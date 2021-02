Gebruikstips voor je boxspring

Jaarlijks worden zo'n 1,5 miljoen oude matrassen weggegooid. Veel daarvan worden verbrand. Dat is een verlies van grondstoffen en verspilling van energie.

Recyclen

Een milieuvriendelijk alternatief is het recyclen van je matras. Dit kan bijvoorbeeld via RetourMatras, dat jaarlijks zo'n 200.000 matrassen verwerkt en zorgt dat 70 tot 95% van de materialen hergebruikt kunnen worden. Zij zamelen matrassen in via verzamelpunten zoals de gemeentewerf, plaatselijke milieustraat of winkels.

Wil je een matras laten recyclen? Informeer bij de gemeentewerf naar de mogelijkheden.