Welk dekbed houdt je warm, laat vocht goed door en is niet te zwaar? En welke kun je zo vaak wassen als je wilt? Door zelf alle dekbedden grondig te testen, hebben wij de beste dekbedden voor je uitgezocht. Zo krijg je een betrouwbaar advies.
Onze onderzoekers testen elk dekbed uitgebreid. Dat gebeurt in een professioneel testlab. Nieuwsgierig hoe dit werkt? Bekijk het filmpje.
Met onze test zie je in één oogopslag welke dekbedden goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.
We kopen de producten die we testen in de winkel. Geen cadeautjes van bedrijven. En geen subsidie van de overheid. We betalen de tests vooral uit de bijdrage van onze leden. Zo doen we écht onafhankelijk onderzoek.
Bekijk direct de testresultaten en voorkom een miskoop.
We gaan op zoek naar het beste dekbed. We testen 4-seizoenen dekbedden van dons, synthetisch materiaal, tencel en wol. De kwaliteit van het vulmateriaal wordt beoordeeld door de warmte-isolatie, vochtdoorlatendheid en het gewicht te vergelijken. Daarnaast wassen en drogen we alle dekbedden 5 keer, waarna we ze nogmaals testen. We meten ook of de daadwerkelijke maten overeenkomen met wat wordt aangegeven op het label. Lees meer over hoe wij dekbedden testen.
Bij synthetische dekbedden is vaak meer vulmateriaal nodig. Hierdoor wordt het dekbed dikker en zwaarder en wordt vocht minder goed afgevoerd. Maar sommige synthetische dekbedden scoren bijna net zo goed als donzen dekbedden.
We hebben meerdere dekbedden getest die gevuld zijn met gerecycled dons en veren of polyester. Deze zijn zeker niet altijd slechter dan dekbedden met nieuw materiaal. Maar ze zijn ook niet allemaal even goed.
Af en toe je dekbed wassen is belangrijk als je last hebt van allergieën. Wij wassen alle dekbedden op 60° en daarna gaan ze in de droger. En dat herhalen we 5 keer. Dat gaat niet bij alle dekbedden even goed. In een paar gevallen zien we flinke krimp.
Nieuwsgierig naar de verschillen tussen dekbedden op deze en nog veel meer punten? En benieuwd naar het dekbed die als Beste uit de Test komt? Word dan nu lid of wijzig je lidmaatschap en krijg toegang tot de testresultaten van dekbedden en alle andere producten die we testen.
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Directeur Consumentenbond
'Wat je ook wilt kopen, keuze is er genoeg. Maar de juiste keuze maken is vaak moeilijk. Wij bieden je gemak en zekerheid en deze combinatie maakt ons uniek. Een voorbeeld hiervan zijn onze uitgebreide producttests. Deze doen we in laboratoria onder leiding van deskundigen. We ontvangen hiervoor geen geld van bedrijven of overheden. Zo krijg jij 100% betrouwbare en onafhankelijke testinformatie.'
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