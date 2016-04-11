Welke bedbodems zijn er?

Er zijn verschillende soorten bedbodems zoals:

Boxspring

Lattenbodem

Schotelbodem

Spiraalbodem

Vlavro

De lattenbodem en het boxspringonderstel zijn het bekendst. Spiraalbodems zie je niet veel. Ook Vlavrobodems, een plaat hardboard met gaatjes, worden bijna nooit meer verkocht met een compleet bed. Schotelbodems kom je nog wel veel tegen.

De prijzen van bedbodems verschillen enorm. Van enkele tientjes tot meer dan €1000 voor een 1-persoonsbedbodem.

Bedbodem niet belangrijk voor lichaamsondersteuning

'Wie een nieuwe matras koopt, kan beter ook zijn bedbodem vervangen,' adviseren beddenwinkels vaak. Maar zo belangrijk voor de lichaamsondersteuning is een matrasbodem helemaal niet. Dit ontdekten onze Duitse collega's van Stiftung Warentest.

Verschillende bedbodems getest

De Duitsers testten 10 bedbodems, van verschillende typen. In prijs oplopend van €12 tot ruim €1000. Ze namen ook een zelfgebouwde grenen lattenbodem op in de test om te vergelijken.

In het onderzoek werden matrassen van verschillende soorten en dikten op de bedbodems gelegd en op een spaanplaat. Van elke combinatie van matras en bodem werden de belangrijkste ligeigenschappen getest. Zoals lichaamsondersteuning bij verschillende lighoudingen en posturen.

Weinig verschil

Wat bleek? Er was bijna geen verschil tussen de spaanplaat en de bedbodems. Alle bedbodems kregen het oordeel 'matig' voor hun invloed op de ligeigenschappen. Terwijl de zelfgemaakte bedbodem een 'redelijk' kreeg op dit testonderdeel. De verschillende soorten bedbodems scoorden niet opvallend verschillend van elkaar.

Ventilatie bedbodem is wél belangrijk

Een matrasbodem lijkt voor de ligeigenschappen dus eigenlijk niets uit te maken. Maar voor de ventilatie maakt het zeker uit. Een bedbodem moet de matras namelijk voor minstens de helft vrijlaten om voldoende lichaamsvocht af te kunnen geven aan de lucht.

Schimmelvorming

Als een bedbodem de matras meer dan de helft bedekt, dan houdt dit de ventilatie tegen. Daardoor is het risico op schimmelvorming in de matras groter. Voor de ventilatie is het dan ook beter om geen matrasbeschermer te gebruiken tussen de bodem en de matras.

Een boxspringbodem lijkt goed voor de ventilatie omdat hij aan de binnenkant is opengewerkt. Helaas valt dat tegen omdat hij rondom bekleed en afgesloten is. Ook volgepakte laden onder het bed houden de ventilatie tegen.

Bekijk en vergelijk:

Matrassen die het beste vocht doorlaten

Bedbodem kan 2 keer zo lang mee

De levensduur van de geteste bedbodems was wel heel goed. Met een matras kun je maximaal 8 tot 10 jaar doen. Een bedbodem kan volgens Stiftung Warentest dubbel zo lang mee. Als hij voor die tijd natuurlijk niet te ver doorbuigt of kapot gaat.