Hn8 (Lidl) 7-zones koudschuimmatras met gelschuimtopper supreme (H2)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Matras van Hn8 Schlafsysteme, verkrijgbaar bij Lidl. Het matras bestaat uit 2 lagen PU schuim van 13 en 6 cm. Bovenop ligt de "gelschuim" topper van 4 cm dik, die voor ons niet te onderscheiden was van koudschuim.