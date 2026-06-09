Welk matras biedt de beste ondersteuning voor je lichaam, heeft een lange levensduur, en laat goed vocht door? Door zelf alle matrassen grondig te testen, hebben wij de beste matrassen voor je uitgezocht. Zo kunnen we je een betrouwbaar advies geven.
Onze onderzoekers testen elke matras uitgebreid. Dat gebeurt in een professioneel testlab. Nieuwsgierig hoe dit werkt? Bekijk het filmpje.
Met onze test zie je in één oogopslag welke matrassen goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.
We kopen de producten die we testen in de winkel. Geen cadeautjes van bedrijven. En geen subsidie van de overheid. We betalen de tests vooral uit de bijdrage van onze leden. Zo doen we écht onafhankelijk onderzoek.
Bekijk direct de testresultaten en voorkom een miskoop.
Wij hebben allerlei soorten matrassen voor je getest. We testen onder meer hoe goed ze verschillende slaaphoudingen en lichaamstypen ondersteunen, hoe comfortabel ze zijn, hoe duurzaam ze zijn én hoe lang ze meegaan. Lees meer over hoe wij matrassen testen.
Je beoordeelt zelf of een matras lekker ligt. Wij testen of hij ook goed ligt. Wat is een goed matras? Dat verschilt: een matras voor rugslapers ondersteunt zij- of buikslapers niet altijd even goed. In onze vergelijker kies je makkelijk het matras dat jouw ligpositie het best ondersteunt.
Een matras dat goed ondersteunt, ligt niet altijd lekker. Daarom beoordelen we ook het comfort van een matras. Daarbij meten we onder meer hoe de druk op het lichaam is verdeeld als je op een matras ligt. We zien hier flinke verschillen, met hoge scores maar ook flinke onvoldoendes.
Een goed matras ondersteunt goed, ligt lekker én gaat lang mee. In onze levensduurtest simuleren we jarenlang gebruik. Na de test beoordelen we of het matras nog steeds even goed is als er voor. De meeste matrassen doorstaan deze test goed, maar er zijn uitzonderingen. Naast levensduur beoordelen we ook anderes duurzaamheidsaspecten zoals materiaalgebruik en recyclebaarheid.
Nieuwsgierig naar de verschillen tussen matrassen op deze en nog veel meer punten? En benieuwd naar het best geteste matras? Word dan nu lid of wijzig je lidmaatschap en krijg toegang tot de testresultaten van matrassen en alle andere producten die we testen.
€5,50per maand
€9,50per maand
Directeur Consumentenbond
'Wat je ook wilt kopen, keuze is er genoeg. Maar de juiste keuze maken is vaak moeilijk. Wij bieden je gemak en zekerheid en deze combinatie maakt ons uniek. Een voorbeeld hiervan zijn onze uitgebreide producttests. Deze doen we in laboratoria onder leiding van deskundigen. We ontvangen hiervoor geen geld van bedrijven of overheden. Zo krijg jij 100% betrouwbare en onafhankelijke testinformatie.'
Onze producttests kosten natuurlijk wel geld. Om ze te kunnen blijven uitvoeren, hebben we jouw steun nodig. Sluit je ook bij ons aan en word lid.