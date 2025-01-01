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IkeaValevåg (middelhard)

€ 170,-

Richtprijs

  • Gebruikte materialen:  Pocketvering, PU schuim
  • Warm of koel matras:  Koel
  • Maximale wastemperatuur hoes:  -

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Matras van Ikea. De dikste laag is een laag pocketveren van 18 cm. Bovenop liggen 2 lagen PU schuim van 2,5 cm en 1,5 cm.

Samenvatting

Gebruikte materialen
Pocketvering, PU schuim
Warm of koel matras
Koel
Maximale wastemperatuur hoes
-
Omkeerbaar
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Proefslapen met geld terug?
Ruilen en proberen
Proefslapen met geld terug kan niet. Wel kun je na 4 weken en binnen 90 dagen je matras eenmalig omruilen voor een andere. Je moet het matras zelf terugbrengen. Het kostenverschil moet je bijbetalen of wordt vergoed in Ikea-tegoedbonnen. Als je een matras online koopt heb je altijd recht op 14 dagen bedenktijd bij koop op afstand.
Te koop bij
Ikea, ikea.nl