Een matras kopen via internet, is dat een goed idee? Je kunt de matras niet zien en uitproberen in de winkel, maar daar staat vaak tegenover dat je hem thuis kunt uitproberen. Maar let wel op, want de voorwaarden van het proefslapen zijn niet altijd even gunstig.

Online een matras kopen: een goed idee?

Matrassen worden steeds vaker online verkocht. Is het een goed idee om je matras online te kopen?

Het grote nadeel van online kopen is dat je geen of beperkt advies krijgt over wat voor jou de beste matras is. Dat is volgens online aanbieders ook niet nodig, want online matrassen zijn vaak "one size fits all", waarbij er maar 1 soort matras te krijgen is.

Het voordeel van online kopen is dat de matrassen vaak goedkoop zijn, en dat je ze onder gunstige voorwaarden thuis kunt uitproberen. Verderop deze pagina lees je meer over die voorwaarden.

Grens tussen online en de beddenwinkel vervaagt

Het is niet zo dat je altijd moet kiezen tussen online of een 'echte' winkel. Deze online matrassen vind je ook in de winkel:

Emma: ook verkocht in de winkels van Beter Bed

Simba: ook verkocht in de winkels van Goossens

Daarnaast hebben vrijwel alle grote slaapwinkels en slaapmerken ook een webshop, waar je matrassen online kunt bestellen.

Matras opgerold in een doos verpakt

Een matras van een webwinkel wordt meestal opgerold in een doos verpakt bezorgd. De matrassen zitten maar korte tijd opgerold in de doos omdat ze vlak voor levering op die manier worden verpakt. Wij hebben diverse matrassen getest die op deze manier verpakt waren, en we hebben nog nooit een negatieve invloed kunnen ontdekken. Meestal nemen de matrassen al heel snel hun bedoelde vorm aan als je de verpakking verwijdert. Dit duurt vaak een paar minuten maar nooit langer dan een paar uur.

Proefslapen met de gunstigste voorwaarden

We raden aan om een matras eerst uit te proberen voor je hem koopt. Als je een matras via internet koopt, kan dat natuurlijk niet. Maar daar hebben een aantal (web)winkels een oplossing voor: je mag thuis 30 tot 125 dagen proefslapen. De matras wordt gratis of voor maar een paar euro thuisbezorgd, en je kunt er in de proefperiode op slapen. Bevalt hij niet, dan wordt hij gratis bij je thuis opgehaald en krijg je het aankoopbedrag terug.

Deze hele gunstige probeervoorwaarden gelden voor de volgende (door ons geteste) merken:

De winkels doneren de matrassen die worden teruggestuurd aan bijvoorbeeld ziekenhuizen en opvangcentra. Soms verkopen ze de matrassen door aan hotels. De matrassen worden niet doorverkocht aan consumenten.

Proefslapen en retourneren tegen kosten

Bij een aantal winkels of merken mag je de matras thuis uitproberen en terugsturen als het niet goed is, maar zijn er kosten verboden aan het retourneren. Soms moet je de retourzending zelf regelen en betalen, in andere gevallen komt de fabrikant de matras wel ophalen, maar is dat niet gratis. Iets minder goede voorwaarden dus, maar je kunt nog steeds proefslapen en het aankoopbedrag terugkrijgen.

Dit geldt voor deze geteste merken en matrassen:

Matras aan Huis: matrasaanhuis.nl, 2 maanden proefslapen. Retourneren is op eigen kosten. Laten ophalen kost €25 voor een 1-persoonsmatras, €35 voor 2-persoons.

Ravensberger: 30 dagen proefslapen, retourneren kost €20.

Decupré: decupre.com, 30 dagen proefslapen, retourneren kost €34,50

Leen Bakker Royal 9: 100 dagen proefslapen. Retourneren is op eigen kosten, matras kan ook naar de winkel gebracht worden.

Proberen en ruilen maar geen geld terug

Bij een aantal winkels of merken mag je de matras eerst thuis uitproberen, en onder bepaalde voorwaarden (eenmalig) ruilen als hij niet bevalt. Maar je krijgt geen geld terug. Dat geldt voor deze merken:

Ikea: 90 dagen thuis uitproberen, daarna ruilen tegen een andere matras. Zelf transport regelen. Prijsverschil bijbetalen of in tegoedbonnen.

M Line: voor de 1-persoons Slow Motion-matrassen geldt: 100 dagen proefslapen, daarna ruilen voor een andere matras van dezelfde maat tegen betaling van administatie- en transportkosten.

Beter bed: 90 dagen proefslapen, daarna ruilen tegen betaling van €60 bij ophalen of €40 in de winkel.

Swiss Sense: Alleen voor matrassen gekocht in de winkel: 90 dagen proefslapen, daarna ruilen tegen betaling van €60.

Auping: 90 dagen proefslapen, daarna alleen ruilen tegen voor dezelfde matras met een andere hardheid.

Webwinkels zonder gunstige voorwaarden

Niet alle webwinkels die matrassen verkopen hebben gunstige probeervoorwaarden. Bij deze merken en aanbieders geldt geen probeerperiode, maar alleen de wettelijk verplichte zichttermijn van 14 dagen voor koop op afstand. Dat betekent meestal dat je de matras niet uit de verpakking mag halen, en dat je zelf de retourzending moet regelen en betalen. Dat is zo bij:

Auping: matrassen gekocht via de webwinkel van Auping mogen binnen 30 dagen retour.

Matrassen van Leen Bakker

Opmaatmatras.nl

matrassen van Wehkamp

Swiss Sense: Matrassen gekocht bij de webwinkel

Checklist bij het kopen van een matras

Wij vermelden de ruilvoorwaarden van de matrassen die we testen in de matrassenvergelijker, waarbij we vooral kijken naar de voorwaarden bij het kopen online. Maar als je een matras in de winkel koopt, heb je vooral te maken met de winkelier. Proefslapen is dan soms ook mogelijk.

Check altijd de volgende zaken als je een matras koopt:

Wanneer betaal je de matras? Het klantvriendelijkst is het als je pas hoeft te betalen als je de matras thuis geprobeerd hebt en hij goed bevalt.

Als je van tevoren betaalt, krijg je dan al je geld terug als de matras niet bevalt?

Kun je het matras proberen? Hoe lang is de proefperiode?

Wat mag er worden geruild als de matras niet bevalt, en waartegen? Bij sommige merken mag je alleen de kern ruilen, of alleen tegen een matras die even duur is.

Hoe vaak mag je ruilen?

Geldt voor het geboden alternatief ook weer een proefperiode?

Wie betaalt en regelt het transport van de matras?

In welke staat moet of mag de matras zijn om hem nog te mogen ruilen?

Kan de matras alleen in de originele verpakking worden geruild?

Informeer expliciet naar de geldende voorwaarden en bewaar een papieren exemplaar van de voorwaarden. Laat speciale afspraken altijd noteren op de bon.

