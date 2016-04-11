De maat van een matras

Welke maten matrassen zijn er?

Matrassen zijn er in veel verschillende afmetingen:

Eenpersoons-breedtematen zijn: 70, 80, 90 of 100 cm.

Tweepersoonsmaten zijn: 160, 180 en 200 cm.

Daar tussenin zitten de zogenaame 'twijfelaar'-maten van 120 en 140 cm breed.

We zien ook wel andere breedtematen zoals 130, 135, 150 of 170 cm. Dat zijn vaak matrassen van fabrikanten die ook in andere landen leveren, waar andere maten gebruikelijk zijn.

De lengtematen zijn 190, 200, 210 of 220 cm. Een standaardlengte is 200 cm.

Het kan verleidelijk zijn om een wat ruimer bed te kopen, van bijvoorbeeld 200x210 cm. Maar let op. Koop je een afwijkende maat matras, dan heb je minder keuze.

IKEA-matrassen vind je bijvoorbeeld nog steeds alleen maar in een lengte van 200 cm. Matrassen die je online koopt zijn juist vaak weer wel in veel verschillende afmetingen te krijgen.

Verschillende maten matrassen

Hieronder staan voor het gemak links naar onze productvergelijker voor de gangbare maten van eenpersoonsmatrassen, twijfelaars en tweepersoonsmatrassen.

Afwijkende maat of vorm matras

In de vergelijker kun je verder filteren op nog andere maten dan die hierboven staan. Staat jouw maat daar ook niet bij? Je vindt specialisten op internet die een afwijkende matrasmaat en vormen leveren. Googel op ‘matras op maat’.

Vooral in caravans en boten komen andere vormen en maten voor. En in zelfgemaakte bedden en babywiegjes. Het hangt van de leverancier af of je de vulling en de hoes kunt kiezen.

Mag de maat matras afwijken?

De echte maten van een matras mogen iets afwijken van de afmetingen die in de productinformatie staan.

Die toegestane afwijkingen staan vermeld in de Europese Norm EN 1334:

Toegestane afwijking van de opgegeven lengte: 20 mm.

Toegestane afwijking van de opgegeven breedte: 20 mm.

Toegestane afwijking van de opgegeven dikte: 10 mm.

Dit betekent dat een matras die volgens de verpakking 90x200x20 cm is, tussen de 88 en 92 cm breed mag zijn. En tussen de 198 en 202 cm lang en tussen de 19 en 21 cm dik.

Welke matras kies je?

Kies voor een tweepersoonsmatras wanneer je meestal alleen in een tweepersoonsbed ligt. Voor 2 personen kunnen 2 losse matrassen handiger zijn.



Voor een tweepersoonsbed kun je kiezen tussen 1 tweepersoonsmatras en 2 keer een eenpersoonsmatras. Dus bij een bed van 180x200 cm kun je kiezen voor een enkel matras van 180x200 cm, of 2 losse matrassen van 90x200 cm.

Dit kan bij tweepersoonsbedden van alle afmetingen. Maar let wel op dat niet elke maat altijd even goed verkrijgbaar is. Bij veel matrassen kun je bijvoorbeeld kiezen voor de maat 140x200. Maar de maat 70x200 cm kom je veel minder vaak tegen.

Wanneer 2 losse matrassen?

Als je verstelbare bedbodems gebruikt.

Als je partner een heel andere lichaamsbouw en/of gewicht heeft dan jij.

Als je partner andere voorkeuren heeft voor de hardheid van de matras.

Als je partner meer of minder transpireert dan jij.

Als je partner van een koel matras houdt en jij van een warme, of andersom.

Je partner lichamelijke klachten heeft die jij niet hebt, of andersom.

Een boxspringcombinatie

Meestal hebben tweepersoons-boxsprings ook 2 aparte matrassen. De topmatras is dan vaak wel weer 1 enkel matras voor 2 personen. Zo lijkt het toch alsof je op 1 matras ligt.

Bekijk de beste boxsprings uit onze test.

Vermijd de geul tussen matrassen

Als je 2 eenpersoonsmatrassen in een tweepersoonsbed legt, heb je een geul of kier tussen de 2 matrassen. Dat kan vervelend zijn als de matrassen los op de bedbodem liggen. De matrassen kunnen dan schuiven.

Topmatras

Een veelgebruikte manier om van de geul af te komen is door een topmatras of topper (tweepersoons) te gebruiken boven 2 losse matrassen. Maar daardoor verander je ook de ligeigenschappen van je bed. Je kunt ook een tussenstuk (ook wel wig of t-stuk) tussen je matrassen leggen. Dan voel je de kier veel minder.

Hoezen vastritsen

Soms kun je de hoezen van 2 eenpersoonsmatrassen aan elkaar vast ritsen. Bij sommige (vaak duurdere) matrassen kun je zelfs 2 verschillende matrassenkernen in een tweepersoonshoes laten stoppen als je ze bestelt. Dan heb je allebei je eigen matras, maar lijkt het een tweepersoons.

Dat werkt natuurlijk alleen goed als de matrassen even dik zijn. Dat betekent meestal dat je moet kiezen voor hetzelfde matras, maar met een andere stevigheid.