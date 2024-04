Een synthetisch dekbed bevat kunststof vulmateriaal. Het is vaak goedkoop en geschikt voor mensen met een allergie voor huisstofmijt. We helpen je een synthetisch dekbed kiezen.

Synthetische dekbedden getest

Op zoek naar een comfortabel dekbed dat gemakkelijk te onderhouden is? Dan is een synthetisch dekbed wellicht iets voor jou. Maar welk synthetisch dekbed presteert het beste? Wij hebben verschillende synthetische dekbedden getest, zodat jij de juiste keuze kunt maken.

Bij het testen van synthetische dekbedden kijken we naar verschillende factoren, zoals de warmte-isolatie, het ademend vermogen en de duurzaamheid van het materiaal. We testen dekbedden in verschillende maten en diktes, zodat we een goed beeld krijgen van het comfort.

Uit de test blijkt dat een donzen dekbed niet per se beter is dan een synthetisch dekbed. Het hangt van verschillende zaken af of een dekbed met dons beter is dan een synthetisch dekbed.

Synthetisch dekbed kopen

Je moet op een aantal zaken letten als je een synthetisch dekbed wilt kopen. Allereerst is het belangrijk om te weten hoe groot je dekbed moet zijn. Zoek je een eenpersoons synthetisch dekbed, een tweepersoons synthetisch dekbed of een dekbed van 240x220 cm voor een lits-jumeaux?

Ook kun je kijken naar de warmteklasse van het dekbed. Deze geeft aan hoe goed het dekbed de warmte vasthoudt. Vaak kun je een synthetisch vier-seizoenen-dekbed kopen die bestaat uit 2 aparte dekbedden. Een dikker dekbed en een dunner dekbed. In de winter kun je ze op elkaar klikken en samen gebruiken voor extra warmte.

Daarnaast is het goed om te letten op het gebruikte materiaal. Synthetisch materiaal zoals polyester en andere kunststof vezels is niet duurzaam, dus slecht voor het milieu. De materialen zijn gemaakt van aardolie. Je kunt wel kiezen voor een dekbed met gerecyclede kunststofvezels, dat is iets duurzamer.

Ook is het goed om te controleren of het dekbed voorzien is van het Öko-Tex Standard 100-label. Dan is het vrij van schadelijke stoffen.

Een synthetisch dekbed kun je bijna altijd wassen op 60 graden. Wij testen ook of de warmte-isolatie en de vochtdoorlatendheid verandert, en of het dekbed krimpt na het wassen.

Let ook op de prijs-kwaliteitverhouding als je een synthetisch dekbed gaat kopen. Een duurder dekbed is niet altijd beter dan een goedkoper alternatief. Vergelijk daarom verschillende merken en modellen voordat je een beslissing neemt.

Synthetische dekbedden vergelijken

Wil je verschillende synthetische dekbedden met elkaar vergelijken? We helpen je met onze vergelijker graag op weg. Met de filters kun je verschillende dekbedden selecteren en met elkaar vergelijken.

Vergelijk op testresultaten als de warmte-isolatie, vochtdoorlatendheid en wasbaarheid. Bekijk ook de prijs, het gebruik van gerecycled materiaal en in welke afmetingen het dekbed verkrijgbaar is.

Of je nu op zoek bent naar een anti-allergisch dekbed of een dekbed voor het hele jaar door, in onze vergelijker vind je het beste synthetische dekbed voor een goede nachtrust.