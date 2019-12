Je kunt alleen zelf beoordelen of een matras 'lekker' ligt. Maar of hij ook 'goed' ligt, dat testen wij voor je. Dat doen we voor verschillende posturen en slaapposities. Iemand met een zwaar of lang postuur is lastiger te ondersteunen dan een kleine, lichte persoon, blijkt uit onze test. Vooral als die op de zij slaapt. In de Vergelijker kun je makkelijk de matras kiezen die jouw postuur en ligpositie het best ondersteunt.