Wat is het beste hoofdkussen?

Dit hangt af van:

Je favoriete slaaphouding. Dit is ook belangrijk bij het kiezen van de juiste matras.

Hoe breed je schouders zijn.

Hoe hard je matras is. Dit vind je in de matrassenvergelijker.

Je lichamelijke kenmerken, zoals zweten en allergieën.

Je eigen voorkeuren voor de materialen en vorm van het kussen.

Slaaphouding en hoofdkussen

Een goed hoofdkussen zorgt ervoor dat je hoofd tijdens het slapen niet te ver voor- en achterover of opzij buigt. Bij het beste kussen ligt je hoofd ongeveer in een rechte lijn ligt met je ruggengraat. Dit is ook belangrijk bij de keuze voor de juiste matras.

Slaap je op je rug, zij of buik? Je slaaphouding is belangrijk wanneer je een kussen kiest.

Rugslaper : zorg dat het kussen wat hoger is in de nek dan bij het achterhoofd. Is het kussen te dik bij het achterhoofd, dan buigt het hoofd te ver naar voren. Met een te dun kussen buigt je hoofd te ver naar achteren.

: zorg dat het kussen wat hoger is in de nek dan bij het achterhoofd. Is het kussen te dik bij het achterhoofd, dan buigt het hoofd te ver naar voren. Met een te dun kussen buigt je hoofd te ver naar achteren. Zijslaper : mensen met brede schouders hebben een dikker kussen nodig. Voor zijslapers is het extra belangrijk dat hun schouders niet op het kussen liggen, maar er tegenaan. Het kussen begint dus boven de schouder.

: mensen met brede schouders hebben een dikker kussen nodig. Voor zijslapers is het extra belangrijk dat hun schouders niet op het kussen liggen, maar er tegenaan. Het kussen begint dus boven de schouder. Buikslaper: het beste type kussen voor buikslapers is een heel dun kussen. Op je buik lig je al in een onnatuurlijke positie. Met een dun kussen belemmer je je ademhaling het minst.

Heb je rugklachten? Dit kan komen door je slaaphouding.

Hard of zacht matras

Test hoe hard je matras is door zonder hoofdkussen in je favoriete slaaphouding te liggen. Hoe verder je hoofd naar achteren of opzij buigt, hoe dikker je kussen moet zijn. Zo verbeter je de onnatuurlijke houding. Hoe zachter het matras, hoe dunner het kussen moet zijn.

Vergelijk de hardheid van de geteste matrassen.

Vulling hoofdkussens

Dit zijn de meest gebruikte kussenvullingen:

Dons en veren.

Polyester vezels. In de winkel heet dit 'synthetische vulling'.

Schuimblokken van koudschuim, traagschuim of latexschuim. Deze heten in de winkel vaak nekkussen.

Dons en veren

Kussenvullingen bestaan meestal uit veertjes en niet zo vaak uit dons. De kenmerken van kussens met dons en veren zijn:

Vulling is makkelijk zelf te vormen.

Mogen niet altijd in de wasmachine.

Gevoeliger voor stofmijt.

Veertjes hebben soms harde, scherpe veerpennetjes die je door de tijk (hoes) heen voelt.

Synthetische/polyester vezels

Verkrijgbaar in veel soorten, kwaliteiten en prijzen.

Makkelijk zelf te wassen.

Vrij elastisch, minder 'vormbaar' dan een verenkussen.

Minder gevoelig voor stofmijt dan dons en veren.

Nekkussens of schuimblokkussens

Voorgevormde, massieve kussens zijn beter bekend als nekkussens. Ze worden vaak verkocht als de oplossing voor allerlei kwalen en ongemakken. Zoals nekklachten en rugklachten, allergieën, hoofpijn en slaapproblemen.

Tips

Voor rugslapers en zijslapers met smallere schouders zijn de meeste nekkussens te hoog. Dan liggen de nek en ruggengraat niet goed. Ben je zo’n slaper en heb je geen nek- of rugklachten? Dan is een goed synthetisch of dons/verenkussen prima.

