Matras kopen via internet

Voor- en nadeel matras online kopen

Ook matrassen koop je steeds vaker online. Is dat een goed idee?

Nadeel

Je krijgt geen of niet veel advies krijgt over wat voor jou het beste matras is. En je kunt het matras niet uitproberen in de winkel.

Voordeel

De matrassen zijn vaak goedkoop. Je kunt ze soms met goede voorwaarden thuis uitproberen.

Hetzelfde matras voor iedereen?

De eerste matrassen die online verkocht werden, waren 'one size fits all'. Een online aanbieder had dan 1 matras, met maar 1 hardheid. Dat matras kon je alleen in verschillende maten kopen. Het idee was dat hetzelfde matras geschikt was voor iedereen. In dat geval had je dus ook geen advies nodig, want er viel niets te kiezen.

Matras aanpassen

Er zijn nog steeds een aantal fabrikanten die maar 1 matras verkopen, dat bedoeld is voor iedereen. Soms kun je het matras aanpassen. Je kunt dan de hoes eraf ritsen en de lagen van het matras omdraaien zodat het matras harder of zachter aanvoelt.

Verschillende matrassen

Andere fabrikanten die vooral online matrassen verkopen bieden inmiddels meerdere matrassen, in verschillende prijsklassen. En soms moet je ook kiezen voor een hardheid.

Matrassen online en in de winkel te koop

Je hoeft niet altijd te kiezen tussen online of een 'echte' winkel. Matrassen van het merk Emma worden vooral online verkocht. Maar je vindt matrassen van Emma ook in de winkels van Beter Bed. En een paar webwinkels hebben ook een showroom.

Ook hebben bijna alle grote slaapwinkels en slaapmerken een webshop, waar je matrassen online kunt bestellen. Dus het is al lang niet meer zo dat je sommige matrassen alleen online koopt, en andere matrassen juist alleen in de winkel.

Proefslapen

Veel online verkopers van matrassen bieden de mogelijkheid om een matras een tijdje thuis te proberen.

De voorwaarden verschillen per aanbieder. Wij bekijken voor elk matras wat we testen die voorwaarden. We delen ze op in 2 categorieën: proefslapen met geld terug en proefslapen met ruilen.

Proefslapen niet duurzaam

Proefslapen is prettig. Maar er is wel een andere kant. De matrassen moeten een keer extra vervoerd worden. En er moet iets gebeuren met de afgedankte matrassen. Doe het dus niet te vaak.

Het is niet altijd duidelijk wat er precies met teruggestuurde matrassen gebeurt. Het kan zijn dat ze opnieuw worden verkocht. En soms worden ze gerecycled of gedoneerd aan bijvoorbeeld goede doelen, ziekenhuizen en opvangcentra.

Lees meer over de duurzaamheid van matrassen.

Een opgerold matras, is dat slecht?

Een matras dat bij je wordt thuisbezorgd is meestal opgerold en verpakt in een doos. Dat bespaart ruimte. Vandaar dat een online matras ook wel een ‘bed in a box’ wordt genoemd.

Soms wordt beweerd dat het slecht is voor een matras om op die manier opgerold te worden. Wij testen veel matrassen die op deze manier verpakt zijn. En we hebben nog nooit een negatieve invloed kunnen ontdekken.

De matrassen nemen al heel snel hun bedoelde vorm aan als je de verpakking verwijdert. Dit duurt vaak een paar minuten, maar nooit langer dan een paar uur.