Gebruikstips voor je boxspring

Je verliest veel vocht tijdens het slapen. En dat komt je boxspring niet ten goede. Je beperkt de schade door dagelijks je bed te luchten. Dit doe je door het beddengoed iedere ochtend helemaal terug te slaan.

Uit onze test blijkt dat boxsprings warmer zijn dan normale matrassen. Er zijn ook maar weinig boxsprings die goed scoren op vochtdoorlatendheid.

Heb je het snel warm in bed? Kies dan een van deze koele matrassen in plaats van een boxspring. Ook zijn er veel meer losse matrassen die goed vocht doorlaten.