Irene la Faille Expert matrassenBijgewerkt op:19 februari 2026
Wassen op een temperatuur van 60°C of hoger doodt de mijten en hun eitjes. Kies bij een allergie voor een matras met een afritsbare tijk die je op 60°C kunt wassen. Vergeet ook het beddengoed niet. Dat zijn niet alleen de (hoes)lakens en slopen, maar ook de dekbedden en kussens.
Verschoon minstens elke week je beddengoed. Was de dekbedden, kussens en tijk een paar keer per jaar. Is je wasmachine niet groot genoeg? Wasserettes hebben extra grote machines.
Bekijk en vergelijk:
Matrassen met een hoes die op 60°C gewassen mag worden.
Tip: een tijk met een rits rondom kun je voor de helft om het matras laten zitten. Terwijl de andere helft in de was zit. Zo is het niet erg als de tijk niet dezelfde dag droog is.
Mijten en schimmels zijn gek op een omgeving waar het vochtig, warm en donker is. De boel goed schoon en luchtig houden is dus belangrijk.
Dat kan op de volgende manieren: