Hoe wij dekbedden testen

Kwaliteit vulmateriaal dekbed

Een goed dekbed houdt je lekker warm. Maar wat betekent dat precies? Niet iedereen houdt van even warm. En dekbedden die heel warm zijn hebben soms ook nadelen. Ze laten bijvoorbeeld geen vocht door en zijn ook nog eens heel zwaar.

In onze test beoordelen we de kwaliteit van het vulmateriaal op basis van 3 eigenschappen:

Warmte-isolatie

Vochtdoorlatendheid

Gewicht

Voor warmte-isolatie en vochtdoorlatendheid geldt: hoe hoger hoe beter. Voor gewicht geldt: hoe lager hoe beter.

Het is moeilijk om het op alle 3 de onderdelen goed te doen, want ze spreken elkaar nogal tegen. Als er veel vulmateriaal wordt gebruikt zal de warmte-isolatie hoog zijn. Maar de vochtdoorlatendheid laag en het gewicht hoog. Het gaat dus om het gemiddelde van deze 3 eigenschappen.

We evalueren deze eigenschappen voor zowel het zomergedeelte als het (gecombineerde) wintergedeelte van 4 seizoenendekbedden. De dekbedden worden onder andere op een verwarmde plaat gelegd. Die wordt ingesteld op een gemiddelde lichaamstemperatuur en produceert ook vocht. Daarna meten we de hoeveelheid warmte en vocht die het dekbed doorlaat. Op deze manier proberen we een zo realistisch mogelijke situatie na te bootsen, zoals wanneer je in bed ligt.

Wasbaarheid

We wassen de dekbedden op 60°C in de wasmachine en drogen ze in de droger. Dat herhalen we 5 keer. Daarna beoordelen we hoe de dekbedden er aan toe zijn:

We kijken of de dekbedden zijn gekrompen.

We beoordelen het uiterlijk van de dekbedden. Zijn ze bijvoorbeeld erg gekreukt, of is het vulmateriaal samengeklonterd?

We beoordelen in hoeverre de prestaties (warmte-isolatie, vochtdoorlatendheid) van de dekbedden veranderd zijn.

Sommige fabrikanten adviseren hun dekbed niet op 60°C, of helemaal niet te wassen. Toch doen we dat wel in onze test. 60°C is namelijk de minimale temperatuur waarop huisstofmijten het niet overleven. Ook zien we in de test dat een aantal dekbedden er, ondanks het wasadvies, prima tegen kunnen.

Etiket

We beoordelen of de informatie op het etiket (afmetingen, vulgewicht) klopt met wat wij meten. Daar geven we een oordeel over.