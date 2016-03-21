Gebruikstips voor je matras

Met deze onderhoudstips verleng je de levensduur van je matras. En als je matras echt te oud is geworden, wat zijn dan milieuvriendelijke alternatieven voor de vuilnisbelt?
Op het waslabel van de hoes (of tijk) staat of je hem kunt wassen in de wasmachine en op welke temperatuur. Let op, het waslabel kan ook aan de binnenkant van de rits zitten.
In onze vergelijker staan matrassen waarvan je de hoes op 60°C kunt wassen.
Zit er geen rits aan de hoes, kun je geen wasinstructies vinden of mag de hoes volgens het label niet in de was? Gebruik dan een speciaal reinigingsmiddel voor meubilair als matrassen. Laat de tijk heel goed drogen voor je het matras weer opdekt.
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Hoe houd je een matras schoon?
Lichaamsvocht heeft een slechte invloed op je matras. Vooral een schuimvulling van hoge kwaliteit zoals traagschuim kan slecht tegen een warme, vochtige omgeving.
Zo beperk je de schade:
Heb je het snel warm in bed? Kies dan voor een van deze koelere matrassen.
Je matras gaat waarschijnlijk langer mee als je hem regelmatig omkeert.
Keer je matras het liefst elke 2 maanden van voeteneind naar hoofdeind en van onder naar boven. Zo belast het matras het meest evenwichtig.
Let op: lang niet alle matrassen kun je aan beide zijden beslapen. Bekijk de matrassen die je kunt omkeren.
Aan een gloednieuw matras zit vaak een geurtje. Dat kan komen door de lijm of gebruikte materialen in de fabriek. Dat zie je vooral bij matrassen die opgerold in een doos zijn verpakt. Die verspreiden vaak een penetrante lucht zodra ze uit de verpakking komen. Deze matrassen worden vaak direct vanaf de band verpakt, zodat de luchtjes geen kans hebben om te vervliegen.
Geurtjes verdwijnen binnen enkele uren tot een paar dagen nadat ze uit de verpakking zijn gehaald. Dat blijkt uit onze test. Voorwaarde is wel dat het matras niet opdekt.
Haal het matras zo snel mogelijk uit de verpakking en laat hem rechtop luchten in een goed geventileerde ruimte voordat je het matras gebruikt.
Wil je het matras toch direct gebruiken? Haal dan overdag het beddengoed inclusief hoeslaken en molton van het matras af. Zet ook een raam open. Dit herhaal je net zo lang tot de geurtjes zijn verdwenen.
Ligt het matras voor minder dan de helft vrij op het bed? Zet het matras dan rechtop op de bedbodem.
Jaarlijks worden zo'n 1,5 miljoen oude matrassen weggegooid. Veel daarvan worden verbrand. Dat is een verlies van grondstoffen en verspilling van energie.
In de meeste gemeenten kun je een oud matras gratis inleveren. De matrassen belanden in een speciale container. De gemeente brengt ze vervolgens naar een matrasrecyclingbedrijf zoals RetourMatras. Dat bedrijf zorgt ervoor dat 70 tot 95% van de materialen hergebruikt kunnen worden.
Een aantal fabrikanten en winkels nemen je oude matras in als je een nieuw matras koopt. Hiervoor betaal je een verwijderingsbijdrage. De kosten hiervoor worden meestal apart in rekening gebracht. We kwamen prijzen tegen van €8,50 tot €35.
Veel mensen zetten hun matras bij het grofvuil. Dat scheelt gedoe en is goedkoop. Dit is geen duurzame keuze. Recycling kan alleen met droge en schone matrassen. Matrassen die buiten hebben gestaan eindigen vaak in de verbrandingsoven.