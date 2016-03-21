Gebruikstips voor je matras

Op het waslabel van de hoes (of tijk) staat of je hem kunt wassen in de wasmachine en op welke temperatuur. Let op, het waslabel kan ook aan de binnenkant van de rits zitten.

In onze vergelijker staan matrassen waarvan je de hoes op 60°C kunt wassen.

Zit er geen rits aan de hoes, kun je geen wasinstructies vinden of mag de hoes volgens het label niet in de was? Gebruik dan een speciaal reinigingsmiddel voor meubilair als matrassen. Laat de tijk heel goed drogen voor je het matras weer opdekt.

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Hoe houd je een matras schoon?