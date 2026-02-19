Archief dekbed

27 maart 2026
Donzen dekbedden kopen
Ze zijn mooi en warm, maar ook duur. En het is een dierlijk product. Waar moet je op letten als je een donzen dekbed koopt?
Ze zijn mooi en warm, maar ook duur. En het is een dierlijk product. Waar moet je op letten als je een donzen dekbed koopt?
Er zijn veel verschillende dekbedvullingen. Wij zetten de voor- en nadelen op een rijtje.
Wat maakt een dekbed een goed dekbed? We leggen uit hoe wij dekbedden testen.
Hoofdkussens zijn te koop in veel soorten en maten. De prijzen verschillen van een tientje tot honderden euro's.