurlijk nog verschillende maten.

Donzen dekbedden

Dons is een populaire dekbedvulling, maar het is duur en de winning ervan is omstreden. Waar moet je op letten als je een donzen dekbed koopt?

Voordelen

Laat (transpiratie-)vocht goed door.

Houdt uitstekend warmte vast.

Gaat lang mee als je het goed onderhoudt.

Goed 'drapeerbaar: ze vallen mooi over jou en je bed heen.

Nadelen

Duur.

Dierlijk product; de winning is omstreden.

Niet (goed) wasbaar en daardoor minder geschikt als je allergisch bent voor huisstof(mijt).

Sommige mensen zijn allergisch voor dons en veren (vooral voor het stof erin).

Dons is de naam voor de laag fijne veertjes onder het verendek van vogels zoals ganzen en eenden. Maar een donzen dekbed is zelden van 100% dons. Bij de meeste dekbedden bestaat een deel van de vulling uit veertjes of breukdeeltjes van veertjes.

Synthetische (polyester) dekbedden

Dekbedden met een synthetische vulling worden veel verkocht. In de praktijk betekent 'synthetisch' polyester of een variant daarvan.

Voordelen

Goedkoop: Je hebt al een goed 2-persoonsdekbed voor €50.

Je kunt ze wassen op 60° en daardoor geschikt als je allergisch bent voor huisstof(mijt).

Nadelen

Laat (transpiratie-)vocht minder goed door en kan daardoor zweterig aanvoelen. Dit wordt nog erger als ook de tijk gemaakt is van synthetisch materiaal en niet van katoen.

Polyester houdt warmte wat minder goed vast. De dekbedden zijn daarom zwaarder en dikker dan (even warme) donzen dekbedden.

Een minder luxe uitstraling als donzen dekbedden en vaak goedkoper afgewerkt.

De kenmerken van een synthetisch dekbed hangen af van hoe de synthetische vezels zijn gemaakt. De mogelijkheden zijn eindeloos. Er zijn vullingen met holle vezels, die luchtkanalen hebben zodat de vezels luchtig en licht blijven. De vulling kan ook uit flinterdunne microvezels bestaan. Die hebben de eigenschappen van luchtige watten.

Andere dekbedvullingen

Er zijn nog veel meer materialen waarmee een dekbed gevuld kan zijn. We noemen er een paar:

Wol

Lekker warm en laat goed vocht door, maar is wel duur en zwaar. Wollen dekbedden zijn ook niet goed wasbaar.

Plantaardige, relatief goedkoop en goed wasbaar. Maar isoleert niet zo goed, waardoor er meer vulling nodig is voor een warm dekbed.

Een natuurlijke en duurzame kunstvezel van eucalyptusbomen. Gedraagt zich als katoen en wordt inmiddels veel toegepast als dekbedvulling.

Wordt gemaakt door de wintervacht van kamelen uit te kammen, wat diervriendelijk zou zijn. Je vindt het terug in dure dekbedden en matrassen.

Plantaardig materiaal dat goed vocht doorlaat. Er wordt vaak geclaimd dat een dekbed met bamboevulling antibacterieel zou zijn. Ondanks de plantaardige oorsprong is de productie van bamboe niet per se duurzaam.

4-seizoenendekbedden

Een 4-seizoenendekbed bestaat uit 2 delen: een zomer- en een winterdekbed. Handig omdat je in de in de zomer vaak een minder warm dekbed wilt dan in de winter. Je kunt ook kiezen voor een 'all year dekbed'.

Warmteklassen

Dekbedden zijn er in 4 kwarmteklassen. Hoe lager de warmteklasse, hoe dikker en zwaarder het dekbed

De juiste maat

De maat van je matras bepaalt welke maat dekbed je moet hebben. De standaard breedtematen voor dekbedden zijn:

Eenpersoons: 140 cm.

Tweepersoons: 200 cm.

Lits-jumeaux: 240 cm.

Lits-jumeaux XL: 260 cm.

De lengtematen zijn 200 of 220 cm. Vuistregel: een dekbed moet langer zijn dan je lengte plus 20 cm.

In de praktijk zijn niet alle combinaties van breedte- en lengtematen even gebruikelijk. De vaakst aangeboden maten zijn:

140 x 200 cm.

200 x 200 cm.

240 x 220 cm.

Let er bij het kiezen van de maat op dat je wel een bijpassend dekbedovertrek moet kunnen vinden. Kies je bijvoorbeeld een dekbed van 200 x 220 cm, dan heb je minder keus uit dekbedovertrekken omdat dat een minder courante maat is.

Het beste dekbed

Weet je wat voor soort dekbed je wil, maar nog niet welke? Dan biedt onze test dekbedden uitkomst. We testen donzen en synthetische dekbedden op dezelfde manier. Maar de resultaten hebben we opgesplitst.