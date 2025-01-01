YumekoMatras natuurlatex (medium)

Matras van Yumeko, gemaakt van een laag natuurlijk latexschuim van 16 cm, met boven en -onderop lagen van katoen en wol.
Samenvatting
Gebruikte materialen
Latexschuim, wol
Warm of koel matras
Koel
Maximale wastemperatuur hoes
-
Omkeerbaar
Proefslapen met ruilen?
Proefslapen met geld terug?
Ruilen en proberen
Proefslapen met geld terug kan niet. Wel kun je na 14 dagen en tot 100 dagen de matraskern (dus niet de hoes) eenmalig gratis omruilen voor een andere als hij niet bevalt. Als je een matras online koopt heb je altijd recht op 14 dagen bedenktijd bij koop op afstand.