De prijs zegt niets over de kwaliteit

Ligt een dure matras lekkerder dan een goedkope? In 2013 namen we de proef op de som. We lieten 12 testpersonen in een hotel een nacht slapen op een matras van €200 en een nacht op een matras van €1600.

De proefpersonen verschilden in geslacht, leeftijd, lengte, gewicht en slaapvoorkeuren. De matrassen waarop ze sliepen scoorden in onze test min of meer gelijk. De testslapers wisten niet op welke matras zij sliepen. Ze beantwoordden naderhand vragen over onder andere het ligcomfort en de hardheid van de matrassen.

De uitslag van onze kleine praktijkproef is tekenend: 6 testslapers gaven de voorkeur aan de goedkope matras en 6 aan de dure. Waar de ene testslaper een matras als hard en stug kwalificeerde, vond de andere testpersoon dezelfde matras zacht en soepel.

Kortom: de prijs zegt niets over het ligcomfort van een matras. De matrassentest die wij al meer dan 10 jaar doen, bevestigt dit. Er zijn matrassen van dik boven de €1500 die heel matig scoren in onze test, en matrassen van minder dan €150 die het uitstekend doen.

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke matrassen goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen. De beste matras

Waarom matrassen zo duur zijn

Als de prijs weinig zegt over hoe goed een matras gaat bevallen, waarom zijn sommige matrassen dan zo duur?

Voor een deel is het antwoord: omdat dat altijd zo geweest is. Winstmarges op matrassen zijn relatief hoog, want consumenten zijn van oudsher bereid om veel te betalen voor een matras. Je gebruikt hem elke dag, dus het mag wel wat kosten. Tegenwoordig kiezen echter steeds meer consumenten voor een goedkope matras.

Maar hebben dure matrassen dan echt niets extra's te bieden ten opzichte van goedkope? Natuurlijk wel. Voor duurdere matrassen geldt vaak dat ze:

gevuld zijn met duurdere materialen , zoals latex of traagschuim.

, zoals latex of traagschuim. vaker een afritsbare tijk hebben die je gemakkelijk van de matras af kunt halen en op 60°C kunt wassen.

hebben die je gemakkelijk van de matras af kunt halen en op 60°C kunt wassen. slijtvaster zijn, door het gebruik van meer en beter materiaal en meer stiknaden in de tijk.

zijn, door het gebruik van meer en beter materiaal en meer stiknaden in de tijk. vaker gemaakt zijn van natuurlijke materialen, zoals latex en katoen, in plaats van (goedkoper) PU-schuim en polyester.

Sommige duurdere matrassen zijn zo geconstrueerd dat je ze gemakkelijker kunt recyclen, bijvoorbeeld door geen lijm te gebruiken.

Waarom matrassen zo goedkoop zijn

Dat een goede matras geen €1500 hoeft te kosten is duidelijk. Maar €100? Is dat niet heel goedkoop? Hoe kan een matras zo goedkoop zijn? Ook daar zijn weer meerdere redenen voor:

Lagere productiekosten : Goedkope matrassen zijn vaak opgebouwd uit maar 1 laag (goedkoop) materiaal, en het is dus niet heel duur om ze te maken. Daarbij komen de schaalvoordelen: Aanbieders als IKEA en Lidl verkopen hun matrassen over de hele wereld. Door massaproductie kunnen ze de kosten laag houden.

: Goedkope matrassen zijn vaak opgebouwd uit maar 1 laag (goedkoop) materiaal, en het is dus niet heel duur om ze te maken. Daarbij komen de schaalvoordelen: Aanbieders als IKEA en Lidl verkopen hun matrassen over de hele wereld. Door massaproductie kunnen ze de kosten laag houden. Lagere winstmarges : Er zijn veel (nieuwe) partijen actief op de matrassenmarkt, en als dat grote winkels zijn die winst maken op andere producten, kunnen ze genoegen nemen met minder winst op matrassen.

: Er zijn veel (nieuwe) partijen actief op de matrassenmarkt, en als dat grote winkels zijn die winst maken op andere producten, kunnen ze genoegen nemen met minder winst op matrassen. Minder extra kosten: Matrassen worden steeds vaker direct aan de consument verkocht via internet. Er wordt dan bespaard op kosten voor een winkel en het bijbehorende personeel.

Overal dezelfde matrasprijs?

Matrassen die in meerdere winkels te koop zijn, hebben heel vaak verschillende winkels dezelfde prijs. Dat wees onderzoek van de Consumentenbond uit 2015 uit. We bezochten toen 29 beddenspeciaalzaken in heel Nederland, en vroeg daar naar de verkoopprijs van 2 populaire modellen van 6 bekende matrasmerken. Op een paar afwijkingen na noemt elke winkel exact dezelfde prijs voor elk model.

Het heeft dus niet veel nut om rond te shoppen voor de laagste prijzen of de goedkoopste winkel.

