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Latexmatrassen

Laatste update van de test: 9 juni 2026|

Latex is erg soepel en voelt comfortabel. Latexschuim wordt vaak toegepast in de toplaag van matrassen of in de topmatras van boxsprings. 

Keuzehulp

  • Jysk Dreamzone Driva springveermatras Medium
    JyskDreamzone Driva springveermatras Medium
    Pocketvering, latex, PU schuim|Koel|60 °C

    € 750,-

    Richtprijs

    Levensduur & duurzaamheid

  • Kårlsson (Beter Bed) Excellence matras (tot 120 kg)
    Kårlsson (Beter Bed)Excellence matras (tot 120 kg)
    Latexschuim|Koel|60 °C

    € 1.900,-

    Richtprijs

    Levensduur & duurzaamheid

  • Swiss Sense Rhythm Time (medium)
    Swiss SenseRhythm Time (medium)
    Pocketvering, traagschuim, latexschuim, PU schuim|Warm noch koel|40 °C

    € 2.000,-

    Richtprijs

    Levensduur & duurzaamheid

  • Eastborn Sparrow (soepel)
    EastbornSparrow (soepel)
    Pocketvering, latexschuim|Koel|40 °C

    € 750,-

    Richtprijs

    Levensduur & duurzaamheid

  • Yumeko Matras pocketveer (medium)
    YumekoMatras pocketveer (medium)
    Pocketering, latexschuim|Koel

    € 1.675,-

    Richtprijs

    Levensduur & duurzaamheid

  • B Bright (Beter Bed) Platinum Coolmax 200 (tot 100 kg)
    B Bright (Beter Bed)Platinum Coolmax 200 (tot 100 kg)
    Pocketvering, latexschuim|Koel|60 °C

    € 1.300,-

    Richtprijs

    Levensduur & duurzaamheid

  • Beddenreus Luxe Excellent Latex
    Beddenreus LuxeExcellent Latex
    Pocketvering, latexschuim, traagschuim, PU schuim|Warm noch koel|40 °C

    € 720,-

    Richtprijs

    Levensduur & duurzaamheid

  • Swiss Sense Kameo Custom Pro (Pressure relief comfortlaag)
    Swiss SenseKameo Custom Pro (Pressure relief comfortlaag)
    Pocketvering, latexschuim, PU schuim|Warm noch koel|60 °C

    € 1.550,-

    Richtprijs

    Levensduur & duurzaamheid

  • Avek Ouro X9 (standaard)
    AvekOuro X9 (standaard)
    Pocketvering, latexschuim, PU schuim|Koel

    € 1.600,-

    Richtprijs

    Levensduur & duurzaamheid

  • Tuur Original
    TuurOriginal
    Latexschuim, wol|Koel

    € 1.225,-

    Richtprijs

    Levensduur & duurzaamheid

  • Auping Elite (Y, medium)
    AupingElite (Y, medium)
    Pocketvering, latexschuim, PU schuim|Koel|60 °C

    € 2.100,-

    Richtprijs

    Levensduur & duurzaamheid

  • Yumeko Matras natuurlatex (medium)
    YumekoMatras natuurlatex (medium)
    Latexschuim, wol|Koel

    € 1.325,-

    Richtprijs

    Levensduur & duurzaamheid

  • M line Iconic Hero 5
    M lineIconic Hero 5
    Latexschuim, koudschuim, PU schuim|Warm|40 °C

    € 1.400,-

    Richtprijs

    Levensduur & duurzaamheid

  • Ecolinde Deluxe (Medium)
    EcolindeDeluxe (Medium)
    Latexschuim, katoen|Koel

    € 1.585,-

    Richtprijs

    Levensduur & duurzaamheid

  • Slome Welzijn Supreme
    SlomeWelzijn Supreme
    Pocketvering, traagschuim, latexschuim, PU schuim|Warm noch koel

    € 700,-

    Richtprijs

    Levensduur & duurzaamheid

  • Kipli Natuurlatex matras
    KipliNatuurlatex matras
    Latexschuim, wol|Warm noch koel

    € 1.450,-

    Richtprijs

    Levensduur & duurzaamheid

Latexmatrassen getest

Vaak hoor je dat je het met een latexmatras snel (te) warm hebt in bed. Dat blijkt niet altijd uit onze test. Sommige latexmatrassen zijn juist koel. 

Naast de ventilatie en hoe warm of koel de latex matras is, testen we natuurlijk de drukverdeling en andere ligeigenschappen, vering, levensduur en hardheid. Zo laten we je weten op welke matras je lekker slaapt.

Wij testen latex matrassen van 90x200 cm, maar de resultaten zullen voor andere maten grotendeels hetzelfde zijn.

Latexmatras kopen 

Latexvulling kan zijn gemaakt van natuurrubber en van synthetische latex of van een combinatie van beide. De kwaliteit hangt af van de gebruikte percentages natuurlijke latex en synthetisch latex in het matras. Meestal is natuurlatex beter. Bedenk voor je een latex matras koopt welke andere eigenschappen je belangrijk vindt. 

Een latexmatras is vaak stevig en is veerkrachtig. Een latexmatras voor op een boxspring is meestal een topmatras. Daaronder kun je een pocketveringmatras met latexlaag hebben.

Latexmatrassen vergelijken

Vergelijk de matrassen op gebruikte materialen, omkeerbaarheid, hardheid en andere eigenschappen. Met een Kies & Koop- of  Volledig & Vertrouwd-abonnement vergelijk je alle testresultaten. Zo zie je welke latex matras goede ondersteuning biedt.

Matrassen per merk