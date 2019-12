Hoe wij matrassen testen

Een goede matras is erg belangrijk. Daarom testen wij doorlopend matrassen van verschillende merken. We kopen de matrassen zelf en sturen deze naar een gespecialiseerd, onafhankelijk laboratorium. Het lab test de matrassen op onder andere lichaamsondersteuning, ventilatie en levensduur.

Voor iedere test bepalen we welke matrassen we laten testen. Daarbij hanteren we een aantal criteria.

Goede afspiegeling van de markt

De merken en modellen in onze matrassenvergelijker moeten een representatieve afspiegeling zijn van de markt. Dit betekent dat we van grote, veel verkochte merken zoals Auping, Ikea en BeterBed meer modellen testen dan van kleinere, minder verkochte merken, zoals Ravensberger en Ubica.

Matrassen van verschillende maten kunnen anders scoren in bijvoorbeeld lichaamsondersteuning en levensduur. Daarom hebben alle matrassen die we testen dezelfde afmeting: 200x90 cm. Dit is momenteel de meest verkochte maat.

We testen alleen matrassen en geen combinaties van een matras met een topmatras of een bedbodem - dus ook geen boxspringcombinaties. Er zijn teveel mogelijke combinaties om allemaal te kunnen testen. Het effect van de bedbodem is niet zo groot en een topmatras is meer marketingtruc dan noodzaak.

Matrassen uit heel de wereld

Wij testen matrassen uitgebreid in een laboratorium, samen met consumentenorganisaties uit de hele wereld: van Hongkong en Australië via Europa tot de Verenigde Staten. Samen onderzoeken we de technische eigenschappen die je zelf niet kunt zien of vaststellen bij het proefliggen.

LET OP: de Beste uit de Test en Beste koop doen het goed op objectief meetbare eigenschappen, zoals de lichaamsondersteuning, ventilatie en de duurtest. Of een matras ook voldoet aan persoonlijke voorkeuren kunnen we hiermee niet testen. Denk bijvoorbeeld aan:

Hardheid.

Lichaamswarmte vasthouden of juist afvoeren.

Gevoel van het materiaal van de vulling, zoals traagschuim.

We geven wel advies over deze eigenschappen in onze Matrassenvergelijker. Lees ook ons matrasadvies voor verschillende persoonlijke voorkeuren.

Vraag advies in de winkel.

Vraag bij medische klachten eerst advies aan een arts. Een winkel kan een commercieel belang hebben om een bepaalde matras te verkopen. Lees meer over matrassen en rugpijn.

Lichaamsondersteuning

Een goede matras ondersteunt je lichaam en zorgt dat je ontspannen ligt. Hoe goed een matras je lichaam ondersteunt, hangt ook af van je gewicht en de vorm van je lichaam. Ben je bovengemiddeld zwaar of heb je brede heupen of schouders? Dan is goede ondersteuning een stuk belangrijker dan bij een licht persoon met een rechte bouw.

Omdat lichaamsbouw erg kan verschillen testen we met 2 uitersten:

Mensen met een licht, klein postuur (zo'n 55 kg en 1m65 lang).

Mensen met een zwaar, lang postuur (ruim 100 kg en 1m92 lang).

Het zwaarder of gevormder je bent, des te meer je af moet gaan op het advies voor mensen met een zwaar, lang postuur. Uit tests van onze Duitse collega's van Stiftung Warentest blijkt dat voor gemiddeld grote mannen met een gezet postuur en vrouwen met brede heupen ongeveer hetzelfde advies geldt als voor mensen met een zwaar, lang postuur.

Proefpersonen met deze lichaamskenmerken liggen op hun rug en op hun zij op de matras met sensoren. Deze meten de mate van ondersteuning op belangrijke punten van het lichaam: hoofd en nek, schouders, lende, bil, heup en hiel.

In de vergelijker staan 6 verschillende scores voor lichaamsondersteuning:

Lichaamsondersteuning bij verschillende ligposities

We meten hoe goed de matras het zware, lange en het lichte, kleine postuur ondersteunt in 2 ligposities:

Ondersteuning bij het slapen op de rug. Bekijk welke matrassen het beste zijn voor rugslapers.

