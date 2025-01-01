icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
EmmaOriginal (voorheen Deluxe)

  • Matras:  Hybrid matras
  • Topmatras:  Flip topmatras
  • Gebruikte materialen:  Bonnelveren, pocketveren, traagschuim, koudschuim, PU schuim
€ 3.075,-

Richtprijs

Testresultaat

Testoordeel
Ondersteuning
Comfort
Levensduur

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Boxspring van Emma. Wij testten deze boxspring met het Hybrid matras en de Flip topper.

Het onderstel is een houten kist met een laag bonellvering van 12 cm en een laag PU schuim van 2 cm. Het matras is een laag pocketveren van 13 cm met daar bovenop 3 lagen schuim van 2 cm: PU schuim, traagschuim en koudschuim. Onder de pocketveren ligt nog een laag PU schuim van 6 cm.

De topper is een laag PU schuim van 2 cm en een laag koudschuim van 2 cm. De topper kun je omdraaien en daarmee zou de stevigheid veranderen . Wij testten met de (blauwe) laag koudschuim bovenop.

Samenvatting

Matras
Hybrid matras
Topmatras
Flip topmatras
Gebruikte materialen
Bonnelveren, pocketveren, traagschuim, koudschuim, PU schuim
Warm of koel?
Warm noch koel