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Matrassen vergelijken

Laatste update van de test: 9 juni 2026|

Een matras kiezen is niet altijd makkelijk. Want welk matras past bij jou? Wij helpen je bij een goed matras kiezen.

Keuzehulp

  • Hn8 (Lidl) Pocketvering matras Dream TA 1000 Medium (H2)
    Hn8 (Lidl)Pocketvering matras Dream TA 1000 Medium (H2)
    Pocketvering, PU schuim|Koel|60 °C

    € 180,-

    Richtprijs

    Levensduur & duurzaamheid

  • Scarnatti Uniek Gel Memory Foam Matras - 18cm
    ScarnattiUniek Gel Memory Foam Matras - 18cm
    Traagschuim, PU schuim|Warm noch koel|30 °C

    € 220,-

    Richtprijs

    Levensduur & duurzaamheid

  • Slome Essential matras
    SlomeEssential matras
    Traagschuim, PU schuim|Koel|40 °C

    € 260,-

    Richtprijs

    Levensduur & duurzaamheid

  • Cloudpillo Flex Matras
    CloudpilloFlex Matras
    Pocketvering, traagschuim, koudschuim|Warm noch koel|60 °C

    Levensduur & duurzaamheid

  • Sleepy Original 2025
    SleepyOriginal 2025
    Traagschuim, koudschuim, PU schuim|Koel

    € 715,-

    Richtprijs

    Levensduur & duurzaamheid

  • Jysk Dreamzone Driva springveermatras Medium
    JyskDreamzone Driva springveermatras Medium
    Pocketvering, latex, PU schuim|Koel|60 °C

    € 750,-

    Richtprijs

    Levensduur & duurzaamheid

  • Eastborn Reboost Pro Soepel
    EastbornReboost Pro Soepel
    Pocketvering, traagschuim, koudschuim|Koel|40 °C

    € 1.200,-

    Richtprijs

    Levensduur & duurzaamheid

  • Ikea Aspsjökullen
    IkeaAspsjökullen
    PU schuim|Warm noch koel|60 °C

    € 120,-

    Richtprijs

    Levensduur & duurzaamheid

  • Jysk Wellpur Glomma (medium)
    JyskWellpur Glomma (medium)
    Traagschuim, PU schuim|Warm|60 °C

    € 370,-

    Richtprijs

    Levensduur & duurzaamheid

  • Maxi (Beter Bed) Plus Touch 300 (tot 120 kg)
    Maxi (Beter Bed)Plus Touch 300 (tot 120 kg)
    Traagschuim, PU schuim|Koel|60 °C

    € 430,-

    Richtprijs

    Levensduur & duurzaamheid

  • Jysk Dreamzone Hegga (medium)
    JyskDreamzone Hegga (medium)
    Pocketvering, koudschuim|Warm noch koel|40 °C

    € 450,-

    Richtprijs

    Levensduur & duurzaamheid

  • Swiss Sense Kameo Essence Foam
    Swiss SenseKameo Essence Foam
    PU schuim|Koel|40 °C

    € 480,-

    Richtprijs

    Levensduur & duurzaamheid

  • Tuur Pure matras
    TuurPure matras
    Katoen, viscose, wol, zijde, plantaardig koudschuim|Koel

    € 650,-

    Richtprijs

    Levensduur & duurzaamheid

  • Wave by Mline Wave Cool
    Wave by MlineWave Cool
    Koudschuim, traagschuim, PU schuim|Warm noch koel|60 °C

    € 700,-

    Richtprijs

    Levensduur & duurzaamheid

  • Jysk Dreamzone Rugla (medium)
    JyskDreamzone Rugla (medium)
    Koudschuim, gel grid, PU schuim|Koel|40 °C

    € 800,-

    Richtprijs

    Levensduur & duurzaamheid

  • Swiss Sense Kameo Flex
    Swiss SenseKameo Flex
    TPE grid, traagschuim, koudschuim|Koel|60 °C

    € 820,-

    Richtprijs

    Levensduur & duurzaamheid

  • Goossens Matras shapes 6 - V- fit
    GoossensMatras shapes 6 - V- fit
    Pocketvering, traagschuim, PU schuim|Koel

    € 1.500,-

    Richtprijs

    Levensduur & duurzaamheid

  • Livarno home (Lidl) Koudschuim matras Comfort (H2)
    Livarno home (Lidl)Koudschuim matras Comfort (H2)
    Koudschuim|Warm|60 °C

    € 120,-

    Richtprijs

    Levensduur & duurzaamheid

Matrassen getest

Wij testen matrassen van bekende merken zoals Auping, M-Line en Ikea. We kijken onder meer naar lichaamsondersteuning, levensduur en vochtdoorlatendheid. Want, een matras moet natuurlijk lekker liggen, maar ook lang mee gaan. 

Matras kopen

Een matras koop je slechts een paar keer in leven. Dan is het belangrijk dat hij lekker ligt. Maar ook dat hij lang mee gaat. Daarom laten wij matrassen uitgebreid testen in een speciaal lab. Zo weet je zeker dat je een goed matras koopt. 

Matrassen vergelijken 

Je kunt heel veel verschillende soorten matrassen kopen. Dus hoe vind je een matras dat bij je past? Bij ons vergelijk je matrassen op ondersteuning voor rugslapers, zijslapers en buikslapers. Zo vind je een matras dat geschikt is voor jouw favoriete slaaphouding. Verder kun je vergelijken op levensduur. Ook kun je matrassen vergelijken op eigenschappen als pocketvering, of een tijk die je kunt wassen in de wasmachine.

Matrassen per merk