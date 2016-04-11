De prijs van een matras zegt niets over de kwaliteit

Een goed matras hoeft niet duur te zijn. We testen goedkope matrassen van €100 tot dure matrassen van €2000. Soms scoren goedkope matrassen hoger dan dure.

We hebben goedkope matrassen (t/m €250) getest van bijvoorbeeld IKEA, Lidl en Leen Bakker. Maar ook M line en Beter Bed hebben goedkope matrassen.

Test matrassen in hotel

Ligt een duur matras lekkerder dan een goedkopere? Een aantal jaar geleden namen we de proef op de som. We lieten 12 testpersonen een nacht in een hotel slapen op een matras van €200 en een nacht op een matras van €1600.

Gelijke score

De proefpersonen verschilden in geslacht, leeftijd, lengte, gewicht en slaapvoorkeuren. De matrassen waarop ze sliepen scoorden in onze test ongeveer gelijk. De testslapers wisten niet op welk matras ze sliepen. Ze beantwoordden achteraf vragen over onder andere het ligcomfort en de hardheid van de matrassen.

De uitslag van onze praktijkproef? Zes testslapers gaven de voorkeur aan het goedkope matras en 6 aan het dure matras. De ene testslaper beoordeelde een matras als hard en stug. Een andere testpersoon vond hetzelfde matras zacht en soepel.

Waarom is een matras duur?

Als de prijs weinig zegt over hoe goed een matras bevalt, waarom zijn sommige matrassen dan zo duur?

Voor een deel is het antwoord: omdat dat altijd zo geweest is. De winst op matrassen is naar verhouding hoog. Mensen zijn bereid veel te betalen voor een matras. Je gebruikt hem elke dag, dus het mag wel wat kosten. Maar tegenwoordig kiezen steeds meer mensen voor een goedkoop matras.

Bieden duurdere matrassen iets extra's?

Hebben dure matrassen dan echt niets extra's te bieden? Natuurlijk wel.

Dure matrassen zijn:

Gevuld met duurdere materialen, zoals latex of traagschuim.

Vaak te wassen op 60°C omdat ze meestal een afritsbare hoes hebben. Deze matrashoes kun je gemakkelijk van het matras af halen.

Gemaakt van meer en beter materiaal. En ze hebben meer stiknaden in de hoes. Daardoor slijten ze minder snel.

Vaker gemaakt van natuurlijke materialen. Zoals latex en katoen, in plaats van (goedkoper) PU-schuim en polyester.

Sommige duurdere matrassen zijn zo gemaakt dat je ze makkelijker kunt recyclen. Bijvoorbeeld door geen lijm te gebruiken.

Waarom zijn matrassen goedkoop?

Dat een goed matras geen €1500 hoeft te kosten is duidelijk. Maar €100? Is dat niet heel goedkoop? Hoe kan een matras zo goedkoop zijn?

Lagere productiekosten

Goedkope matrassen zijn vaak opgebouwd uit maar 1 laag (goedkoop) materiaal. Het is dus niet heel duur om ze te maken. Daarbij komen de schaalvoordelen. Aanbieders als IKEA en Lidl verkopen hun matrassen over de hele wereld. Door massaproductie kunnen ze de kosten laag houden.

Lagere winstmarges

Er zijn veel (nieuwe) partijen actief op de matrassenmarkt. Als dat grote winkels zijn die winst maken op andere producten, dan vinden ze het prima om minder winst te maken op matrassen.

Minder extra kosten

Matrassen worden steeds vaker direct aan de consument verkocht via internet. Er wordt dan bespaard op kosten voor een winkel en op het winkelpersoneel.