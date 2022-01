Latex is erg soepel en voelt comfortabel. Latexschuim wordt vaak toegepast in de toplaag van matrassen of in de topmatras van boxsprings.

Latexmatrassen getest

Vaak hoor je dat je het met een latexmatras snel (te) warm hebt in bed. Dat blijkt niet altijd uit onze test. Sommige latexmatrassen zijn juist koel.

Naast de ventilatie en hoe warm of koel de latex matras is, testen we natuurlijk de drukverdeling en andere ligeigenschappen, vering, levensduur en hardheid. Zo laten we je weten op welke matras je lekker slaapt.

Wij testen latex matrassen van 90x200 cm, maar de resultaten zullen voor andere maten grotendeels hetzelfde zijn.

Latexmatras kopen

Latexvulling kan zijn gemaakt van natuurrubber en van synthetische latex of van een combinatie van beide. De kwaliteit hangt af van de gebruikte percentages natuurlijke latex en synthetisch latex in het matras. Meestal is natuurlatex beter. Bedenk voor je een latex matras koopt welke andere eigenschappen je belangrijk vindt.

Een latexmatras is vaak stevig en is veerkrachtig. Een latexmatras voor op een boxspring is meestal een topmatras. Daaronder kun je een pocketveringmatras met latexlaag hebben.

Latexmatrassen vergelijken

Vergelijk de matrassen op gebruikte materialen, omkeerbaarheid, hardheid en andere eigenschappen. Met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-abonnement vergelijk je alle testresultaten. Zo zie je welke latex matras goede ondersteuning biedt.