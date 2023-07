Leen Bakker-matrassen getest

Een matras uitzoeken is een lastige taak, want hoe weet je nu welk matras geschikt is voor jou? Zelfs even uitproberen in de winkel geeft nog weinig indicatie van hoe goed het matras is. Daarom testen wij regelmatig matrassen, waaronder ook matrassen van Leen Bakker. We testen ze in een lab waarbij met verschillende machines gekeken wordt hoe goed het matras je lichaam ondersteunt, hoe comfortabel het is en hoe duurzaam. Zo weet jij of dat Leen Bakker-matras dat je in de aanbieding zag ook goed van kwaliteit is.

Leen Bakker-matras kopen

Bij Leen Bakker kun je het matras in de winkel kopen, of online bestellen. Je kunt kiezen uit matrassen met pocketvering of met koudschuim. Leen Bakker verkoopt matrassen in allerlei uiteenlopende maten. Wij testen matrassen in de maat 90 x 200 cm. Dat is de meest verkochte maat. Die passen in de meeste eenpersoonsbedden, of met zijn tweeën naast elkaar in een tweepersoonsbed (lits-jumeaux). We gaan er van uit dat de testresultaten ook bruikbaar zijn voor andere matrasmaten. In een tweepersoonsbed van 160x200 cm kun je een matras van die maat, of 2 Leen Bakker-matrassen van 80x200 cm leggen. Kies je voor 2 matrassen, dan kun je voor jou en je partner verschillende matrassen kiezen, passend bij jullie eigen lichaam en voorkeuren.

Koop je een Royal-matras bij Leen Bakker, dan heb je 100 dagen bedenktijd. Mocht het matras toch niet aan je verwachtingen voldoen, dan kun je hem ruilen voor een ander matras.

Leen Bakker-matrassen vergelijken

Omdat de matrassen van Leen Bakker zo van elkaar verschillen is het goed om ze met elkaar te vergelijken. In onze vergelijker kies je voor de eigenschappen waaraan het matras volgens jou moet voldoen. Zo vind je het matras dat precies bij je past. Blijven er meerdere matrassen over, vergelijk ze dan met elkaar om de beste voor jou te vinden.