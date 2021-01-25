Boxspring kopen: waar let je op?

Een boxspring, eigenlijk 'boxspringcombinatie', is een compleet bed. Het bestaat uit verschillende onderdelen:

Onderstel op pootjes

Onderop een onderstel, gemaakt van metalen veren (springs), verpakt in een 'doos' (box) van hout of schuim. Hieraan heeft de boxspring haar naam te danken. Het onderstel is bekleed. Vaak kun je hiervoor allerlei soorten bekleding kiezen. Het onderstel staat op pootjes. Hierin heb je soms ook verschillende keuzes.

Matras

Op het onderstel ligt een matras. Dit matras is hetzelfde bekleed als het onderstel. Anders dan een los matras, heeft dit matras geen comfortlaag.

Topmatras

Op het matras ligt meestal een apart topmatras. Zo'n topper zorgt voor de comfortlaag die bij de meeste matrassen ontbreekt. Ook zorgt het ervoor dat je geen spleet voelt tussen 2 eenpersoonmatrassen.

Vaak maak je alleen een topmatras op met het hoeslaken. Zo blijven de beklede onderlagen nog mooi zichtbaar.

Hoofdbord en voetenbord

Bij een complete boxspring kun je meestal ook nog een hoofd- of voetenbord kiezen, met dezelfde bekleding.

Andere varianten van een boxspring

Er zijn verschillende variaties die als 'boxspring' worden verkocht. Bijvoorbeeld een bed met een lattenbodem en een bekleed bedframe. Wij testen alleen boxsprings die bestaan uit de totale combinatie van een verend onderstel, een matras en topmatras.