Gebruikstips voor je boxspring

Wij vertellen hoe je een boxspring het beste onderhoudt zodat hij lang meegaat. Want de plek waar je zo veel tijd doorbrengt moet je goed verzorgen. Lees onze tips.
Je verliest veel vocht tijdens het slapen. En dat komt je boxspring niet ten goede. Je beperkt de schade door dagelijks je bed te luchten. Dit doe je door het beddengoed iedere ochtend helemaal terug te slaan.
Uit onze test blijkt dat boxsprings warmer zijn dan normale matrassen. Er zijn ook maar weinig boxsprings die goed scoren op vochtdoorlatendheid.
Heb je het snel warm in bed? Kies dan een van deze koele matrassen in plaats van een boxspring. Ook zijn er veel meer losse matrassen die goed vocht doorlaten.
Vaak kun je boxspringmatrassen omdraaien. Je verlengt de levensduur van je boxspring als je het matras regelmatig keert.
Je belast het matras het meest evenwichtig als je deze elke 2 maanden keert.
Let op! Niet alle boxprings hebben matrassen die je aan 2 kanten kunt beslapen. Van voeteneind naar hoofdeind draaien kan meestal ook niet omdat het matras verdeeld is in zones.
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Boxsprings met een omkeerbaar matras
Heb je een stofallergie? Dan is het extra belangrijk om je bed goed schoon te houden. Stofmijten en schimmels zijn gek op een omgeving waar het vochtig, warm en donker is.
Het is daarom ook belangrijk dat je:
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Je matras schoonhouden
Een milieuvriendelijke optie is je matras recyclen. Zo'n 70 tot 95% van de materialen kunnen hergebruikt worden. Je levert je oude matras in bij de milieustraat in je gemeente. De matrassen gaan daarna naar een recyclingbedrijf, zoals RetourMatras.
Bij sommige aanbieders kun je bij de koop van een nieuw matras je oude inleveren. Hiervoor betaal je een verwijderingsbijdrage die varieert van €8,50 tot €35.
Je matras bij het grofvuil zetten is niet duurzaam. Recyclen kan alleen met droge en schone matrassen. Een matras dat buiten heeft gestaan eindigt vaak in de verbrandingsoven.