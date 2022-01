Een lekker matras is belangrijk voor goede nachtrust. Je zoekt een pocketveringmatras. Maar welke kies je? Wij helpen je.

Pocketveringmatrassen getest

In de test van matrassen zitten veel matrassen met pocketveren. We testen de matrassen uitgebreid. Je wil tenslotte lekker slapen op je matras. Dat betekent dat hij goed moet ondersteunen, ventileren, en niet te koud of te warm moet zijn. Deze eigenschappen en meer beoordelen we in de test.

We hebben pocketveringmatrassen van Emma, Auping, M Line, Eastborn en Pulmann getest, maar testen ook pocketveringmatrassen van winkels als IKEA, Beter Bed, Lidl en Leen Bakker.

Wij testen pocketveringmatrassen van 90x200 cm, maar de resultaten zullen voor andere maten grotendeels hetzelfde zijn.

Pocketveringmatras kopen

Je wilt een matras met pocketvering in bed. Een pocketveermatras koop je online of in een beddenwinkel. In een winkel kun je ze even uitproberen, maar ook bij online kopen kun je vaak de matras een poos uitproberen.

Pocketveren zijn stalen veertjes verpakt in zakjes. Daarvan zitten er honderden in een matras. De fabrikant kan de dikte van het staaldraad, het aantal windingen en de hoogte afwisselen. Daardoor ontstaan verschillende zones. Deze kunnen bepaalde delen van het lichaam meer of minder ondersteunen.

Verdiep je van te voren in de eigenschappen en kwaliteiten van de pocketveringmatrassen. Zo ontdek je welke het best bij jou past.

Pocketveringmatrassen vergelijken

Je oog al op een pocketveermatras laten vallen? Zoek uit of de matras warmte vasthoudt, draaibaar is en een wasbare tijk heeft. Vergelijk de matrassen met pocketvering op ligeigenschappen, zoals drukverdeling, veerkracht en dikte. En op scores voor lichaamsondersteuning, levensduur en vochtdoorlatendheid.