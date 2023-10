Een van de meest voorkomende matrasmaten is 180x200 cm. Op dit ruime tweepersoonsmatras kunnen jij en je partner, of jij en je huisdieren, comfortabel slapen.

Matrassen van 180x200 cm getest

Een tweepersoonsmatras van 180x200 cm biedt meer dan voldoende ruimte en comfort voor een goede nachtrust. Een goede nachtrust is erg belangrijk. Daarom hebben we de feiten voor je op een rij gezet als het gaat om matrassen van dit formaat.

We testen matrassen in het formaat 90x200 cm, maar de resultaten gelden ook voor andere maten. We beoordelen de ondersteuning, de vochtdoorlatendheid, de drukverdeling en de duurzaamheid van het matras.

Matras van 180x200 cm kopen

Een matras van 180x200 cm geeft je de ruimte om in elke gewenste slaaphouding te liggen. Je kunt comfortabel uitgestrekt liggen zonder je zorgen te maken over ruimtegebrek. Dit formaat matras is ideaal voor koppels, omdat het voldoende bewegingsruimte biedt.

Het enige nadeel is dat je een matras moet vinden dat voor beiden geschikt is. En dat de een niet zwaarder moet zijn dan de ander. Als de ene persoon op een tweepersoonsmatras inzakt, dan rolt de ander daarnaartoe. In zo'n geval kun je in een bed van 180x200 cm ook 2 matrassen van 90x200 cm leggen.

Bij het kiezen van een matras van 180x200 cm zijn er verschillende opties beschikbaar. Je kunt kiezen uit verschillende materialen, zoals traagschuim, pocketvering, latex, of koudschuim. Afhankelijk van je persoonlijke voorkeuren en slaapbehoeften. Onze objectieve informatie en vergelijkingen helpen je de juiste keuze te maken.

Matrassen van 180x200 cm vergelijken

We helpen je bij het vergelijken van matrassen van 180x200 cm. Zo kun je de perfecte match vinden voor een goede nachtrust. Bedenk of je een hard 180x200 matras wilt, of een zachtere. En of je een matras met schuim of vering zoekt. Met onze vergelijker kun je matrassen vergelijken op basis van eigenschappen zoals hardheid, materialen en prijs.