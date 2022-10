In 2022 hebben we de test van matrassen uitgebreid met een oordeel voor duurzaamheid. Op deze pagina lees je wat er meeweegt in dat oordeel, en waar je op kunt letten bij het kiezen voor een duurzame matras.

Levensduur van de matras

Een van de grootste problemen als het gaat om de duurzaamheid van matrassen is het afdanken ervan. Weggegooide matrassen zorgen voor veel milieubelasting. Vandaar dat we zeggen: een duurzame matras is een matras die zo lang mogelijk mee gaat.

Door het draaien in je bed gaat een matras op termijn slijten. Een matras moet volgens ons minimaal 10 jaar mee gaan. En het liefst veel langer dan dat.

In onze test speelt levensduur een zeer belangrijke rol. We testen levensduur door met een zware mechanische roller 30.000 keer over een matras heen te walsen. Voor en na deze test meten we de ondersteuning, de hoogte en de stevigheid. Bij de beste matrassen is er zo min mogelijk veranderd.

Milieubelasting

Een matras is gevuld met allerlei verschillende materialen. Veel matrassen hebben metalen veren. Daarnaast zijn matrassen voorzien van verschillende soorten schuim, zoals koudschuim, traagschuim of latexschuim. De hoes is gemaakt van polyester, katoen, wol of een mengsel.

Al deze materialen moeten geproduceerd worden en dat heeft impact op het milieu. In onze test berekenen we van elk matras de milieubelasting (ook wel 'carbon footprint' genoemd) op basis van de gebruikte materialen.

Welke soort materiaal is het duurzaamst? Dat is lastig om te zeggen. Latexschuim bijvoorbeeld heeft per kilo een lage milieubelasting. Maar latexmatrassen zijn vaak wel weer zwaar, waardoor dat soort matrassen toch een relatief hoge milieubelasting hebben.

Eigenlijk blijkt uit onze test maar 1 ding écht duidelijk: simpele matrassen, bijvoorbeeld gemaakt van 1 laag schuim, hebben een duidelijk lagere milieubelasting dan complexere matrassen.

Recyclebaarheid van de matras

Afgedankte matrassen zorgen voor een flink afvalprobleem. Recycling is een betere oplossing. Matrassen worden dan uit elkaar gehaald. De onderdelen worden verwerkt tot bijvoorbeeld isolatiemateriaal, judomatten en ondertapijt voor grasmatten bij voetbalvelden. Het staal van de veren gaat in een shredder terug naar de staalindustrie.

Een matras is beter te recyclen als hij makkelijk uit elkaar kan worden gehaald. Dat is het makkelijkst als de onderdelen niet met elkaar verlijmd zijn. We beoordelen in onze test hoe gemakkelijk matrassen uit elkaar te halen zijn voor recycling.

Een duurzaam matras moet daarnaast bestaan uit materialen die goed recyclebaar zijn. Daarin zijn er grote verschillen tussen materialen. Staal is bijvoorbeeld veel beter opnieuw te gebruiken dan polyetherschuim.

Circulaire matrassen

Sommige matrassen worden aangeprezen als circulair. Dat wil zeggen dat ze helemaal gemaakt zijn van materialen die volledig herbruikbaar zijn. In de praktijk betekent dat: alleen polyester en staal, en geen schuim. Vaak moet in deze matrassen wel weer lijm gebruikt worden om alle lagen goed op de plaats te houden.

Er is bij matrassen die goed gerecycled kunnen worden wel een hele grote 'maar'. Als de matrassen zelf gemaakt zijn van nieuwe 'virgin' materialen, wordt de duurzaamheidswinst pas behaald op het moment dat de matras wordt afgedankt. En dat is, als het goed is, pas over een jaar of 10.

Daarbij komt dat vooral (nieuw) polyester een vrij hoge milieubelasting heeft. We zien dus liever dat nieuwe circulaire matrassen ook gemaakt zijn van gerecycled materiaal. Dan is de duurzaamheidswinst direct veel groter.

Wassen van je matrashoes

Als je last hebt van allergieën, bijvoorbeeld voor de huisstofmijt, dan adviseren we een matras met een hoes die je op 60°C kunt wassen.



Maar dat soort matrassen hebben meer voordelen. We denken dat je een matras minder snel weg zult doet als je de hoes kunt wassen op 60 graden. Wil je hem toch weg doen dan is hij tweedehands waarschijnlijk meer waard.

In onze test beoordelen we de wasbaarheid van een matras door de hoes te wassen en te kijken of hij krimpt.

Keurmerken

We testen matrassen niet op stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. Dat soort testen zijn duur, we kunnen niet alles testen, en de resultaten zijn moeilijk op waarde te schatten. Wil je toch zeker weten dat een matras geen schadelijke stoffen bevat? Kijk dan naar de volgende keurmerken:

EU Ecolabel

Okoe-tex Standard 100

Okoe-tex Made in green

Matrassen met dit keurmerk krijgen in onze test extra punten voor duurzaamheid.

Garantie

Een goede matras gaat lang mee, en matrasfabrikanten moeten staan voor een lange levensduur van producten. Helaas zien we maar al te vaak dat er op een matras niet meer dan 2 jaar garantie zit. Dat is veel te weinig.

In de score voor duurzaamheid zit ook een score voor de garantie. Een matras krijgt alleen de maximale score als er minimaal 5 jaar volledige garantie op zit.