EmmaOriginal (voorheen Deluxe)

Boxspring van Emma. Wij testten deze boxspring met het Hybrid matras en de Flip topper.



Het onderstel is een houten kist met een laag bonellvering van 12 cm en een laag PU schuim van 2 cm. Het matras is een laag pocketveren van 13 cm met daar bovenop 3 lagen schuim van 2 cm: PU schuim, traagschuim en koudschuim. Onder de pocketveren ligt nog een laag PU schuim van 6 cm.



De topper is een laag PU schuim van 2 cm en een laag koudschuim van 2 cm. De topper kun je omdraaien en daarmee zou de stevigheid veranderen . Wij testten met de (blauwe) laag koudschuim bovenop.