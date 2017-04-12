Hoe wij matrassen testen

Matrassen in de test

Bij het selecteren van matrassen voor de test hanteren we een aantal criteria.

Goede afspiegeling van de markt

De merken en modellen in onze matrassenvergelijker moeten een representatieve afspiegeling zijn van de markt. Dit betekent dat we van grote, veel verkochte, merken meer matrassen testen dan van kleinere merken.

In de afmeting 90x200 cm

We testen matrassen in de maat 90x200 cm. Dit is de meest verkochte maat, en elk matras is in die maat verkrijgbaar. Boxsprings zijn soms alleen in 2-persoonsmaten te koop. In dat geval testen we dan een grotere maat. We gaan er altijd van uit dat onze testresultaten ook bruikbaar zijn voor andere matras- of boxspringmaten.

Gemiddelde hardheid

Vaak kun je kiezen uit meerdere hardheden van een matras. Soms wordt aangegeven bij welk gewicht welke hardheid past. Wij kiezen de variant die het beste past bij de gemiddelde lichaamseigenschappen van de poppen waarmee we testen.

Als het niet duidelijk is welke variant dat is, kiezen we een gemiddelde hardheid. Als er geen gemiddelde hardheid is, kiezen we eerder voor een zacht matras dan een hard (of stevig) matras.

Aanpasbare matrassen

Kan een matras op meerdere manieren gebruikt worden? Bijvoorbeeld door lagen te herschikken of te draaien? Dan proberen we het matras aan te passen voor elk lichaamstype in de test. Dit doen we alleen als duidelijk is welke opbouw hoort bij specifieke lichaamseigenschappen zoals gewicht.

Boxsprings in de test

Bij boxsprings proberen we zo veel mogelijk 'echte boxsprings' te testen. Dat zijn bedden met een boxspringonderstel met metalen veren, een bekleed matras zonder comfortlaag en een topmatras. Sommige bedden die als boxsprings worden verkocht, selecteren we niet voor de test. Bijvoorbeeld omdat er geen topper wordt meegeleverd, en het matras ook los verkrijgbaar is.

Boxsprings: in het geheel

We testen boxsprings zo veel mogelijk op dezelfde manier als matrassen. Omdat je bij een boxspring een heel bed met onderstel, matras en topper koopt, testen we ze ook zo. Dus als we hieronder zeggen 'het matras', dan betekent dat bij boxsprings: de gehele combinatie. Bij een enkele test geeft dat problemen, vooral vanwege de hoogte van het hele bed. Als dat zo is, geven we het aan.

Testonderdelen

Lichaamsondersteuning (40%)

Een goed matras ondersteunt je lichaam en zorgt dat je ontspannen ligt. Hoe goed een matras je lichaam ondersteunt, hangt ook af van je gewicht en de vorm van je lichaam. Wij testen de lichaamsondersteuning met 3 poppen met verschillende lichaamstypen. Het oordeel dat we geven voor ondersteuning is een gemiddelde van de scores voor de 3 lichaamstypen.

De 3 lichaamstypen die we gebruiken in de tests voor lichaamsondersteuning en drukverdeling.

We meten voor alle 3 de lichaamstypen de ondersteuning in 3 slaapposities:

Rug

Zij

Buik

We voerden deze test eerder uit met proefpersonen. We gebruiken nu poppen die wat betreft de lichaamstypen levensecht zijn. De testresultaten gebruiken we om een persoonlijk advies te geven op basis van jouw lichaamsbouw en slaapvoorkeuren in onze keuzehulp matrassen.

Comfort (35%)

Het is moeilijk om te zeggen hoe comfortabel een matras is. Want dat is heel persoonlijk. De 1 zweert bij een harde pocketveringmatras. De ander vindt een zacht matras met een toplaag van traagschuim het allerlekkerst liggen.

In het oordeel voor 'comfort' proberen we iets te zeggen over hoe lekker een matras ligt, op basis van een aantal metingen.

