Allergie voorkomen: was de tijk op 60°C

Wassen op een temperatuur van 60°C of hoger doodt de mijten en hun eitjes. Kies bij een allergie voor een matras met een afritsbare tijk die je op 60°C kunt wassen. Vergeet ook het beddengoed niet. Dat zijn niet alleen de (hoes)lakens en slopen, maar ook de dekbedden en kussens.

Reinig regelmatig je matras

Verschoon minstens elke week je beddengoed. Was de dekbedden, kussens en tijk een paar keer per jaar. Is je wasmachine niet groot genoeg? Wasserettes hebben extra grote machines.

Bekijk en vergelijk:

Matrassen met een hoes die op 60°C gewassen mag worden.

Tip: een tijk met een rits rondom kun je voor de helft om het matras laten zitten. Terwijl de andere helft in de was zit. Zo is het niet erg als de tijk niet dezelfde dag droog is.

Tips: mijten, schimmels en stof voorkomen

Mijten en schimmels zijn gek op een omgeving waar het vochtig, warm en donker is. De boel goed schoon en luchtig houden is dus belangrijk.

Dat kan op de volgende manieren:

Lucht je bed 7 dagen per week goed. Laat het slaapkamerraam zo veel mogelijk open en sla overdag altijd je dekbed terug. Hang je dekbed bij droog weer buiten. Als het vriest, doodt dat ook nog eens huisstofmijten en hun eitjes.

Kies voor een matras die niet te veel de warmte vasthoudt.

Kies voor een matras dat goed scoort op vochtdoorlatendheid.

Kies voor een goed ventilerende bedbodem.

Kies voor beddengoed van natuurlijke materialen, zoals katoen.

Was alle bedmaterialen op 60°C.

Dons en veren zijn voor mensen met een stofallergie meestal niet de beste keuze. Er zijn veel verschillende synthetische dekbedden en kussens die dezelfde positieve eigenschappen hebben als dons. Deze houd je makkelijker stofvrij.

Stofzuig het matras regelmatig. Bekijk de beste stofzuigers als je een stofallergie hebt.

Stof voorkomen