Heb je het snel warm in bed? Vergelijk koele matrassen op basis van onze testresultaten. Bekijk matrassen die we als koel indelen. Of als niet warm en ook niet koel.

Koele matrassen getest

Of een matras warm of koel aanvoelt, hangt af van hoe goed het de warmte afvoert of juist vasthoudt. Daarbij spelen onder andere de dikte van het matras en de gebruikte materialen een rol. We testen matrassen in een speciale klimaatkamer. Daar meten we hoeveel lichaamswarmte een matras afvoert en hoeveel vocht hij doorlaat. Daarnaast testen we de ventilatie. We meten de warmte- en vochtregulatie. Een matras dat goed ademt, voelt minder klam aan. Dat is prettig als je het snel warm hebt.

Ook testen we de matrassen op comfort op basis van een aantal metingen. We kijken onder andere naar de veerkracht, de minimale dikte, de stabiliteit van een matras (het nabewegen na het omdraaien) en de vochtdoorlatendheid.

In de test vind je matrassen van onder meer Auping, Emma, IKEA en M line. We vergelijken verschillende materialen zoals pocketvering, koudschuim, traagschuim en latex. Zo zie je welke koel matras het beste presteert op ventilatie én ondersteuning.

Koel matras kopen

Een koel matras voert je lichaamswarmte makkelijk af. Het is geschikt voor mensen die het snel warm hebben in bed. Een warm matras houdt je lichaamswarmte vast. Het is geschikt voor mensen die het snel koud hebben.

Je gewicht en slaaphouding bepalen welke stevigheid past. Een te zacht matras biedt weinig steun. Een te hard matras kan drukpunten geven. Probeer daarom verschillende hardheden of kies een model met meerdere comfortzones.

Koele matrassen vergelijken

In onze vergelijker filter je eenvoudig op eigenschappen die belangrijk zijn voor een koel slaapklimaat. Denk aan het materiaal, het type en de hardheid van een matras. Ook kun je selecteren op prijs en afmetingen, zoals 90x200 cm of 180x200 cm. Zo maak je een keuze op basis van onafhankelijke testresultaten en duidelijke specificaties.

Met een lidmaatschap zie je ook de testresultaten, zoals de score voor ventilatie en ondersteuning. Zo kies je een koel matras dat past bij jouw lichaam en slaapkamer.