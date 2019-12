Beddenverkopers vertellen graag hoe belangrijk de bedbodem is voor een goede nachtrust. Maar onderzoek van onze Duitse collega's van Stiftung Warentest wijst iets heel anders uit. De bodem blijkt niet of nauwelijks uit te maken voor hoe goed je ligt. Wel is het belangrijk dat je de bedbodem goed ventileert.

Er zijn verschillende soorten bedbodems zoals:

Boxspring

Lattenbodem

Schotelbodem

Spiraalbodem

Vlavro

De lattenbodem en het boxspringonderstel zijn het bekendst. Spiraalbodems zie je niet veel. Ook Vlavrobodems, een plaat hardboard met gaatjes, worden nog zelden verkocht in combinatie met een volwaardig bed. Schotelbodems zijn nog wel vrij wijd verspreid.

De prijzen van bedbodems variëren enorm. Van enkele tientjes tot meer dan €1000 voor een 1-persoonsbedbodem.

Bedbodem blijkt niet belangrijk voor lichaamsondersteuning

'Wie een nieuwe matras koopt, kan beter ook zijn bedbodem vervangen,' wordt vaak geadviseerd in beddenwinkels. Maar zo belangrijk voor de lichaamsondersteuning is een bedbodem helemaal niet. Dit bleek uit een test van de Duitse Stiftung Warentest.

De Duitsers testten 10 bedbodems van verschillende typen van €12 tot ruim €1000. Ter vergelijking lieten ze ook een zelfgebouwde grenen lattenbodem met de test meelopen. In de test werden matrassen van verschillende soorten en dikten op de bedbodems gelegd en op een spaanplaat. En van elke matras-bodem-combinatie werden de belangrijkste ligeigenschappen getest. Denk aan eigenschappen als de lichaamsondersteuning bij verschillende lighoudingen en posturen.

Wat bleek? De bedbodems maakten ten opzichte van de spaanplaat nauwelijks verschil. Alle bodems kregen voor hun invloed op de ligeigenschappen een oordeel ‘matig’. Alleen de zelfgemaakte bedbodem schopte het tot een ‘redelijk’ voor dit testonderdeel. De verschillende soorten bedbodems scoorden niet aanmerkelijk verschillend van elkaar.

Bekijk hoe je zelf een bedbodem kunt maken op de (Duitstalige) website van Stiftung Warentest.

Ventilatie is wél belangrijk

Voor ligeigenschappen lijkt een de bedbodem dus eigenlijk niets uit te maken. Maar voor de ventilatie maakt het wel degelijk uit. Een bedbodem moet de matras voor minstens de helft vrijlaten om lichaamsvocht voldoende te kunnen afgeven aan de lucht.

Als een bedbodem meer dan de helft van een matras bedekt, belemmert dit de ventilatie en wordt het risico op schimmelvorming in de matras groter. Om ventilatieredenen is het ook beter om geen matrasbeschermer te gebruiken tussen de bodem en de matras. Een boxspringbodem lijkt goed voor de ventilatie omdat hij aan de binnenkant is opengewerkt. Helaas valt dat tegen omdat hij rondom bekleed en afgesloten is. Ook volgepakte laden onder het bed belemmeren de ventilatie.

Bekijk welke matrassen het beste vocht doorlaten.

Bedbodem kan 2x zo lang mee

Waar de geteste bedbodems wel heel goed in waren, is de levensduur. Met een matras kun je maximaal 8 tot 10 jaar doen. Een bedbodem kan volgens Stiftung dubbel zo lang mee. Mits hij voor die tijd natuurlijk niet te ver doorbuigt of kapot gaat.

