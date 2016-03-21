Matras kopen: waar let je op?

Een goede nachtrust begint met een goed matras. Maar welk matras past bij jou? Wij vertellen waar je uit kunt kiezen en waar je op moet letten. Zo vind jij je perfecte matras.
Hulp nodig? Met onze keuzehulp kies je in een paar stappen een los matras dat goed bij je past.
Heb je al een bed, en zoek je alleen een nieuw matras? Check dan eerst de maat. Want niet elk matras is in elke maat verkrijgbaar.
Populaire breedtematen zijn 80, 90, 140, 160 en 180 cm. Een standaardmatras is 200 cm lang. Veel matrassen zijn ook verkrijgbaar in lengtes van 210 of 220 cm.
Bekijk en vergelijk:
Matrassen van 80x200 cm
Matrassen van 90x200 cm
Matrassen van 140x200 cm
Matrassen van 160x200 cm
Matrassen van 180x200 cm
Vanaf een breedte van 140 cm kun je kiezen tussen 1 tweepersoonsmatras of 2 eenpersoonsmatrassen.
Dus bijvoorbeeld 1 matras van 180x200 cm of 2 matrassen van 90x200 cm.
Bij 1 groot matras heb je geen geul. Hebben jij en je partner verschillende wensen? Dan kan het moeilijk zijn om het perfecte matras voor allebei te vinden.
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De beste matrasmaat kiezen
Een goed matras hoeft niet duur te zijn. We testen goedkope matrassen van €100 tot dure matrassen van €2000. Soms halen goedkope matrassen hogere testoordelen dan dure.
We hebben het dan over de prijs van het matras van 90x200 cm. Een matras van 180x200 cm is ongeveer 2 keer zo duur.
We hebben goedkope matrassen (t/m €250) getest van bijvoorbeeld IKEA, Lidl en Leen Bakker. Maar ook M line en Beter Bed hebben goedkope matrassen.
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Matrassen vergelijken op prijs
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Wat zegt de prijs van een matras?
Jij weet zelf het beste hoe je graag slaapt. Op je rug, op je zij of op je buik. Of misschien heb je juist geen voorkeur. Wij testen de ondersteuning van matrassen in alle houdingen.
Maar dat een matras goed ondersteunt, betekent niet meteen dat hij ook lekker ligt! Soms is het juist omgekeerd. We testen daarom ook het comfort.
Doe onze keuzehulp matrassen, voor een persoonlijk advies.
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Matrassen voor zijslapers (alleen voor leden)
Matrassen voor rugslapers (alleen voor leden)
Matrassen voor buikslapers (alleen voor leden)
Matrassen die goed zijn beoordeeld op comfort (alleen voor leden)
Waarschijnlijk weet je ook wel of je een hard (stevig) of juist een zacht matras wil. De stevigheid van matrassen meten we in onze test. We delen het in op een schaal van 1 tot 10.
Maar hoe hard een matras aanvoelt hangt ook af van je gewicht en je slaaphouding. Als je op je buik slaapt, slaap je bijvoorbeeld comfortabeler op een harder matras. En veel matrassen die we testen zijn ook verkrijgbaar in stevigere of juist zachtere varianten.
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Harde matrassen
Zachte matrassen
Matrassen zijn gemaakt van 1 of meerdere lagen van verschillende materialen.
De belangrijkste materialen zijn pocketveren en schuim. Schuim kun je opdelen in polyurethaan (PU) schuim en latex. Koudschuim en traagschuim zijn speciale soorten PU-schuim.
Elk materiaal heeft andere eigenschappen. Het ene materiaal zorgt voor een koel matras en het andere juist voor een warm matras. Matrassen met traagschuim worden vaak aangeraden bij rugklachten.
De gebruikte materialen bepalen ook voor een groot deel de duurzaamheid van matrassen.
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Soorten matrassen
Als je een matras in een beddenwinkel koopt kun je hem bekijken en proberen.
Maar matrassen koop je steeds vaker ook online. Bij veel fabrikanten kun je direct op de website een matras bestellen en thuis laten bezorgen.
Je kunt dan vaak proefslapen. Dat betekent, in het gunstigste geval, dat je het matras eerst een tijdje thuis probeert. En als hij niet bevalt kun je hem gratis op laten halen en krijg je je geld terug.
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Online een matras kopen
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Matrassen waarbij je kunt proefslapen met geld terug
Matrassen die te koop zijn in een winkel
Heb je een stofallergie? Dan is het extra belangrijk om je bed goed schoon te houden. Stofmijten en schimmels zijn gek op een omgeving waar het vochtig, warm en donker is.
Het is daarom belangrijk:
Lees meer tips voor matras schoon houden.
Met onze test zie je meteen welke matrassen goed zijn. En óók welke je beter niet kunt kopen. Wel zo eerlijk. Word lid en bekijk direct de testresultaten.