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gebruikstips

Gebruikstips voor je boxspring

Wij vertellen hoe je een boxspring het beste onderhoudt zodat hij lang meegaat. Want de plek waar je zo veel tijd doorbrengt moet je goed verzorgen. Lees onze tips.

Snel naar:

  1. Je boxspring goed ventileren
  2. Je matras omdraaien
  3. Je boxspring schoonhouden
  4. Wat doe je met je oude boxspring?

1

Je boxspring goed ventileren

Je verliest veel vocht tijdens het slapen. En dat komt je boxspring niet ten goede. Je beperkt de schade door dagelijks je bed te luchten. Dit doe je door het beddengoed iedere ochtend helemaal terug te slaan. 

Uit onze test blijkt dat boxsprings warmer zijn dan normale matrassen. Er zijn ook maar weinig boxsprings die goed scoren op vochtdoorlatendheid

Heb je het snel warm in bed? Kies dan een van deze koele matrassen in plaats van een boxspring. Ook zijn er veel meer losse matrassen die goed vocht doorlaten.

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2

Je matras omdraaien

Vaak kun je boxspringmatrassen omdraaien. Je verlengt de levensduur van je boxspring als je het matras regelmatig keert. 

Je belast het matras het meest evenwichtig als je deze elke 2 maanden keert.

Let op! Niet alle boxprings hebben matrassen die je aan 2 kanten kunt beslapen. Van voeteneind naar hoofdeind draaien kan meestal ook niet omdat het matras verdeeld is in zones.

Bekijk en vergelijk:
Boxsprings met een omkeerbaar matras

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3

Je boxspring schoonhouden

Heb je een stofallergie? Dan is het extra belangrijk om je bed goed schoon te houden. Stofmijten en schimmels zijn gek op een omgeving waar het vochtig, warm en donker is.

Het is daarom ook belangrijk dat je:

  • Het matras goed lucht.
  • Een matras en bedbodem kiest die goed ventileren.
  • Alle bedmaterialen kunt wassen op 60 °C.

Lees meer over:
Je matras schoonhouden

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4

Wat doe je met je oude boxspring?

Inleveren bij de milieustraat

Een milieuvriendelijke optie is je matras recyclen. Zo'n 70 tot 95% van de materialen kunnen hergebruikt worden. Je levert je oude matras in bij de milieustraat in je gemeente. De matrassen gaan daarna naar een recyclingbedrijf, zoals RetourMatras.

Terug naar de verkoper

Bij sommige aanbieders kun je bij de koop van een nieuw matras je oude inleveren. Hiervoor betaal je een verwijderingsbijdrage die varieert van €8,50 tot €35.

Vermijd het grofvuil

Je matras bij het grofvuil zetten is niet duurzaam. Recyclen kan alleen met droge en schone matrassen. Een matras dat buiten heeft gestaan eindigt vaak in de verbrandingsoven.

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