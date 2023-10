Heb je het snel warm in bed? Dan is een koel matras dat goed ventileert een uitkomst. Wij helpen je hem vinden.

Koele matrassen getest

Ben je iemand die het 's nachts vaak te warm heeft in bed en daardoor moeite heeft met slapen? Dan is een koel matras misschien iets voor jou. We hebben verschillende koele matrassen grondig getest. Zo helpen we je om de juiste keuze te maken. Onze tests zijn gebaseerd op objectieve criteria, zodat je een weloverwogen beslissing kunt nemen voor een goede nachtrust. We testen de drukverdeling, het comfort en ook de duurzaamheid van de matrassen.

Koel matras kopen

Een koel matras kan duidelijk verschil maken in je slaapcomfort. Vooral als je gevoelig bent voor warmte. Maar waar moet je op letten bij het kopen van een koel matras?

Allereerst is het belangrijk om naar het materiaal te kijken. Matrassen met gel-infusies, ventilatiekanalen of speciale schuimlagen kunnen een koeler slaapklimaat bieden. Ook is een matras met een goede vochtdoorlatendheid belangrijk. Want als je het snel warm hebt, kun je ook zweten in bed. Vergeet ook niet de matrasgrootte en hardheid af te stemmen op jouw persoonlijke voorkeuren. Die score vind je bij de testresultaten van elk matras.

Een matras is het koelst als hij goed ventileert. Van latexmatrassen wordt vaak gezegd dat ze niet goed ventileren en dus niet koel zijn. Maar wij hebben latexmatrassen getest die wel koel blijven.

Soms staat er 'extra koel' bij een matras. Daarbij zit in de hoes een zogenaamd faseovergangsmateriaal of PCM verwerkt dat zorgt voor verkoeling. Dit soort materialen kunnen warmte opnemen, waardoor ze koeler aanvoelen. Dat effect is niet blijvend. Je merkt het alleen als je erop gaat liggen of als je je omdraait. Als je een tijdje ligt, heeft het geen invloed meer.

Je kunt ook zoeken naar een verkoelend topmatras.

Koele matrassen vergelijken

In onze vergelijker vind je gedetailleerde informatie over de beste opties op de markt. Ga je koele matrassen vergelijken? Kijk dan niet alleen naar de prijs. Check ook de eigenschappen die het beste bij jou passen.

Vergelijk verschillende merken en modellen op basis van hun ligkwaliteiten, drukverdeling, duurzaamheid en andere belangrijke onderdelen. Zo kun je een weloverwogen beslissing nemen die aansluit bij jouw behoeften.