Een Emma-matras is volgens de fabrikant geschikt voor elk type slaper. Wij hebben er enkele uitgebreid in een lab getest.

Emma-matrassen getest

We hebben enkele matrassen van Emma getest op de ondersteuning van verschillende lichaamstypen, het comfort, drukverdeling, vochtdoorlatendheid en duurzaamheid.

Emma-matras kopen

Emma heeft matrassen met verschillende materialen en in verschillende hardheden. Ben je specifiek op zoek naar een matras met schuim of met pocketvering? Bij Emma kun je kiezen.

Een voordeel van het Emma-matras is dat je hem online kunt bestellen. Hij wordt dan gratis opgerold geleverd. Je kunt hem thuis uitproberen en als hij toch niet bevalt, weer terugsturen. Ook kun je de matrassen van Emma in een winkel uitproberen en kopen.

Emma-matrassen vergelijken

Je kunt de Emma-matrassen in onze vergelijker met elkaar vergelijken, of met andere merken. Zo zie je welk matras het beste is en het beste bij jouw lichaam en slaaphouding past. Zo kies je voor een betere nachtrust.