De maat van een matras

2 eenpersoons of 1 tweepersoons

Voor een tweepersoonsbed kun je kiezen tussen 1 tweepersoonsmatras en 2 eenpersoonsmatrassen. Lig je doorgaans alleen in een tweepersoonsbed, dan kun je het best voor een tweepersoonsmatras kiezen. Voor 2 personen kunnen 2 losse matrassen handiger zijn. Bijvoorbeeld als:

Je bedpartner een heel ander postuur en/of lichaamsgewicht heeft dan jij.

Je bedpartner andere voorkeuren heeft voor de hardheid van de matras.

Je bedpartner meer of minder transpireert dan jij.

Je bedpartner van een koele matras houdt en jij van een warme of andersom.

Je bedpartner lichamelijke klachten heeft die jij niet hebt of andersom.

Een boxspring-combinatie

De matrassen liggen bij een boxspring-combinatie op de bodem en niet in een ombouw. Daardoor is er meer risico dat 2 eenpersoonsmatrassen gaan schuiven.

Wil je 2 eenpersoonsmatrassen op je boxspring leggen? Overleg dan met de verkoper hoe je voorkomt dat de 2 matrassen uit elkaar schuiven.

Lees meer over boxsprings.

Vermijd de geul

Veel mensen die 2 eenpersoonsmatrassen in een tweepersoonsbed hebben klagen over de geul of kier tussen beide matrassen. Kijk bij het proefliggen of de matrassen goed op elkaar aansluiten en in hoeverre je last hebt van de aansluiting. Er zijn T-stukken die je tussen de matrassen legt. Dan voel je de kier niet meer. Soms kun je ook de tijk aan elkaar ritsen. Diverse merken bieden de mogelijkheid om in een tweepersoonstijk twee verschillende matraskernen te stoppen. Je hebt dan als het ware twee matrassen die voelen als één matras. Bespreek mogelijke oplossingen met de verkoper.

Matras op maat

De meest gebruikelijke lengtemaat is 200 cm. De breedtematen is vrijwel altijd 80 cm, 90 cm, 140 cm, 160 cm en 180 cm. Bij onze geteste matrassen vragen we altijd aan de fabrikant in welke afmetingen de matras geleverd wordt. De meeste matrassen in de vergelijker van vooral duurdere merken, zijn beschikbaar in de volgende breedtematen (horizontaal) en lengtematen (verticaal):

70 80 90 100 120 140 160 180 200 x x x x x x x x 210 x x x x x x x x 220 x x x x x x x x

De dikgedrukte maten zijn niet bij alle merken beschikbaar. Zo worden Ikea-matrassen alleen in een lengte van 200 cm geleverd. Leen Bakker verkoopt ook alleen in lengtemaat 200 cm, maar heeft wel een redelijke keus in matrassen van 70 cm breed.

Wil je afwijken van deze maten? Er zijn specialisten op internet te vinden die matrassen in afwijkende maten en vormen leveren. Google op ‘matras op maat’. Vooral in caravans en boten komen andere vormen en maten voor, maar ook in zelfgemaakte bedden en babywiegjes. In hoeverre je de vulling en de tijk kunt kiezen, hangt af van de leverancier. Ook mensen die wat zwaarder zijn, kunnen leveranciers benaderen voor een matras op maat.

De nieuwe generatie matraswebwinkels hebben ook een vrij grote keus in verschillende afmetingen. Lees meer over deze nieuwe matraswebwinkels.

Mag de maat afwijken?

De daadwerkelijke afmetingen van een matras mogen ietsje afwijken van de afmetingen die in de productinformatie zijn gesteld. Die toegestane afwijkingen staan vermeld in de Europese Norm EN 1334:

Toegestane afwijking van de opgegeven lengte : 20 mm;

Toegestane afwijking van de opgegeven breedte: 20 mm;

Toegestane afwijking van de opgegeven dikte : 10 mm.

Dit betekent dat een matras die volgens de verpakking 90 x 200 x 20 cm tussen de 88 en 92 cm breed mag zijn, tussen de 198 en 202 cm lang en tussen de 19 en 21 cm dik.

Wij meten van elke matras de daadwerkelijke afmetingen. Bekijk de Specificaties in de vergelijker.

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke matrassen goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen. De beste matras

Lees ook: