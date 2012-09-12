Topmatras: zin of onzin?

Er zijn 2 soorten topmatrassen

1. Topper als onderdeel van een boxspring of vaste set met matras

De prijs van de topper zit in zo'n geval in de verkoopprijs. Meestal kun je hierbij het normale dikke matras niet gebruiken zónder een topmatras, omdat de eigenschappen zijn verdeeld over 2 matrassen. De dikke, onderste matras geeft ondersteuning. Het comfort zit in de topmatras.

2. Toppers die los worden verkocht

Je kunt een topmatras los kopen om het topmatras uit een vaste set te vervangen of om op een gewoon matras te leggen. Dit laatste is meestal dubbelop, want in je gewone matras zit vaak al een comfortlaag.

Wel of geen los topmatras kopen?

Een matrastopper is naar verhouding prijzig. Bedenk goed wat beter is. Een topmatras kopen of een nieuw matras.

Geen losse topper kopen:

Met een matrastopper kun je een slecht of doorgezakt matras niet oppeppen. Is een normale matras niet meer goed? Vervang hem dan.

Als je een topmatras op een goede gewone matras legt, kan hij het opgenomen lichaamsvocht minder goed kwijt. In het ergste geval ontstaat er schimmel op het matras.

Een topper op een volwaardig gewoon matras voelt voor veel mensen onnatuurlijk of onprettig. Probeer de set dus eerst uit in de winkel. Maar let op: het gevoel verschilt per combinatie en kan dus anders zijn bij je eigen matras.

Een 1-persoons topmatras op een gewoon matras verschuift vaak.

De meeste losse topmatrassen zijn helemaal niet zo goedkoop. Voor hetzelfde of iets meer geld heb je al een uitstekend gewoon matras.

Wel een losse topper kopen: