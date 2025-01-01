IkeaÅbgyda (middelhard)

Matras van Ikea. Dit matras is helemaal gemaakt van schuim. Onderop ligt een laag PU schuim van 12 cm en bovenop een laag koudschuim van 3 cm.
Samenvatting
Gebruikte materialen
Koudschuim, PU schuim
Warm of koel matras
Warm noch koel
Maximale wastemperatuur hoes
60 °C
Omkeerbaar
Proefslapen met ruilen?
Proefslapen met geld terug?
Ruilen en proberen
Proefslapen met geld terug kan niet. Wel kun je na 4 weken en binnen 90 dagen je matras eenmalig omruilen voor een andere. Je moet het matras zelf terugbrengen. Het kostenverschil moet je bijbetalen of wordt vergoed in Ikea-tegoedbonnen. Als je een matras online koopt heb je altijd recht op 14 dagen bedenktijd bij koop op afstand.