Boxspring kopen: waar let je op?

Een boxspring, eigenlijk 'boxspringcombinatie' is een compleet bed. De naam ‘boxspring’ slaat officieel alleen op het onderstel.

Bij een boxspringcombinatie is het bedframe een bedbodem van metalen veren (springs) verpakt in een ‘doos’ (de box) van hout of schuim. Die 'doos' staat op pootjes en is bekleed met dezelfde stof als de matras die erop ligt. Vaak koop je er ook nog een bekleed hoofd- of voetbord bij.

Op de matras ligt meestal een aparte topmatras (topper). Die zorgt dat je de naad tussen de 2 eenpersoonsmatrassen niet voelt. De topmatras zorgt ook voor een mooier uiterlijk. Want als je het hoeslaken om de topper doet, hoeft het niet om de dikke en beklede matras.