Drukverdeling

Met de drukverdelingtest leggen we een mat met sensoren op het matras. Vervolgens leggen we dezelfde poppen die we gebruiken bij de test voor ondersteuning op het matras. De mat registreert over het hele lichaam hoe ver het matras op die plek wordt ingedrukt. En geeft dat weer in een kleurenpatroon. Plaatsen waarbij het lichaam te veel in het matras duwt, worden rood tot zwart, plaatsen waarbij de druk juist heel laag is, worden groen. Hoe meer groen de kleurenregistratie laat zien, hoe comfortabeler het matras wordt ervaren. We doen deze test met 3 lichaamstypen.

Veerkracht

Bij je schouder en heup drukken we 2 stempels in het matras om de veerkracht te meten. Dit is een indicatie voor het comfortgevoel. Hoe hoger het oordeel voor de veerkracht, hoe comfortabeler een matras aanvoelt.

Minimale dikte

We drukken met een hoge kracht op het matras en bepalen hoe veel dikte er overblijft. Is dit te weinig, dan zul je de bedbodem door het matras heen kunnen voelen. Bij boxsprings voeren we deze test niet uit. De (houten) onderstellen variëren namelijk te veel in hoogte.

Nabewegen na omdraaien

We meten ook hoeveel een matras nabeweegt als je je omdraait, oftewel de stabiliteit van een matras. In het lab laten we een gewicht op een matras vallen. Een computer telt het aantal bewegingen totdat het matras stil blijft liggen. Uit onderzoek blijkt dat mensen het niet fijn vinden als het matras heel veel nabeweegt. Maar ook niet als hij heel weinig of zelfs niet nabeweegt.

Vochtdoorlatendheid

Als je ’s nachts flink transpireert is het belangrijk dat een matras goed ventileert. Daarom meten we in een klimaatkamer hoeveel vocht een matras opneemt en afgeeft aan de lucht. Hoe meer vocht het matras opneemt én weer afgeeft aan de lucht, hoe beter de vochtdoorlatendheid. Dit is een erg belangrijke eigenschap als je in bed veel transpireert.

Levensduur en duurzaamheid (25%)

Bij matrassen geven we een oordeel voor levensduur en duurzaamheid. Dit bestaat uit meerdere onderdelen. Bij boxsprings voeren we alleen de levensduurtest uit.

Levensduur

Een wals van 140 kilo rolt 30.000 keer over de matrassen heen en weer. Dit simuleert een gemiddeld gebruik van 8 tot 10 jaar. Na die test voeren we een aantal tests uit die we ook op het gloednieuwe matras deden, opnieuw uit. En we beoordelen de verschillen:

Ondersteunt het matras het lichaam nog even goed?

Hoeveel stevigheid heeft het matras verloren?

Hoeveel dikte heeft het matras verloren?

Milieubelasting

We berekenen en beoordelen van alle matrassen de milieubelasting (ook wel 'carbon footprint'). Dat doen we door te inventariseren welke materialen zijn gebruikt voor het matras.

Recyclebaarheid

Matrassen die niet op de juiste manier worden afgedankt vormen een groot afvalprobleem. Een duurzaam matras is dus een matras wat goed te recyclen is. Gelukkig zijn de meeste materialen in een matras goed herbruikbaar.

Wel kunnen fabrikanten de recyclebaarheid van een matras vergroten door:

Niet te veel verschillende materialen te gebruiken.

Te zorgen dat de lagen van een matras makkelijk los te halen zijn (zonder lijm).

Goede informatie te geven over welke materialen er gebruikt zijn.

Al die aspecten nemen wij mee in ons oordeel over recyclebaarheid.

Wasbaarheid en vakmanschap

We bekijken of de matrashoes verwijderd kan worden, of hij gewassen mag worden en zo ja op welke temperatuur. Vervolgens wassen we hem op de aangegeven wastemperatuur en eventueel ook nog op 60 °C. Na het wassen beoordelen we of de hoes nog past. We geven daarnaast een oordeel over het vakmanschap. Oftewel hoe goed het matras in elkaar is gezet.

