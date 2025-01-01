Welk dekbed houdt je warm, laat vocht goed door en is ook nog eens niet te zwaar? En welke kun je zo vaak wassen als je wilt? Door zelf alle 4-seizoenen dekbedden grondig te testen, hebben wij de beste dekbedden voor je uitgezocht. Zo kunnen we je een betrouwbaar advies geven.
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Onze onderzoekers testen elk dekbed uitgebreid. Dat gebeurt in een professioneel testlab. Nieuwsgierig hoe dit werkt? Bekijk het filmpje.
Met onze test zie je in één oogopslag welke dekbedden goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.
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We gaan op zoek naar het beste dekbed. We testen 4-seizoenen donzen dekbedden op hun warmte-isolatie, vochtdoorlatendheid en gewicht. Ook wassen we ze 5 keer op 60°C en testen ze daarna nog eens. Tot slot meten we de dekbedden op. We checken dan of ze wel de maat hebben die op het etiket beloofd wordt. Lees meer over hoe wij dekbedden testen.
Donzen dekbedden vinden vaak de beste balans tussen warmte-isolatie, vochtdoorlatendheid en gewicht. Dat betekent dat dit materiaal het vaakst goed scoort op alle onderdelen. Dons is namelijk superlicht materiaal en houd je met een klein beetje al aardig warm. Maar sommige synthetische dekbedden scoren toch beter dan een donzen dekbed.
Dons kan goed gerecycled worden. Beter dan andere materialen. Er zijn zelfs inleverpunten voor je donzen dekbed. Maar of gerecycled dons nog net zo goed is als nieuw dons moet uit de test blijken. De scores lopen uiteen.
Na het wassen kan een dekbed krimpen. Daarom is het verstandig om goed naar de wasvoorschriften te kijken. Bij donzen dekbedden wordt het soms afgeraden om ze te wassen. Dan wordt bijvoorbeeld geadviseerd om het professioneel te laten reinigen (bij een stomerij). Sommige kun je wel zelf wassen.
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