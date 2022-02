Hoe wij dekbedden testen

Kwaliteit van het vulmateriaal

Een goed dekbed houdt je lekker warm. Maar wat betekent dat precies? Niet iedereen houdt van even warm. En dekbedden die heel warm zijn hebben soms ook nadelen. Ze houden naast warmte ook vocht vast en zijn ook nog eens heel zwaar.

In onze test beoordelen we de kwaliteit van het vulmateriaal op basis van 3 eigenschappen:

Warmte-isolatie

Vochtdoorlatendheid

Gewicht

Voor warmte-isolatie en vochtdoorlatendheid geldt: hoe hoger hoe beter. Voor gewicht geldt: hoe lager hoe beter.

Het is moeilijk om het op alle 3 de onderdelen goed te doen. Als er veel vulmateriaal wordt gebruikt zal de warmte-isolatie hoog zijn. Maar de vochtdoorlatendheid laag en het gewicht hoog. Het gaat dus om het gemiddelde van deze 3 eigenschappen.

We beoordelen deze eigenschappen voor het zomerdeel en het (gecombineerde) winterdeel van 4 seizoenendekbedden.

Wasbaarheid

We wassen de dekbedden op 60°C in de wasmachine en drogen ze in de droger. Dat herhalen we 5 keer. Daarna beoordelen we hoe de dekbedden er aan toe zijn:

We kijken of de dekbedden zijn gekrompen.

We beoordelen het uiterlijk van de dekbedden. Zijn ze bevoorbeeld erg gekreukt, of is het vulmateriaal samengeklonterd?

We beoordelen in hoeverre de prestaties (warmte-isolatie, vochtdoorlatendheid) van de dekbedden veranderd zijn.

Etiket

We beoordelen of de informatie op het etiket (afmetingen, vulgewicht) klopt met wat wij meten. Daar geven we een oordeel over.