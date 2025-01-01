Livarno home (Lidl)7-zones koudschuimmatras (medium H2)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Matras van Livarno Home, verkrijgbaar bij Lidl. Dit is een erg eenvoudig matras, gemaakt van 1 laag PU schuim. In het schoudergedeelte van die laag schuim zitten 3 smalle stroken koudschuim. Hierdoor ontstaan de 7 zones uit de naam.