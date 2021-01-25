Boxspring kopen: waar let je op?

De boxspring is misschien wel het populairste bed in Nederland. Ze zijn er in alle soorten en maten. Van spotgoedkoop tot peperduur. Waar let je op als je een boxspring koopt?
Een boxspring, eigenlijk 'boxspringcombinatie', is een compleet bed. Het bestaat uit verschillende onderdelen:
Onderstel op pootjes
Onderop een onderstel, gemaakt van metalen veren (springs), verpakt in een 'doos' (box) van hout of schuim. Hieraan heeft de boxspring haar naam te danken. Het onderstel is bekleed. Vaak kun je hiervoor allerlei soorten bekleding kiezen. Het onderstel staat op pootjes. Hierin heb je soms ook verschillende keuzes.
Matras
Op het onderstel ligt een matras. Dit matras is hetzelfde bekleed als het onderstel. Anders dan een los matras, heeft dit matras geen comfortlaag.
Topmatras
Op het matras ligt meestal een apart topmatras. Zo'n topper zorgt voor de comfortlaag die bij de meeste matrassen ontbreekt. Ook zorgt het ervoor dat je geen spleet voelt tussen 2 eenpersoonmatrassen.
Vaak maak je alleen een topmatras op met het hoeslaken. Zo blijven de beklede onderlagen nog mooi zichtbaar.
Hoofdbord en voetenbord
Bij een complete boxspring kun je meestal ook nog een hoofd- of voetenbord kiezen, met dezelfde bekleding.
Er zijn verschillende variaties die als 'boxspring' worden verkocht. Bijvoorbeeld een bed met een lattenbodem en een bekleed bedframe. Wij testen alleen boxsprings die bestaan uit de totale combinatie van een verend onderstel, een matras en topmatras.
Een boxspring slaapt niet beter dan een bed met een normaal matras.
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Voordelen
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Nadelen
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Lees meer over:
Boxspring: voordelen en nadelen
De betere (en duurdere) boxsprings hebben een bodem met metalen veren die in losse zakjes zitten. Dit zijn zogenaamde pocketveren.
De boxspringmatrassen die op dit onderstel komen, hebben ook vaak pocketvering. Dan heb je dus 2 lagen pocketveren.
Sommige boxsprings hebben een bodem met bonellveren. Deze veren zitten niet los in een zakje, maar zijn aan elkaar verbonden. Bonellveren zijn goedkoper en minder stabiel.
Je vindt ook veel 'boxsprings' waarbij het onderstel gewoon een lattenbodem is. Het onderstel is dan een bekleed bedframe. Dit zijn dus geen echte boxsprings. Maar een stevige lattenbodem biedt wel goede ondersteuning.
Bij hele goedkope 'boxsprings' is de bodem soms een simpele houten plaat. Dit raden we niet aan, omdat een houten plaat zonder gaten niet ventileert. Het is belangrijk dat een bedbodem goed ventileert, omdat je tijdens het slapen veel vocht verliest. Een houten plaat is dus niet geschikt als bedbodem.
Bij sommige (duurdere) boxsprings kun je kiezen voor een elektrisch verstelbaar onderstel. Dan kun je rechtop zitten in bed.
Bekijk en vergelijk:
Boxsprings met verstelbare bodem
Bij boxprings met een platte bedbodem kun je de ruimte onder het bed gebruiken om dingen op te slaan. Een platte bedbodem kan een lattenbodem, een plaatbodem of een metalen spiraalbodem zijn. Sommige boxsprings hebben daarvoor een speciaal hefmechanisme, zodat je de bedbodem met weinig moeite optilt.
De boxsprings met verend onderstel als bodem in onze test hebben deze mogelijkheid niet.
Gewone, moderne matrassen zijn vaak complexe producten. Boxspringmatrassen zijn juist simpel. Je kunt vrijwel altijd alleen pocketveringsmatrassen kiezen. De duurdere matrassen hebben meer veren en een betere zoneverdeling.
Normale matrassen hebben vaak een ondersteuningslaag en een comfortlaag. De ene zorgt voor goede lichaamsondersteuning, de andere dat je ook lekker ligt. Boxspringmatrassen hebben niet zo'n comfortlaag, omdat het topmatras zorgt voor het comfort.
Een topmatras zorgt bij een boxspring dus voor de comfortlaag, die in het onderliggende matras ontbreekt. Hierin heb je dan ook het meest te kiezen. Koudschuim, traagschuim en latexschuim zijn populaire materialen. Ze hebben allemaal hun eigen eigenschappen. Traagschuim en latexschuim zijn meestal duurder.
Lees meer over:
Verschillende soorten matrasvullingen
Topmatras: zin of onzin?
Het prijsverschil bij boxsprings is enorm. Je hebt al een complete tweepersoonsboxspring voor €1000 of minder. Maar boxsprings zijn ook de meest luxe bedden, die soms meer dan €10.000 kosten.
Sommige goedkope 'boxsprings' hebben geen geveerde bodem. Die testen we dus niet. De goedkopere boxsprings die we wel testten boden vaak geen goede ondersteuning.
Een hele goedkope boxspring is daarom niet altijd de beste keus. Wil je een goedkoop bed wat ook goed ondersteunt? Overweeg dan een los bedframe met een goedkoper matras. Dan heb je een prima bed voor een lage prijs.
Bij duurdere boxsprings heb je vaak keuze uit heel veel stoffen en opties. Bij goedkopere is er soms maar 1 soort stof. Dat betekent trouwens meestal wel dat die goedkopere boxsprings snel uit voorraad leverbaar zijn.
Lees meer over:
De prijs van matrassen
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