Warm of koel matras

Heb je het snel warm of koud in bed? Wij testen in welke mate een matras je lichaamstemperatuur vasthoudt.

Een matras die lichaamswarmte vasthoudt, voelt warm aan. Een matras die lichaamswarmte makkelijk afvoert, voelt koel aan. We testen dit in een klimaatkamer met een temperatuur van 0 °C. In deze omstandigheden meten we hoeveel energie nodig is om een koperen plaat op een temperatuur van 37 °C te houden.

We geven hier geen oordeel over, maar we verdelen de matrassen in 3 categorieën: koel, warm en neutraal (warm noch koel). Jij weet zelf of je de voorkeur geeft aan een warm of koel matras.

Hardheid

We meten de 'objectieve' hardheid van de matrassen door een stempel met een vaste kracht in het matras te duwen. We geven de hardheid weer in een cijfer van 1 tot 10. Daarbij is 1 zo hard als een plank en 10 zo zacht dat je er helemaal in wegzakt.

Maar let op: die waarde zegt niet alles over hoe hard een matras werkelijk zal aanvoelen voor jou. Dat is bijvoorbeeld ook afhankelijk van je gewicht. En veel matrassen die we testen zijn ook verkrijgbaar in stevigere of juist zachtere varianten.

Aan de binnenkant

Aan het einde van de test snijden we het matras open om de binnenkant van het matras te beoordelen. We:

Stellen vast uit welke materialen het matras bestaat.

Meten de dikte van de verschillende lagen.

Meten de dichtheid van het schuim.

Tellen het aantal pocketveren.

Meten de hoogte van de pocketveren.

Bestuderen bijzonderheden in de vulling. We checken ook claims van fabrikanten over bijzondere eigenschappen van de materialen in de vulling.

Zo berekenen we de Score Duurzaamheid

Bij matrassen (niet bij boxsprings) hebben we een Score Duurzaamheid. Deze Score Duurzaamheid heet bij matrassen 'Levensduur & Duurzaamheid'.

Als het gaat om de duurzaamheid van matrassen, dan is vooral het afdanken een probleem. Weggooide matrassen zorgen voor veel milieubelasting. Vandaar we zeggen dat een duurzaam matras lang mee gaat en goed herbruikbaar is. Maar ook de milieubelasting van het maken van een nieuwe matras moet zo laag mogelijk zijn.

Lees meer over matrassen en duurzaamheid.

Score Duurzaamheid

De Score Duurzaamheid (Levensduur & Duurzaamheid) bestaat uit de volgende testonderdelen:

Levensduur 55% Milieubelasting 20% Recyclebaarheid 15% Wasbaarheid & vakmanschap 10%

Voor een beschrijving van hoe we deze onderdelen testen, zie hierboven.

Wat we (nog) niet testen

Een aantal aspecten zijn niet of moeilijk te testen. Of ze staan op ons wensenlijstje om toe te voegen aan de test.

Service

Steeds vaker koop je een matras direct bij de fabrikant. Daarmee zijn dingen als levertijd, reactiesnelheid bij problemen en bereikbaarheid van de klantenservice onderdeel geworden van het product. En het is dus niet onlogisch dat we dat meetesten. Helaas is het heel moeilijk om service goed te vergelijken.

Geur

Sommige matrassen geuren niet of nauwelijks als ze gloednieuw zijn en andere ruiken heel sterk. Maar bij alle matrassen verdwijnen zelfs de sterkste geuren na verloop van tijd. Daarom testen we dit niet meer.

Tip: dek een nieuw matras niet meteen op, maar laat hem een paar dagen luchten, liefst staand op de zijkant. Wil je het matras toch meteen gebruiken? Haal dan de eerste dagen overdag al het beddengoed van het matras zodat hij helemaal 'bloot' ligt. En laat het raam van de slaapkamer openstaan.

Geluid

Het geluid dat een matras maakt kun je zelf beoordelen bij het proefliggen. Je bepaalt zelf of je dit storend vindt.