Voor zijslapers met brede schouders zijn nekkussens wel geschikt, maar niet noodzakelijk.

Probeer bij nek- en/of rugklachten eens een nekkussen. Let wel goed op dat je ruggengraat recht ligt. Check dit als je in je favoriete slaaphouding op je eigen matras ligt.

Let op : lang niet alle nekkussens zijn goed. Vraag of je het kussen mag proberen voordat je het koopt. Of dat je het kunt terugbrengen.

: lang niet alle nekkussens zijn goed. Vraag of je het kussen mag proberen voordat je het koopt. Of dat je het kunt terugbrengen. Kies voor een kussen waarvan je de hoogte of dikte kunt aanpassen.

Kenmerken van nekkussens

Het kussen zelf is meestal niet wasbaar. De tijk wel, als deze afneembaar is.

Voelen vaak warm tot zweterig aan.

Kan een sterke geur vanaf komen.

Nemen geen stof op, dus ideaal bij stofallergie.

Traagschuim nekkussens

Voor de medische voordelen zijn geen bewijzen. Vaak worden deze in advertenties genoemd.

Kan in een koude slaapkamer nog erg hard aanvoelen als je er net op gaat liggen.

Draaien wordt lastiger omdat je door het traagschuim dieper in het kussen zakt.

Latexschuim nekkussens

Soepeler dan traagschuim.

Kunnen allergische reacties veroorzaken.

Lees meer over de eigenschappen van traagschuim en latexschuim.

Welk kussen bij welke wensen?

Zoek je een erg dun kussen?

Erg dunne kussens zijn moeilijk te vinden. Kun je geen goede vinden? Kies voor een kussen waar je de vulling uit kunt halen.

Let op: een rits betekent niet per se dat je ook de vulling eruit kunt halen. Bekijk dit dus voor de aankoop.

Zweet je veel?

Kies wel voor:

Een tijk van natuurlijk materiaal zoals katoen.

Een synthetische vulling.

Een kussen dat je op 60 °C kunt wassen in de wasmachine.

Kies niet voor:

Een kussen dat niet in de wasmachine mag.

Een synthetische of zeer dichtgeweven tijk. Zo’n tijk ventileert minder goed.

Een vulling van geheugenschuim. Zeker geen massief blok. Ook geheugenschuim voelt al snel zweterig.

Zweet je veel in bed? Deze matrassen halen de hoogste scores voor vochtdoorlatendheid. Bekijk ook de matrassen die koel aanvoelen.

Ben je allergisch voor huisstofmijten?

Kies wel voor:

Een kussen dat je op 60 °C kunt wassen in de wasmachine.

Een zeer dichtgeweven tijk of kussensloop. Deze houdt huisstofmijt tegen en de huidschilfers waarmee ze zich voeden.

Kies niet voor:

Een vulling van veren of dons. Dit voedt huisstofmijt.

Een kussen waar je erg van gaat zweten. Huisstofmijt houdt van een vochtige omgeving.

Een kussen dat je niet op hoge temperaturen kunt wassen.

Lees ook onze andere tips voor slapen zonder last van allergieën.

Last van huisstofmijt? Deze matrassen hebben een tijk die je op 60 °C kunt wassen.

Heb je last van je rug?

Dan is het extra belangrijk dat je ruggengraat recht ligt. Controleer of dit zo is als je in je favoriete slaaphouding op je eigen matras ligt. Probeer een kussen uit voor de aankoop. Of check of je het kussen mag terugbrengen als je er niet goed op ligt.

Bekijk meer slaaptips bij rugklachten.

Heb je last van je nek?

Besteed dan extra aandacht aan ondersteuning. Probeer een nekkussen om de klachten te verminderen. Het is belangrijk dat je een kussen kiest dat zorgt voor een goede uitlijning van je hoofd, nek en rug. Een kussen met veren en dons is af te raden. Dat geeft te weinig steun in je nek.

Wanneer moet je een kussen vervangen?

Het is tijd om je kussen te vervangen als: