Bij het kopen van een boxspringbed let je op het uiterlijk, maar juist het comfort van de boxspring doet er toe. De ondersteuning van het matras in een boxpring is erg belangrijk voor goed slapen.

Boxsprings getest

Met onze test van boxsprings vind je de beste boxpring voor jou. We testen goedkope boxspring-bedden van Ikea, Jysk en Leen Bakker, en wat duurdere boxpringbedden van bijvoorbeeld Auping, Pullman en Swiss Sense. We onderzoeken hoe goed de boxspring ondersteunt en ook hoe goed de boxpring blijft ondersteunen na langer gebruik. Want je wilt niet dat je harde matras ineens een kuil heeft. Ook testen we de vering van de boxpring en hoe goed hij ventileert.

Boxspring kopen

Een nieuw bed of matras kopen is nooit makkelijk. Ga je een nieuwe boxspring kopen, dan wil je weten welke het beste bij je past. Bij een goedkope boxspring kun je niet dezelfde ondersteuning verwachten als van de Beste boxspring uit de Test. Wil je niet zoveel geld aan een bed uitgeven? Ook dan kun je een nog een prima boxspring kopen.

Boxsprings vergelijken

Of je nu een rugslaper, zijslaper of buikslaper bent, je kunt boxsprings vergelijken op de ondersteuning die jij nodig hebt om goed te slapen. Ook vergelijk je de boxspringbedden op welke het best vocht afvoert en veerkracht behoudt. Zoek je een warm of juist een koel matras? Vergelijk matrassen bij ons. Je ziet ook hoeveel zones het boxspringmatras heeft.