Livarno home (Lidl)7-zones koudschuimmatras (medium H2)

Matras van Livarno Home, verkrijgbaar bij Lidl. Dit is een erg eenvoudig matras, gemaakt van 1 laag PU schuim. In het schoudergedeelte van die laag schuim zitten 3 smalle stroken koudschuim. Hierdoor ontstaan de 7 zones uit de naam.
Samenvatting
Gebruikte materialen
PU schuim, koudschuim
Warm of koel matras
Warm noch koel
Maximale wastemperatuur hoes
60 °C
Omkeerbaar
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Ruilen en proberen
Je kunt 90 dagen proefslapen. Binnen die 90 dagen kun je het matras gratis laten ophalen als hij niet bevalt. Je krijgt dan je geld terug.