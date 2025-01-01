icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
EmmaOriginal Pro (voorheen Hybrid Premium)

  • Gebruikte materialen:  Pocketvering, traagschuim, koudschuim, PU schuim
  • Warm of koel matras:  Koel
  • Maximale wastemperatuur hoes:  40 °C
€ 979,-

Testresultaat

Testoordeel
Ondersteuning
Comfort
Levensduur & duurzaamheid

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Matras van Emma. De kern is een dikke laag pocketveren van 20 cm. Daar bovenop liggen 4 dunne en verschillende lagen schuim die samen 6 cm dik zijn. Eén van die lagen is traagschuim, de rest is koudschuim of PU schuim. De hoes is van polyester. Wij testten de variant met de standaard hoes.

Samenvatting

Gebruikte materialen
Pocketvering, traagschuim, koudschuim, PU schuim
Warm of koel matras
Koel
Maximale wastemperatuur hoes
40 °C
Omkeerbaar
Proefslapen met ruilen?
Proefslapen met geld terug?
Ruilen en proberen
Je kunt 100 dagen proefslapen. Binnen die 100 dagen kun je het matras gratis laten ophalen als hij niet bevalt. Je krijgt dan je geld terug. Als je gebruik wil maken van deze optie kun je het matras het beste bij Emma zelf kopen.
Te koop bij
emma-sleep.nl

