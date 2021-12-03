Dons en veren dekbedden

Dons is de pluizige laag onder de veren van watervogels, zoals ganzen of eenden. De meeste dons komt van eenden. Maar een donzen dekbed is bijna nooit van 100% dons. Meestal is een donzen dekbed voor een deel gevuld met veertjes. Hoe groot dat deel is, verschilt per dekbed.

Dons versus veren

Dons is duurder dan veren, maar dat is terecht. Veertjes houden de warmte minder goed vast en laten lichaamsvocht minder goed door. Ze zijn ook bijna 10 keer zo zwaar en maken meer geluid dan dons. Bovendien kunnen er scherpe puntjes aan de veertjes zitten, die door de hoes naar buiten prikken.



Dons is duurder dan veren, maar dat is terecht. Veertjes houden de warmte minder goed vast en laten lichaamsvocht minder goed door. Ze zijn ook bijna 10 keer zo zwaar en maken meer geluid dan dons. Bovendien kunnen er scherpe puntjes aan de veertjes zitten, die door de hoes naar buiten prikken. De verhouding dons en veertjes

Een 'donzen' dekbed moet voor minstens 60% uit dons bestaan. Anders mag het geen 'donzen dekbed' heten. Op het etiket van een dekbed staat vaak de verhouding tussen dons en veren. De percentages geven het deel van het totale gewicht aan. Dons is een beter vulmateriaal dan veren, dus het liefst wil je een zo hoog mogelijk percentage dons.



Een 'donzen' dekbed moet voor minstens 60% uit dons bestaan. Anders mag het geen 'donzen dekbed' heten. Op het etiket van een dekbed staat vaak de verhouding tussen dons en veren. De percentages geven het deel van het totale gewicht aan. Dons is een beter vulmateriaal dan veren, dus het liefst wil je een zo hoog mogelijk percentage dons. Ganzendons of eendendons

Het dons en de veertjes in dekbedden komen van ganzen of eenden. Veruit het grootste deel komt van eenden. Ganzendons is duurder, maar scoort in onze test niet altijd beter dan eendendons. Sommige dekbedden gebruiken een mix.



Op het etiket moet staat hoeveel ganzen- en eendendons er in zit. Staat er alleen 'dons en veren', zonder de woorden 'gans' of 'eend'? Ga er dan van uit dat de vulling van eenden komt. Staat op het etiket 'zuiver ganzendons'? Dan mag er maximaal 10% eendendons in zitten. In een dekbed dat alleen 'ganzendons' vermeldt, mag maximaal 30% eendendons zitten.

Verantwoord dons?

Veel fabrikanten claimen dat hun dekbed met 'verantwoord dons' is gevuld. Maar is dons duurzaam, en vrij van dierenleed? Die vraag is lastig te beantwoorden.

Dierenwelzijn

In het verleden kwam dons vaker in opspraak. De dieren waar het materiaal vandaan komt zouden onder erbarmelijke omstandigheden gehouden worden. Denk bijvoorbeeld aan levend plukken, dwangvoeding en in sommige gevallen zelf het afknippen van de snavels. Gruwelijke beelden kwamen via de media naar buiten.

Er zijn nu 2 keurmerken die 'verantwoord' dons beloven en dat soort praktijken uitsluiten:

Meer keurmerken vind je onderaan deze pagina. Het welzijn van de dieren met deze keurmerken is trouwens nooit helemaal te garanderen. Keurmerken en officiële instanties kunnen nooit dagelijks controleren. En vaak worden eenden grootschalig gehouden. Daardoor kunnen ze niet hun natuurlijke gedrag vertonen. Niet elk donzen dekbed heeft overigens een keurmerk voor verantwoord dons.

Bijproduct

Dat dons de directe aanleiding is voor dierenleed, is ook niet helemaal waar. Dons is namelijk een bijproduct van de bio-industrie. De vraag naar eenden- en ganzenvlees is de voornaamste reden dat eenden en ganzen grootschalig worden opgehokt. Maar natuurlijk maakt de dons-industrie het houden van ganzen en eenden wel aantrekkelijker. Of dons op zichzelf zorgt voor meer dierenleed, is lastig aan te tonen.

Duurzaamheid

Als dons afkomstig is van watervogels die gehouden zijn voor voedselproductie, levert dit enig milieuvoordeel op. Dan wordt het hele dier gebruikt. Maar slechts een deel van de vraag naar dekbedvulling wordt daarmee ingevuld.

Ook zijn donzen dekbedden beter recyclebaar dan dekbedden met een ander vulmateriaal. Bij meerdere aanbieders kun je je oude donzen dekbed terugsturen als je een dekbed van gerecycled dons koopt. Dekbedden van polyester, wol of Tencel kunnen in de textielbak. Maar ze zullen vaak bij het restafval belanden.

Wel is dons nog altijd afkomstig uit de bio-industrie. En bio-industrie is slecht voor het milieu. Als je graag een zo duurzaam mogelijk donzen dekbed wilt, koop dan een dekbed van gerecycled dons. Uit onze test blijkt dat dekbedden gevuld met gerecycled dons niet slechter zijn dan die met nieuw dons. Ook is het goed om zelf dons in te leveren, zodat het kan worden gerecycled.

Keurmerken dons

We vonden 9 verschillende keurmerken op de dekbedden uit onze test. Deze stonden vermeld op de etiketten. Vier gaan over dons. We zetten ze voor je op een rij, maar let op: we kunnen niet beoordelen hoe betrouwbaar deze keurmerken zijn. Op de website van Milieu Centraal vind je informatie over de betrouwbaarheid van sommige keurmerken.

Responsible Down Standard (RDS)

Een keurmerk voor het welzijn van eenden en ganzen die dons en veren leveren.

Een keurmerk voor het welzijn van eenden en ganzen die dons en veren leveren. Down Pass

Een keurmerk voor het welzijn van eenden en ganzen die dons en veren leveren.

Een keurmerk voor het welzijn van eenden en ganzen die dons en veren leveren. Downplus

Een keurmerk voor de transparantie van de toeleveringsketen en productie van dons.

Een keurmerk voor de transparantie van de toeleveringsketen en productie van dons. Downafresh greenLine

Geeft aan dat de vulling op een natuurlijkvriendelijke manier is geproduceerd. Deze voldoet aan de norm EN 12935, voor de kwaliteit en hygiëne van dons en veren.

Voor- en nadelen andere dekbedvullingen

Wil je meer weten over de voor- en nadelen van dons vergeleken met andere dekbedvullingen? Lees meer over de beste dekbedvullingen.