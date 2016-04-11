Matrassen en rugpijn

Hoofd, nek en ruggengraat in een rechte lijn

Rugklachten die verergeren in bed, worden vaak veroorzaakt door een verkeerde houding en ondersteuning. Het is belangrijk dat je rug in een ontspannen en natuurlijke houding ligt. Het matras moet je overal op de juiste manier ondersteunen.

Je belast je ruggengraat het minst als je hoofd, nek en ruggengraat in een min of meer rechte lijn liggen.

Of dat zo is hangt af van:

De ondersteuning die het matras biedt.

De hardheid van je matras.

Je hoofdkussen.

Het beste type matras bij rugklachten

Het beste type matras bij rugklachten? Dat hangt af van welk type slaper je bent. Je lichaamsverhoudingen en gewicht spelen ook een belangrijke rol. Bij rugklachten geeft een goed matras je de juiste hoeveelheid steun op de juiste plaats.

Rugslaper

Ben je een rugslaper? Dan heeft vooral je onderrug extra steun nodig. Schouders, bekken en billen moeten voldoende kunnen wegzakken in de matras zonder dat de ondersteuning daar minder wordt.

Bekijk de beste matrassen voor rugslapers (alleen voor leden)

Zijslaper

Zijslapers drukken sterk met schouder en heup op het matras. Hierdoor kan de ruglijn scheef trekken. Bij zijslapers moeten dus vooral de schouders en de heupen voldoende kunnen wegzakken in de matras. Zonder dat de nek en taille te ver meezakken.

Bekijk de beste matrassen voor zijslapers (alleen voor leden)

Lichaamsondersteuning

Hoe gevormder je bent, des te belangrijker het is dat de matras de contouren van je lichaam goed volgt en de juiste ondersteuning biedt. Wij testen de lichaamsondersteuning voor verschillende lichaamsposturen en slaaphoudingen.

Hard of zacht matras?

Hoe stevig een matras moet zijn voor een goede nachtrust, is vooral een kwestie van persoonlijke smaak. Mensen met een zwaar postuur worden wel beter ondersteund door een hard matras dan door een zachter matras.



Bekijk alle harde matrassen

Zones voor de juiste ondersteuning

Een goed matras bij rugklachten heeft verschillende zones. Die zones worden ook wel comfortzones genoemd, maar 'ondersteuningzones' is eigenlijk beter. Het matras heeft aangepaste ondersteuning voor het lichaamsdeel dat erop ligt. Dus extra ondersteuning bij de heupen, taille en schouders, en lichtere ondersteuning bij het hoofd en de voeten.

Het beste matras voor rugklachten?

Niet alle soorten matrassen zijn even geschikt bij rugklachten.

Pocketveringmatras

Pocketveringmatrassen zijn heel geschikt voor comfortzones. Je kunt met pocketveren heel makkelijk en vrij precies de ondersteuning aanpassen.

Bekijk alle pocketveringmatrassen.

Koudschuimmatras

Er zijn steeds meer koudschuimmatrassen met verschillende comfortzones. Die ontstaan door variaties met de dichtheid van het schuim. Maar niet alle pogingen zijn even succesvol. Let daarom goed op de scores voor lichaamsondersteuning.

Traagschuimmatras

Matrassen met veel traagschuim in de vulling hebben meestal geen comfortzones. Ze ondersteunen het lichaam niet altijd goed. Traagschuimmatrassen voelen wel comfortabel. Dat komt door de manier waarop je wegzakt in traagschuim. Dat voelt alsof je heel goed ligt.

Bekijk alle geteste matrassen met traagschuim.

Hoofdkussen

Naast je matras, is ondersteuning van je hoofdkussen ook belangrijk voor een goede en comfortabele slaaphouding. Een goede ondersteuning betekent dat je hoofd bij het slapen niet te ver naar voor, achteren of opzij ligt.

Lees meer over het kiezen van het juiste hoofdkussen.

Slaap niet op je buik

Met slapen op de buik dwing je je lichaam in een heel onnatuurlijke houding. Die uiteindelijk je wervelkolom erg belast. Slaap je regelmatig op je buik en heb je overdag vaak last van je rug, nek en/of schouders? Verander dan in ieder geval je slaaphouding.

Goed matras kopen bij rugklachten

Wat je rugpijn positief en negatief beïnvloedt, is al net zo persoonlijk als welke matras lekker ligt. Wat de ene persoon met rugpijn een fijn matras vindt, is dus niet automatisch de oplossing voor de ander.

Matras thuis uitproberen

Wil je zeker weten dat je geen miskoop doet? Kies dan een matras die je thuis in je eigen bed mag uitproberen. En dat je mag terugsturen als hij niet bevalt.

Lees meer over (web)winkels met gunstige probeer- en retourvoorwaarden.

Toch liever een matras in de winkel kopen?

Vertel de verkoper over je rugklachten en vraag om een matras met goede ondersteuning. Laat op de bon noteren wat je hebt besproken en dat de verkoper dit matras adviseerde.

Kies voor een medium tot hard matras.

Maak duidelijke afspraken over de ruil- of retourmogelijkheden als de rugklachten aanhouden. Leg alle afspraken die niet in de winkelvoorwaarden staan schriftelijk vast op de bon.

Rugpijn verminderen met je huidige matras

Als je tijdelijk last hebt van je rug, dan hoef je niet direct een nieuwe matras te kopen. Er zijn trucjes om je rug tijdens het slapen te ontlasten:

Corrigeer je houding met een goed hoofdkussen.

Doe een kussen onder je rug of knieën.

Doe een kussen tussen je knieën of ellebogen.

Probeer in een andere houding te slapen.

Maar dit zijn natuurlijk geen langetermijnoplossingen. Heb je aanhoudende rugklachten? Ga dan langs je huisarts of fysiotherapeut. Alleen een matras zal je klachten namelijk niet wegnemen.