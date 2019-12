Matrassen en rugpijn

Je matras is zelden de oorzaak van rugklachten. Maar hij kan rugklachten wel verergeren, verminderen of zelfs voorkomen. Sta je elke ochtend op met rugklachten die in de loop van de dag verminderen of verdwijnen? Dan is het tijd om naar een nieuwe matras uit te kijken.

Hoofd, nek en ruggengraat in een rechte lijn

Rugklachten die verergeren in bed, worden vaak veroorzaakt door een verkeerde houding en onjuiste ondersteuning. Het is belangrijk dat je rug in een ontspannen en natuurlijke houding ligt en je matras je overal in de juiste mate ondersteunt.

Je belast je ruggengraat het minst als je hoofd, nek en ruggengraat in een min of meer rechte lijn liggen. In hoeverre dat zo is hangt af van:

De ondersteuning die de matras biedt;

De hardheid van je matras;

Je hoofdkussen.

Ondersteuning is het belangrijkst

Een goede matras biedt de juiste mate van ondersteuning op de juiste plaats.

Rugslaper

Ben je een rugslaper? Dan heeft vooral je onderrug extra steun nodig. Schouders, bekken en billen moeten voldoende kunnen wegzakken in de matras zonder dat de ondersteuning daar minder wordt.

Zijslaper

Bij zijslapers moeten vooral de schouders en de heupen voldoende kunnen wegzakken in de matras. Zonder dat de nek en taille te ver meezakken.

Hoe gevormder je bent, des te belangrijker het is dat de matras de contouren van je lichaam goed volgt en de juiste mate van ondersteuning biedt.

Wij testen de lichaamsondersteuning voor verschillende lichaamsposturen en slaaphoudingen.

Comfortzones voor de juiste ondersteuning

Een matras met verschillende comfortzones stemt de mate van ondersteuning af op het lichaamsdeel dat erop ligt. Dus extra ondersteuning bij de heupen, taille en schouders, en lichtere ondersteuning bij het hoofd en de voeten.

Niet alle soorten matrassen kunnen dat:

Pocketveringmatrassen zijn bij uitstek geschikt voor comfortzones, omdat je met pocketveren heel makkelijk en vrij precies de mate van ondersteuning kunt aanpassen. Bekijk alle geteste pocketveringmatrassen.

Er zijn steeds meer koudschuimmatrassen waarin ook verschillende comfortzones zijn aangebracht, door te variëren met de dichtheid van het schuim. Maar niet alle pogingen zijn even succesvol. Let daarom goed op de scores voor lichaamsondersteuning.

Matrassen met veel traagschuim in de vulling hebben geen comfortzones en bieden vaak te weinig lichaamsondersteuning. Traagschuimmatrassen voelen wel comfortabel. Door de manier waarop je wegzakt in traagschuim krijg je de indruk dat je heel goed ligt. Maar onze lichaamsondersteuningstests tonen aan dat traagschuimmatrassen voor mensen met rugpijn meestal niet de beste keus zijn. Bekijk alle geteste matrassen met traagschuim.

Hardheid van je matras

Uit onze test blijkt dat mensen met een zwaar postuur beter ondersteund worden door een harde matras dan door een zachtere variant van hetzelfde matras.

Wij testen van elke matras de hardheid. In onze matrassenvergelijker kun je eenvoudig filteren op de de hardheid van een matras.

Hoofdkussen

Naast je matras, is ondersteuning van je hoofdkussen ook belangrijk voor een goede en comfortabele slaaphouding. Een goede ondersteuning betekent dat je hoofd bij het slapen niet te ver naar voor, achteren of opzij ligt. Lees meer waar je op moet letten bij het kiezen van het juiste hoofdkussen.

Slaap niet op je buik

Met slapen op de buik dwing je je lichaam in een zeer onnatuurlijke houding, die op den duur erg belastend is voor je wervelkolom. Slaap je regelmatig op je buik en heb je overdag vaak last van je rug, nek en/of schouders? Verander dan in elk geval je slaaphouding.

Het juiste matras bij rugklachten

Wat je rugpijn positief en negatief beïnvloedt, is al net zo persoonsafhankelijk als welke matras lekker ligt. Wat de ene persoon met rugpijn een fijne matras vindt, is dus niet automatisch ook de oplossing voor de ander.

Wil je echt zeker weten dat je geen miskoop doet, kies dan een matras die je thuis in je eigen bed mag uitproberen, en die je mag terugsturen als hij niet bevalt.

Lees meer over (web)winkels met gunstige probeer- en retourvoorwaarden.

Toch liever een matras in de winkel kopen?

Maak je rugklachten kenbaar bij de verkoper en vraag om een matras die een goede ondersteuning biedt. Laat op de bon noteren wat je hebt besproken en dat de verkoper deze matras adviseerde.

Kies voor een medium tot harde matras.

Maak duidelijke afspraken over de ruil- of retourmogelijkheden als de rugklachten aanhouden. Leg alle afspraken die niet in de winkelvoorwaarden staan schriftelijk vast op de bon.

Bekijk onze tips wat je nog meer met de verkoper kunt bespreken.

Rugpijn verminderen op je huidige matras

Wanneer je tijdelijk last hebt van je rug hoef je niet direct een nieuwe matras te kopen. Er zijn trucjes om je rug tijdens het slapen te ontlasten:

Corrigeer je houding met een goed hoofdkussen.

Doe een kussen onder je rug of knieën.

Doe een kussen tussen je knieën of ellebogen.

Probeer in een andere houding te slapen.

Maar dit zijn natuurlijk geen langetermijnoplossingen. Heb je aanhoudende rugklachten? Ga dan langs je huisarts of fysiotherapeut. Alleen een matras zal je klachten namelijk niet wegnemen.

