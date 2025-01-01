AupingInizio (medium, met rits)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Matras van Auping. De dikste laag is een laag pocketveren van 12 cm. Daaronder ligt een laag PU schuim van 2 cm. Helemaal bovenop ligt een laag latexschuim van 3 cm. Bij dit matras van Auping kun je kiezen voor een versie met of zonder rits. Wij testten de versie met rits, waarbij je de hoes kunt verwijderen en wassen.