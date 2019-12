Gebruikstips voor je matras

Om de matrashoes, ook wel tijk genoemd, echt goed schoon te maken moet je hem in de wasmachine doen. Op het waslabel van de tijk staat of deze gewassen kan worden in de wasmachine en op welke temperatuur. Let op, het waslabel kan ook aan de binnenkant van de rits zitten.

In onze vergelijker staan matrassen waarvan je de tijk in de wasmachine kunt wassen.

Zit er geen rits aan de tijk, kun je geen wasinstructies vinden of mag de tijk volgens het label niet in de was? Dan kun je vlekken en vuil te lijf gaan met een speciaal reinigingsmiddel voor meubilair als matrassen. Laat de tijk heel goed drogen voor je de matras weer opdekt.

Stofzuiger