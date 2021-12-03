Wat is de beste dekbedvulling?

Welke vulling dekbed?

De populairste vullingen voor een dekbed zijn dons (en veren), synthetische vulling en in mindere mate wol. Daarnaast heb je ook nog dekbedden gevuld met Tencel, bamboe, katoen, microvezel en zelfs kamelenhaar. Ze hebben allemaal voor- en nadelen. Welke uiteindelijk bij jou past is natuurlijk persoonlijk.

Dekbedden met een donzen vulling

Dons en veren van ganzen en eenden is een populaire dekbedvulling.

Voordelen

Houdt uitstekend warmte vast.

Laat vocht goed door.

Lichtgewicht.

Gaat lang mee als je het goed onderhoudt.

Goed 'drapeerbaar'. Donzen dekbedden vallen mooi over jou en je bed heen.

Nadelen

Duur.

Dierlijk product. Niet altijd diervriendelijk.

Minder (goed) wasbaar. Daardoor minder geschikt als je allergisch bent voor huisstof(mijt).

Sommige mensen zijn allergisch voor dons en veren (vooral voor het stof).

Het nadeel over de mogelijk slechte behandeling van eenden en ganzen kun je voor een deel wegnemen door te kiezen voor gerecycled dons. De andere nadelen veranderen niet.

Lees meer over:

Donzen dekbedden

Beste donzen dekbed

Vergelijk donzen dekbedden

Dekbedden met een synthetische vulling

Synthetische dekbedvulling is gemaakt van polyester of een andere kunststofvezel.

Voordelen

Goedkoop, je hebt al een goed 2-persoonsdekbed voor €50.

Je kunt ze vaak wassen op 60°. Ze zijn daardoor geschikt als je allergisch bent voor huisstof(mijt).

Houden vaak goed warmte vast.

Nadelen

Niet duurzaam. Nieuwe synthetische dekbedden zijn gemaakt van aardolie. En plastic afval zorgt voor veel problemen.

Laat vocht minder goed door en kan daardoor zweterig aanvoelen. Dit wordt nog erger als de hoes (of tijk) ook gemaakt is van synthetisch materiaal en niet van katoen.

Houdt warmte wat minder goed vast. De dekbedden zijn daarom zwaarder en dikker dan (even warme) donzen dekbedden.

Een minder luxe uitstraling als donzen dekbedden. Vaak goedkoper afgewerkt.

Kenmerken

Er zijn heel veel verschillende synthetische dekbedvullingen. En ze hebben allemaal verschillende eigenschappen als het gaat om warmte, vochtdoorlatendheid en gewicht. Uit onze test blijkt dat er zelfs synthetische dekbedden zijn die in de buurt komen van donzen dekbedden.

Wat betreft het nadeel van de duurzaamheid is er goed nieuws. Ook bij synthetische dekbedden kun je kiezen voor gerecycled vulmateriaal. Meerdere fabrikanten maken dekbedden die bijvoorbeeld zijn gevuld met materiaal gemaakt van gerecyclede frisdrankflessen. En net als bij donzen dekbedden blijkt uit onze test dat die kwalitatief niet slechter zijn dan dekbedden van nieuw synthetisch materiaal.

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Andere dekbedvullingen

Er zijn nog veel meer materialen waarmee een dekbed gevuld kan zijn. We noemen er een paar:

Wol

Lekker warm en laat goed vocht door. Maar wel duur en zwaar. Wollen dekbedden zijn ook niet goed wasbaar. Maar wol is wel antibacterieel. Wol is een dierlijk product, maar de schapen blijven wel in leven. Er zijn dekbedden van Nederlands wol. Dat is relatief duurzaam omdat het verspilling van wol tegengaat. En het hoeft niet vanuit het buitenland vervoerd te worden.

Lekker warm en laat goed vocht door. Maar wel duur en zwaar. Wollen dekbedden zijn ook niet goed wasbaar. Maar wol is wel antibacterieel. Wol is een dierlijk product, maar de schapen blijven wel in leven. Er zijn dekbedden van Nederlands wol. Dat is relatief duurzaam omdat het verspilling van wol tegengaat. En het hoeft niet vanuit het buitenland vervoerd te worden. Katoen

Plantaardig, relatief goedkoop en goed wasbaar. Isoleert niet zo goed. Daardoor is er meer vulling nodig voor een warm dekbed. Bij de productie van katoen wordt extreem veel water gebruikt. Het is dus niet duurzaam.

Plantaardig, relatief goedkoop en goed wasbaar. Isoleert niet zo goed. Daardoor is er meer vulling nodig voor een warm dekbed. Bij de productie van katoen wordt extreem veel water gebruikt. Het is dus niet duurzaam. Tencel

Tencel of lyocell is een natuurlijke en duurzame kunstvezel van eucalyptusbomen in duurzaam beheerde bossen. Gedraagt zich als katoen en relatief vaak gebruikt als dekbedvulling.

Tencel of lyocell is een natuurlijke en duurzame kunstvezel van eucalyptusbomen in duurzaam beheerde bossen. Gedraagt zich als katoen en relatief vaak gebruikt als dekbedvulling. Kamelenhaar

Wordt gemaakt door de wintervacht van kamelen uit te kammen, wat diervriendelijk zou zijn. Maar dat is niet bevestigd. Je vindt het terug in dure dekbedden en matrassen.

Wordt gemaakt door de wintervacht van kamelen uit te kammen, wat diervriendelijk zou zijn. Maar dat is niet bevestigd. Je vindt het terug in dure dekbedden en matrassen. Bamboe

Plantaardig materiaal dat goed vocht doorlaat. Er wordt vaak geclaimd dat een dekbed met bamboevulling antibacterieel zou zijn. Ondanks de plantaardige oorsprong is de productie van bamboe niet per se duurzaam.

Het beste dekbed

Weet je wat voor soort dekbed je wil, maar nog niet welke? Dan biedt onze test dekbedden uitkomst. We testen donzen en synthetische dekbedden, en ook enkele van wol en Tencel. De resultaten hebben we opgesplitst.

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