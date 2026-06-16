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Professioneel getest!

De beste boxspring voor jou, door ons getest

Welke boxspring biedt de beste ondersteuning, ligt lekker en heeft een lange levensduur? Wij hebben het voor je uitgezocht. Door zelf alle boxsprings grondig te testen. Zo kunnen we je een betrouwbaar advies geven.

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Wij hebben boxsprings voor je getest

Laatste update van de test: 16 juni 2026
  • JuisteAankoop

    Professionele laboratoriumtest

    Onze onderzoekers testen elke boxspring uitgebreid. Dat gebeurt in een professioneel testlab. Nieuwsgierig hoe dit werkt? Bekijk het filmpje.

  • Miskoop

    Voorkom een miskoop

    Met onze test zie je in één oogopslag welke boxsprings goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.

  • Onafhankelijk

    100% onafhankelijk

    We kopen de producten die we testen in de winkel. Geen cadeautjes van bedrijven. En geen subsidie van de overheid. We betalen de tests vooral uit de bijdrage van onze leden. Zo doen we écht onafhankelijk onderzoek.

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3 highlights uit de test

Wij hebben allerlei boxsprings voor je getest. We testen hoe goed ze verschillende slaaphoudingen ondersteunen, hoe goed ze liggen en hoe lang ze mee gaan. Lees meer over hoe wij boxsprings testen.

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    1. Goede ondersteuning

    Je beoordeelt zelf of een bed lekker ligt.  Maar wij testen of hij ook goed ligt. Goed liggen betekent: goed ondersteunen. We testen bij boxsprings de ondersteuning voor rug-, buik- en zijslapers, voor 3 verschillende lichaamstypen. En voor het onderstel, matras en topper tegelijk. Zo kies je makkelijk de boxspring die jou het best ondersteunt.

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    2. Levensduur

    Een goede boxspring ondersteunt goed, ligt lekker én gaat lang mee. In onze levensduurtest simuleren we jarenlang gebruik. Na die test beoordelen we of de boxspring nog steeds even goed ondersteunt als voor de test. De meeste boxsprings doorstaan deze test goed, maar er zijn uitzonderingen. 

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    3. Samenstelling

    Een boxspring is bedbodem, matras én topmatras in 1. Traditioneel is de bedbodem gemaakt met metalen veren, en meestal is de matras dat ook. De topper is van schuim en zorgt voor comfort. Maar er wordt van alles verkocht onder de naam boxspring. Wij halen alle onderdelen uit elkaar om te zien wat er écht in zit. En soms is dat verassend.

Nieuwsgierig naar de verschillen tussen boxsprings op deze en nog veel meer punten? En benieuwd naar de boxspring die als beste uit de test komt? Word dan nu lid  of wijzig je lidmaatschap en krijg toegang tot de testresultaten van boxsprings en alle andere producten die we testen.

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Sandra grijs achtergrond 900x900Sandra Molenaar

Directeur Consumentenbond

'Wat je ook wilt kopen, keuze is er genoeg. Maar de juiste keuze maken is vaak moeilijk. Wij bieden je gemak en zekerheid en deze combinatie maakt ons uniek. Een voorbeeld hiervan zijn onze uitgebreide producttests. Deze doen we in laboratoria onder leiding van deskundigen. We ontvangen hiervoor geen geld van bedrijven of overheden. Zo krijg jij 100% betrouwbare en onafhankelijke testinformatie.'

Onze producttests kosten natuurlijk wel geld. Om ze te kunnen blijven uitvoeren, hebben we jouw steun nodig. Sluit je ook bij ons aan en word lid.

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