Een boxspring is bedbodem, matras én topmatras in 1. Traditioneel is de bedbodem gemaakt met metalen veren, en meestal is de matras dat ook. De topper is van schuim en zorgt voor comfort. Maar er wordt van alles verkocht onder de naam boxspring. Wij halen alle onderdelen uit elkaar om te zien wat er écht in zit. En soms is dat verassend.