Matras kopen: waar let je op?

Heb je al een bed, en zoek je alleen een nieuw matras? Check dan eerst de maat. Want niet elk matras is in elke maat verkrijgbaar.

Populaire breedtematen zijn 80, 90, 140, 160 en 180 cm. Een standaardmatras is 200 cm lang. Veel matrassen zijn ook verkrijgbaar in lengtes van 210 of 220 cm.

Bekijk en vergelijk:

Matrassen van 80x200 cm

Matrassen van 90x200 cm

Matrassen van 140x200 cm

Matrassen van 160x200 cm

Matrassen van 180x200 cm