AupingAdagio (medium, met rits)

Matras van Auping. De dikste laag is een laag pocketveren van 12,5 cm. Daaronder ligt een laag PU schuim van 2 cm. Helemaal bovenop ligt een laag latexschuim van 3 cm. Bij dit matras van Auping kun je kiezen voor een versie met of zonder rits. Wij testten de versie met rits, waarbij je de hoes kunt verwijderen en wassen.
Samenvatting
Gebruikte materialen
Pocketvering, latexschuim, PU schuim
Warm of koel matras
Koel
Maximale wastemperatuur hoes
60 °C
Omkeerbaar
Proefslapen met ruilen?
Proefslapen met geld terug?
Ruilen en proberen
Proefslapen met geld terug kan niet. Maar als je online je matras koopt is de bedenktijd bij koop op afstand uitgebreid van de wettelijke 14 naar 30 dagen. Je kunt hierbij het matras gratis op laten halen en dan krijg je je geld terug. Daarnaast kun je het matras de eerste 90 dagen eenmalig ruilen voor een andere hardheid of bedoeld lichaamstype van hetzelfde matras. Je krijgt hierbij geen geld terug, en dit geldt alleen voor matrassen die verkocht worden in meerdere varianten.