Ondersteuning bij het slapen op de zij. Bekijk welke matrassen het beste zijn voor zijslapers.

In de totaalscore voor de ondersteuning weegt de ondersteuning van het zware postuur voor 67% mee en dat van het lichte postuur voor 33%.

LET OP: We testen niet de ondersteuning bij het slapen op de buik. Slapen op de buik dwingt je lichaam tot een onnatuurlijke houding die op den duur erg belastend is voor de wervelkolom. Als je geregeld op je buik slaapt en klachten hebt over pijn in de rug, schouders of nek kan het best eerst zijn slaaphouding aanpassen. Ben je buikslaper maar heb je geen klachten, houd dan het advies voor zijslapers aan.

Levensduur

Een wals van 140 kilo rolt 30.000 keer over de matrassen heen en weer. Dit simuleert een gemiddeld gebruik van 8 tot 10 jaar. Na die test bekijken we alle technische eigenschappen opnieuw.

Hoeveel dikte heeft de matras verloren?

Hoeveel stevigheid heeft de matras verloren?

Ondersteunt de matras het lichaam nog goed?

Ventilatie

Als je ’s nachts flink transpireert is het belangrijk dat een matras goed ventileert. Daarom meten we in een klimaatkamer hoeveel vocht een matras opneemt en afgeeft aan de lucht. Hoe meer vocht de matras opneemt én weer afgeeft aan de lucht, des beter de ventilatie. Dit is een erg belangrijke eigenschap als je in bed veel transpireert.

Warme of koele matras

Heb je het snel warm of koud in bed? Wij testen in welke mate een matras je lichaamstemperatuur vasthoudt.

Een matras die lichaamswarmte vasthoudt, voelt warm aan. Een matras die lichaamswarmte makkelijk afvoert, voelt koel aan. We testen dit in een klimaatkamer met een temperatuur van 0 °C. In deze omstandigheden meten we hoeveel energie nodig is om een koperen plaat op een temperatuur van 37 °C te houden.

We geven geen oordeel over de isolatie, maar verdelen de matrassen in 3 categorieën: koel, warm en neutraal. Jij weet zelf of je de voorkeur geeft aan een warme of koele matras.

Comfort

De 1 zweert bij een harde pocketveringmatras, de ander vindt een zachte matras met een vulling van geheugenschuim het allerlekkerst liggen: hoe comfortabel de matras is, hangt van je eigen voorkeuren af. We doen 2 tests om op een objectieve manier iets over het comfort te kunnen zeggen.

Drukverdeling

Met de drukverdelingtest leggen we een mat met sensoren op de matras. Een lang, zwaar persoon gaat op de matras liggen. De mat registreert over het hele lichaam hoezeer de matras op die plek wordt ingedrukt, en geeft dat weer in een kleurenpatroon. Plaatsen waarbij het lichaam te veel in de matras duwt, worden rood tot zwart, plaatsen waarbij de druk juist heel goed is, worden groen. Hoe meer groen de kleurenregistratie laat zien, des te comfortabeler de matras wordt ervaren.

Veerkracht

Bij je schouder en heup drukken we 2 stempels in de matras om de veerkracht te meten. Dit is een indicatie voor het comfortgevoel: hoe hoger het oordeel voor de veerkracht, des te comfortabeler een matras aanvoelt.

Let op: de comfortmetingen zeggen niets over hoe goed het lichaam ondersteund wordt.

Hardheid

Als we de keus hebben, kopen we matrassen in die als 'hard' of 'firm' of 'stevig' worden verkocht. Matrasfabrikanten geven de hardheid van hun matras soms aan met een aanduiding als H1, H2 en H3. Hoe hoger het cijfer, des te harder de matras. De hardste variant is bij de meeste merken H3. Wij testen bij voorkeur de hardste variant.

We meten de 'objectieve' hardheid van de matrassen door een stempel met een vaste kracht in de matras te duwen. We geven de hardheid weer in een cijfer van 0 tot 10, waarbij 0 zo hard is als een plank en 10 zo zacht dat je er helemaal in wegzakt.

