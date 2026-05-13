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Dekbedden vergelijken

Laatste update van de test: 13 mei 2026|

We testen 4-seizoenen dekbedden van dons, synthetisch vulmateriaal, wol en Tencel. In een laboratorium meten we de warmte-isolatie, vochtdoorlatendheid en het gewicht. Bekijk hieronder de resultaten en vergelijk ze zelf.

  • Jysk Brattfjell 4-seizoenen extra warm
    JyskBrattfjell 4-seizoenen extra warm
    Synthetisch|Wasbaar op 60°C: Ja|Gerecycled materiaal: Nee

    € 85,-

    Richtprijs

  • TXL Comfort Texels wollen 4-seizoenendekbed
    TXLComfort Texels wollen 4-seizoenendekbed
    Wol|Wasbaar op 60°C: Nee|Gerecycled materiaal: Nee

    € 170,-

    Richtprijs

  • Tesselaer Wollen 4-seizoenendekbed
    TesselaerWollen 4-seizoenendekbed
    Wol|Wasbaar op 60°C: Nee|Gerecycled materiaal: Nee
  • Polydaun Liv synthetisch 4-seizoenen
    PolydaunLiv synthetisch 4-seizoenen
    Synthetisch|Wasbaar op 60°C: Nee|Gerecycled materiaal: Ja
  • Castella Sirius 4-seizoenen
    CastellaSirius 4-seizoenen
    Dons en veren|Wasbaar op 60°C: Ja|Gerecycled materiaal: Nee
  • HEMA 4-seizoenen recycled dons
    HEMA4-seizoenen recycled dons
    Dons en veren|Wasbaar op 60°C: Ja|Gerecycled materiaal: Ja

    € 280,-

    Richtprijs

  • Cinderella Mellow 4-seizoenen
    CinderellaMellow 4-seizoenen
    Synthetisch|Wasbaar op 60°C: Ja|Gerecycled materiaal: Ja
  • Snoozing Matterhorn 4-seizoenen dekbed
    SnoozingMatterhorn 4-seizoenen dekbed
    Dons en veren|Wasbaar op 60°C: Ja|Gerecycled materiaal: Nee
  • Yumeko Tencel all seasons
    YumekoTencel all seasons
    Tencel|Wasbaar op 60°C: Nee|Gerecycled materiaal: Nee

    € 760,-

    Richtprijs

  • IKEA Småsporre 4-seizoenendekbed
    IKEASmåsporre 4-seizoenendekbed
    Synthetisch|Wasbaar op 60°C: Ja|Gerecycled materiaal: Ja

    € 50,-

    Richtprijs

  • Leen Bakker Sedna 4-seizoenen
    Leen BakkerSedna 4-seizoenen
    Synthetisch|Wasbaar op 60°C: Ja|Gerecycled materiaal: Nee

    € 90,-

    Richtprijs

  • Snoozing Salzburg Synthetisch 4-seizoenen
    SnoozingSalzburg Synthetisch 4-seizoenen
    Synthetisch|Wasbaar op 60°C: Ja|Gerecycled materiaal: Nee

    € 170,-

    Richtprijs

  • Ducky Dons Nordic 4-seizoenen
    Ducky DonsNordic 4-seizoenen
    Dons en veren|Wasbaar op 60°C: Ja|Gerecycled materiaal: Nee

    € 275,-

    Richtprijs

  • Cinderella Soul 4-seizoenen
    CinderellaSoul 4-seizoenen
    Dons en veren|Wasbaar op 60°C: Nee|Gerecycled materiaal: Nee
  • Vandyck Fibersoft duo
    VandyckFibersoft duo
    Synthetisch|Wasbaar op 60°C: Ja|Gerecycled materiaal: Nee
  • Auping Dew 4-seizoenen
    AupingDew 4-seizoenen
    Synthetisch|Wasbaar op 60°C: Ja|Gerecycled materiaal: Ja

    € 440,-

    Richtprijs

  • Jysk Falketind 4s
    JyskFalketind 4s
    Dons en veren|Wasbaar op 60°C: Ja|Gerecycled materiaal: Nee

    € 500,-

    Richtprijs

  • Yumeko Dekbed recycled dons all seasons
    YumekoDekbed recycled dons all seasons
    Dons en veren|Wasbaar op 60°C: Nee|Gerecycled materiaal: Ja

    € 750,-

    Richtprijs

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