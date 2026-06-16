icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Boxsprings vergelijken

Laatste update van de test: 16 juni 2026|

Bij het kopen van een boxspringbed let je op het uiterlijk, maar juist het comfort van de boxspring doet er toe. De ondersteuning van het matras in een boxpring is erg belangrijk voor goed slapen.

  • Ikea Hemfjället (Valevåg middelhard + Nordberget Odensvi)
    IkeaHemfjället (Valevåg middelhard + Nordberget Odensvi)
    Valevåg matras (middelhard)|Nordberget topmatras|Bonellveren, pocketveren, PU schuim, traagschuim

    € 900,-

    Richtprijs

  • Beddenreus Round vlak met gestoffeerd matras
    BeddenreusRound vlak met gestoffeerd matras
    Luxe 250|Luxe HR|Bonellveren, pocketveren, PU schuim, koudschuim

    € 1.220,-

    Richtprijs

  • Swiss Sense Royal Horizon
    Swiss SenseRoyal Horizon
    Royal Core Connect Dual (soft/medium)|Aeromax Comfort I|Pocketveren, PU schuim, koudschuim

    € 3.520,-

    Richtprijs

  • Eastborn Go
    EastbornGo
    Soepel matras|Standaard topmatras|Pocketveren, koudschuim, PU schuim

    € 2.000,-

    Richtprijs

  • Karlsson (Beter Bed) Autentik Tunn
    Karlsson (Beter Bed)Autentik Tunn
    Standaard matras|Standaard topmatras|Pocketveren, PU schuim

    € 2.300,-

    Richtprijs

  • Cinderella Desire
    CinderellaDesire
    Medium matras (tot 80 kg)|Primum topmatras|Pocketveren, koudschuim, PU schuim

    € 2.200,-

    Richtprijs

  • Emma Original (voorheen Deluxe)
    EmmaOriginal (voorheen Deluxe)
    Hybrid matras|Flip topmatras|Bonnelveren, pocketveren, traagschuim, koudschuim, PU schuim

    € 3.075,-

    Richtprijs

  • Leen Bakker Liv
    Leen BakkerLiv
    Standaard matras|Standaard topmatras|Bonellveren, pocketveren, PU schuim, koudschuim

    € 1.225,-

    Richtprijs

  • Swiss Sense Home 105
    Swiss SenseHome 105
    Pocket 500 matras (medium)|Ivar topmatras|Pocketveren, PU schuim, koudschuim

    € 2.100,-

    Richtprijs

  • Beddenleeuw Sara
    BeddenleeuwSara
    Comfort Deluxe matras|Koudschuim (4 cm)|Pocketveren, PU schuim

    € 700,-

    Richtprijs

  • Swiss Sense Home 180
    Swiss SenseHome 180
    Pocket 500 matras (medium)|Ivar topmatras|Pocketveren, PU schuim, koudschuim

    € 2.400,-

    Richtprijs

  • Avek Ninety
    AvekNinety
    Matras met hardheid "standaard"|OptiFoam topmatras|Pocketveren, koudschuim, PU schuim
    Expert review

    € 3.000,-

    Richtprijs

  • Auping Original
    AupingOriginal
    Comfort matras|Comfort topmatras|Pocketveren, koudschuim, PU schuim
    Expert review

    € 3.400,-

    Richtprijs

  • Pullman Express Leeds Basic
    PullmanExpress Leeds Basic
    Standaard matras|Silverline Comfortschuim|Pocketveren, PU schuim

    € 3.000,-

    Richtprijs

  • Beter Bed Cisano
    Beter BedCisano
    Gestoffeerd matras|Standaard topmatras|Bonellveren, pocketveren, PU schuim

    € 950,-

    Richtprijs

  • Eastborn Ruby
    EastbornRuby
    Q-2200 matras (stevig)|Comfortschuim topmatras|Pocketveren, PU schuim

    € 2.400,-

    Richtprijs

  • Dekbed-discounter Curvy - Teddy
    Dekbed-discounterCurvy - Teddy
    Standaard matras|Standaard topmatras|Pocketveren, PU schuim

    € 2.100,-

    Richtprijs

  • TotaalBED Ingmar
    TotaalBEDIngmar
    Premium 500 standaard|Deluxe koudschuim|Pocketveren, PU schuim, koudschuim

    € 2.800,-

    Richtprijs

Boxsprings getest

Met onze test van boxsprings vind je de beste boxpring voor jou. We testen goedkope boxspring-bedden van Ikea, Jysk en Leen Bakker, en wat duurdere boxpringbedden van bijvoorbeeld Auping, Pullman en Swiss Sense. We onderzoeken hoe goed de boxspring ondersteunt en ook hoe goed de boxpring blijft ondersteunen na langer gebruik. Want je wilt niet dat je harde matras ineens een kuil heeft. Ook testen we de vering van de boxpring en hoe goed hij ventileert.

Boxspring kopen

Een nieuw bed of matras kopen is nooit makkelijk. Ga je een nieuwe boxspring kopen, dan wil je weten welke het beste bij je past. Bij een goedkope boxspring kun je niet dezelfde ondersteuning verwachten als van de Beste boxspring uit de Test. Wil je niet zoveel geld aan een bed uitgeven? Ook dan kun je een nog een prima boxspring kopen.

Boxsprings vergelijken

Of je nu een rugslaper, zijslaper of buikslaper bent, je kunt boxsprings vergelijken op de ondersteuning die jij nodig hebt om goed te slapen. Ook vergelijk je de boxspringbedden op welke het best vocht afvoert en veerkracht behoudt. Zoek je een warm of juist een koel matras? Vergelijk matrassen bij ons. Je ziet ook hoeveel zones het boxspringmatras heeft.

Boxsprings per merk