Let op: Hoe hard je een matras vindt, hangt ook af van de soort matras. Zo voelt een 'harde' pocketveringmatras harder aan dan een net zo 'harde' geheugenschuimmatras. Ga dus altijd proefliggen om vast te stellen hoe prettig je een matras vindt. Bij deze test wordt ook de dikte van de matras tot op de millimeter gemeten.

Nabewegen na omdraaien

We meten ook hoeveel een matras nabeweegt als je je omdraait, oftewel de stabiliteit van een matras. In het lab laten we een gewicht op een matras vallen. Een computer telt het aantal bewegingen totdat de matras stil blijft liggen. Uit onderzoek blijkt dat mensen het niet fijn vinden als de matras heel veel nabeweegt. Maar ook niet als hij heel weinig of zelfs niet nabeweegt. Een laag oordeel voor 'nabewegen na omdraaien' hoeft dus niet per se te betekenen dat de matras te veel nabeweegt, het kan ook te weinig zijn.

Hanteerbaarheid

Voor de levensduur en het onderhoud van een matras is het goed als een matras aan beide zijden beslapen kan worden. De matras wordt dan gelijkmatiger belast en de kant die op de bedbodem ligt, krijgt de kans om langere tijd te luchten. We kijken daarom of je een matras makkelijk kunt keren. Bijvoorbeeld door stevige, voldoende grote handvatten aan de zijkant. Ook controleren we of de matras heel makkelijk doorbuigt, want dat maakt het ook lastiger om hem te keren.

Traagschuimeffect

Traagschuim kan sterk reageren op de kamertemperatuur. In een koude kamer voelt traagschuim keihard aan. Het wordt pas zachter als je er een tijdje op ligt. Omdat veel mensen dit heel vervelend vinden, meten we bij traagschuimmatrassen hoe sterk het schuim reageert op de kamertemperatuur.

Aan de binnenkant

Aan het einde van de test snijden we de matras open om de binnenkant van de matras te beoordelen. We:

stellen vast uit welke materialen de matras bestaat

meten de dikte van de verschillende lagen

meten de dichtheid van het schuim

tellen het aantal pocketveren

meten de hoogte van de pocketveren, de dikte van het staaldraad en het aantal windingen

bestuderen bijzonderheden in de vulling, en checken claims van fabrikanten over bijzondere eigenschappen van de materialen in de vulling

Op deze manier kon ons lab vaststellen van een matras die voor meer dan €1500 in de winkel ligt, dat die voor niet meer dan €150 aan materialen en werk had gekost.

Uit onze test blijkt dat de materialen op zichzelf soms best doen wat ze claimen, maar er toch geen bijzonder effect merkbaar is als we de matras als geheel testen. Dat komt dan doordat de andere materialen die de fabrikant in de matras heeft verwerkt heel andere eigenschappen hebben, waardoor het effect van het bijzondere materiaal wegvalt. Daarom geven we geen oordelen over de materialen die zijn verwerkt in de matras, maar alleen over de matras in zijn geheel.

Wat we niet testen

Een aantal aspecten zijn niet te testen. Ze zijn afhankelijk van persoonlijke smaak en kun je zelf beoordelen in de winkel. Of ze zeggen te weinig over de daadwerkelijke kwaliteit van een matras.

Afwerking en uiterlijk van de tijk: dit kun je zelf beoordelen in de winkel. Het zegt niets over de 'interne' kwaliteit van de matras. Kijk ook bij de kooptips.

dit kun je zelf beoordelen in de winkel. Het zegt niets over de 'interne' kwaliteit van de matras. Kijk ook bij de kooptips. Geur: sommige matrassen geuren niet of nauwelijks als ze gloednieuw zijn en andere ruiken heel sterk. Maar bij alle matrassen verdwijnen zelfs de sterkste geuren na verloop van tijd. Daarom testen we dit niet meer.

Tip: dek een nieuwe matras niet meteen op, maar laat hem een paar dagen luchten, liefst staand op de zijkant. Wil je de matras toch meteen gebruiken, haal dan de eerste dagen overdag al het beddengoed van de matras zodat hij helemaal 'bloot' ligt, en laat het raam van de slaapkamer openstaan.

