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Professioneel getest!

Het beste dekbed voor jou, door ons getest

Welk dekbed houdt je warm, laat vocht goed door en is niet te zwaar? En welke kun je zo vaak wassen als je wilt? Door zelf alle dekbedden grondig te testen, hebben wij de beste dekbedden voor je uitgezocht. Zo krijg je een betrouwbaar advies.

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Wij hebben dekbedden voor je getest

Laatste update van de test: 13 mei 2026
  • JuisteAankoop

    Professionele laboratoriumtest

    Onze onderzoekers testen elk dekbed uitgebreid. Dat gebeurt in een professioneel testlab. Nieuwsgierig hoe dit werkt? Bekijk het filmpje.

  • Miskoop

    Voorkom een miskoop

    Met onze test zie je in één oogopslag welke dekbedden goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.

  • Onafhankelijk

    100% onafhankelijk

    We kopen de producten die we testen in de winkel. Geen cadeautjes van bedrijven. En geen subsidie van de overheid. We betalen de tests vooral uit de bijdrage van onze leden. Zo doen we écht onafhankelijk onderzoek.

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3 highlights uit de test

We gaan op zoek naar het beste dekbed. We testen 4-seizoenen dekbedden van dons, synthetisch materiaal, tencel en wol. De kwaliteit van het vulmateriaal wordt beoordeeld door de warmte-isolatie, vochtdoorlatendheid en het gewicht te vergelijken. Daarnaast wassen en drogen we alle dekbedden 5 keer, waarna we ze nogmaals testen. We meten ook of de daadwerkelijke maten overeenkomen met wat wordt aangegeven op het label. Lees meer over  hoe wij dekbedden testen.

  • Dons 200x200

    1. Dons beter dan synthetisch

    Bij synthetische dekbedden is vaak meer vulmateriaal nodig. Hierdoor wordt het dekbed dikker en zwaarder en wordt vocht minder goed afgevoerd. Maar sommige synthetische dekbedden scoren bijna net zo goed als donzen dekbedden.

  • Gerecycled 200x200

    2. Gerecycled hoeft niet slecht te zijn

    We hebben meerdere dekbedden getest die gevuld zijn met gerecycled dons en veren of polyester. Deze zijn zeker niet altijd slechter dan dekbedden met nieuw materiaal. Maar ze zijn ook niet allemaal even goed.

  • Krimp na de was v2 200x200

    3. Krimp na de was

    Af en toe je dekbed wassen is belangrijk als je last hebt van allergieën. Wij wassen alle dekbedden op 60° en daarna gaan ze in de droger. En dat herhalen we 5 keer. Dat gaat niet bij alle dekbedden even goed. In een paar gevallen zien we flinke krimp.

Nieuwsgierig naar de verschillen tussen dekbedden op deze en nog veel meer punten? En benieuwd naar het dekbed die als Beste uit de Test komt? Word dan nu lid of wijzig je lidmaatschap en krijg toegang tot de testresultaten van dekbedden en alle andere producten die we testen. 

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Sandra grijs achtergrond 900x900Sandra Molenaar

Directeur Consumentenbond

'Wat je ook wilt kopen, keuze is er genoeg. Maar de juiste keuze maken is vaak moeilijk. Wij bieden je gemak en zekerheid en deze combinatie maakt ons uniek. Een voorbeeld hiervan zijn onze uitgebreide producttests. Deze doen we in laboratoria onder leiding van deskundigen. We ontvangen hiervoor geen geld van bedrijven of overheden. Zo krijg jij 100% betrouwbare en onafhankelijke testinformatie.'

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