Hn8 (Lidl) 7-zones koudschuimmatras met gelschuimtopper supreme (H2)

Matras van Hn8 Schlafsysteme, verkrijgbaar bij Lidl. Het matras bestaat uit 2 lagen PU schuim van 13 en 6 cm. Bovenop ligt de "gelschuim" topper van 4 cm dik, die voor ons niet te onderscheiden was van koudschuim.
Samenvatting
Gebruikte materialen
Koudschuim, PU schuim
Warm of koel matras
Warm noch koel
Maximale wastemperatuur hoes
-
Omkeerbaar
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Je kunt 90 dagen proefslapen. Binnen die 90 dagen kun je het matras gratis laten ophalen als hij niet bevalt. Je krijgt dan je geld terug.