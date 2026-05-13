Dekbedden vergelijken

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We testen 4-seizoenen dekbedden van dons, synthetisch vulmateriaal, wol en Tencel. In een laboratorium meten we de warmte-isolatie, vochtdoorlatendheid en het gewicht. Bekijk hieronder de resultaten en vergelijk ze zelf.
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