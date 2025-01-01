Welk dekbed houdt je warm, laat vocht goed door en is ook nog eens niet te zwaar? En welke kun je zo vaak wassen als je wilt? Door zelf alle 4-seizoenen dekbedden grondig te testen, hebben wij de beste dekbedden voor je uitgezocht. Zo kunnen we je een betrouwbaar advies geven.
Laat onze test je helpen om het beste dekbed te kiezen.
Onze onderzoekers testen elk dekbed uitgebreid. Dat gebeurt in een professioneel testlab. Nieuwsgierig hoe dit werkt? Bekijk het filmpje.
Met onze test zie je in één oogopslag welke dekbedden goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.
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We gaan op zoek naar het beste dekbed. We testen 4-seizoenen synthetische dekbedden op hun warmte-isolatie, vochtdoorlatendheid en gewicht. Ook wassen we ze 5 keer op 60°C en testen ze daarna nog eens. Tot slot meten we de dekbedden op. We checken dan of ze wel de maat hebben die op het etiket beloofd wordt. Lees meer over hoe wij dekbedden testen.
Synthetische dekbedden zijn vaak goed in warmte-isolatie, maar laten over het algemeen minder vocht door. Al vonden we in onze test wat uitzonderingen. Ze zijn vaak goed wasbaar. Een groot voordeel van dit materiaal is dat ze vaak lekker goedkoop zijn. Maar de kwaliteit kan erg verschillen.
Het synthetische materiaal in deze dekbedden is gemaakt van plastic. Dan is afkomstig uit aardolie. Dit is niet goed voor het klimaat, omdat aardolie een niet-hernieuwbare grondstof is. Ook veroorzaakt plastic grote problemen in de wereld. Sommige synthetische dekbedden worden gemaakt van gerecycled materiaal. Dit is dan de duurzamere keuze.
Na het wassen kan een dekbed krimpen. Daarom is het verstandig om goed naar de wasvoorschriften te kijken. Synthetische dekbedden kun je vaak heel goed op 60°C wassen. We wasten ze allemaal 5 keer op 60°C. De 1 kan daar beter tegen dan de ander.
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Directeur Consumentenbond
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