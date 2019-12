Topmatras: zin of onzin?

Een topmatras is een dunne matras (zo'n 5 tot 10 cm dik) bovenop een dikke, 'gewone' matras. Een topmatras is vooral een trucje van matrasfabrikanten om consumenten de indruk te geven dat ze méér krijgen dan met een enkele matras. Bijvoorbeeld meer comfort. Maar dat is onzin. Wat kun je wel en niet verwachten van een topmatras?