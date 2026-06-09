Een matras kiezen is niet altijd makkelijk. Want welk matras past bij jou? Wij helpen je bij een goed matras kiezen.

Matrassen getest

Wij testen matrassen van bekende merken zoals Auping, M-Line en Ikea. We kijken onder meer naar lichaamsondersteuning, levensduur en vochtdoorlatendheid. Want, een matras moet natuurlijk lekker liggen, maar ook lang mee gaan.

Matras kopen

Een matras koop je slechts een paar keer in leven. Dan is het belangrijk dat hij lekker ligt. Maar ook dat hij lang mee gaat. Daarom laten wij matrassen uitgebreid testen in een speciaal lab. Zo weet je zeker dat je een goed matras koopt.

Matrassen vergelijken

Je kunt heel veel verschillende soorten matrassen kopen. Dus hoe vind je een matras dat bij je past? Bij ons vergelijk je matrassen op ondersteuning voor rugslapers, zijslapers en buikslapers. Zo vind je een matras dat geschikt is voor jouw favoriete slaaphouding. Verder kun je vergelijken op levensduur. Ook kun je matrassen vergelijken op eigenschappen als pocketvering, of een tijk die je kunt wassen in de wasmachine.