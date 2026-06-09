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Matrassen van 180x200 cm

Laatste update van de test: 9 juni 2026|

De maat 180x200 cm is een van de meest gekozen maten voor een matras. Dit is een tweepersoonsmatras waarop jij en je partner meer dan voldoende ruimte hebben om comfortabel te slapen.

Keuzehulp

  • Scarnatti Uniek Gel Memory Foam Matras - 18cm
    ScarnattiUniek Gel Memory Foam Matras - 18cm
    Traagschuim, PU schuim|Warm noch koel|30 °C

    € 220,-

    Richtprijs

    Levensduur & duurzaamheid

  • Sleepy Original 2025
    SleepyOriginal 2025
    Traagschuim, koudschuim, PU schuim|Koel

    € 715,-

    Richtprijs

    Levensduur & duurzaamheid

  • Jysk Dreamzone Driva springveermatras Medium
    JyskDreamzone Driva springveermatras Medium
    Pocketvering, latex, PU schuim|Koel|60 °C

    € 750,-

    Richtprijs

    Levensduur & duurzaamheid

  • Maxi (Beter Bed) Plus Touch 300 (tot 120 kg)
    Maxi (Beter Bed)Plus Touch 300 (tot 120 kg)
    Traagschuim, PU schuim|Koel|60 °C

    € 430,-

    Richtprijs

    Levensduur & duurzaamheid

  • Jysk Dreamzone Hegga (medium)
    JyskDreamzone Hegga (medium)
    Pocketvering, koudschuim|Warm noch koel|40 °C

    € 450,-

    Richtprijs

    Levensduur & duurzaamheid

  • Swiss Sense Kameo Essence Foam
    Swiss SenseKameo Essence Foam
    PU schuim|Koel|40 °C

    € 480,-

    Richtprijs

    Levensduur & duurzaamheid

  • Tuur Pure matras
    TuurPure matras
    Katoen, viscose, wol, zijde, plantaardig koudschuim|Koel

    € 650,-

    Richtprijs

    Levensduur & duurzaamheid

  • Wave by Mline Wave Cool
    Wave by MlineWave Cool
    Koudschuim, traagschuim, PU schuim|Warm noch koel|60 °C

    € 700,-

    Richtprijs

    Levensduur & duurzaamheid

  • Swiss Sense Kameo Flex
    Swiss SenseKameo Flex
    TPE grid, traagschuim, koudschuim|Koel|60 °C

    € 820,-

    Richtprijs

    Levensduur & duurzaamheid

  • Hn8 (Lidl) Pocketvering matras Gelstar XXL (H2)
    Hn8 (Lidl)Pocketvering matras Gelstar XXL (H2)
    Pocketvering, koudschuim|Koel|60 °C

    € 270,-

    Richtprijs

    Levensduur & duurzaamheid

  • Matt Sleeps Hybrid Pro
    Matt SleepsHybrid Pro
    Pocketvering, traagschuim, koudschuim|Koel|60 °C

    Levensduur & duurzaamheid

  • Snoozzy Cool Hybrid 2
    SnoozzyCool Hybrid 2
    Traagschuim, koudschuim, PU schuim|Koel

    € 900,-

    Richtprijs

    Levensduur & duurzaamheid

  • Pullman Goldline Allure (standaard)
    PullmanGoldline Allure (standaard)
    Pocketvering, PU schuim|Koel

    € 1.300,-

    Richtprijs

    Levensduur & duurzaamheid

  • Auping Evolve (I, medium)
    AupingEvolve (I, medium)
    Pocketvering, polyester|Koel|60 °C

    € 1.450,-

    Richtprijs

    Levensduur & duurzaamheid

  • Kårlsson (Beter Bed) Excellence matras (tot 120 kg)
    Kårlsson (Beter Bed)Excellence matras (tot 120 kg)
    Latexschuim|Koel|60 °C

    € 1.900,-

    Richtprijs

    Levensduur & duurzaamheid

  • Swiss Sense Rhythm Time (medium)
    Swiss SenseRhythm Time (medium)
    Pocketvering, traagschuim, latexschuim, PU schuim|Warm noch koel|40 °C

    € 2.000,-

    Richtprijs

    Levensduur & duurzaamheid

  • Beddenreus Relax Hybrid Plus
    BeddenreusRelax Hybrid Plus
    Pocketvering, PU schuim|Koel|60 °C

    € 300,-

    Richtprijs

    Levensduur & duurzaamheid

  • Cinderella Nova (medium)
    CinderellaNova (medium)
    Pocketvering, PU schuim|Koel

    € 400,-

    Richtprijs

    Levensduur & duurzaamheid

Matrassen van 180x200 cm getest

Een matras van 180x200 cm is een tweepersoonsmatras waarop 2 personen meer dan voldoende ruimte hebben om comfortabel te slapen. Vrijwel alle matrassen die we testen zijn verkrijgbaar in deze maat.

We testen matrassen in het formaat 90x200 cm. Maar onze testresultaten gelden ook voor alle andere maten. 

In onze test matrassen beoordelen we de ondersteuning voor rugslapers, zijslapers en buikslapers. Voor 3 verschillende lichaamstypes. En we bepalen de drukverdeling en de vochtdoorlatendheid van het matras. Ook testen we de levensduur en de duurzaamheid van matrassen. Hierdoor kun jij het ideale matras voor jou én je partner vinden.

Matras van 180x200 cm kopen

Een matras van 180x200 cm is ideaal voor stellen. Je hebt allebei voldoende bewegingsruimte. En je kunt samen op 1 matras liggen zonder naad. Je hebt op een matras van 180x200 cm meer ruimte dan op een matras van 160x200 cm, een andere populaire maat voor tweepersoonsmatrassen.

Het nadeel is wel dat je een matras moet vinden dat voor jou en je partner geschikt is. Als jij liever op je buik slaapt en je partner juist op de zij, is 1 groot matras misschien niet ideaal voor jullie allebei. Dat is ook zo als de een veel zwaarder is dan de ander. Dan zal hetzelfde matras voor de een te zacht aanvoelen en voor de andere juist te hard. In dat geval kun je voor een bed van 180x200 cm beter kiezen voor 2 matrassen van 90x200 cm.

Matrassen van 180x200 cm vergelijken

Als je kiest voor een matras van 180x200 cm zijn er verschillende opties. In onze vergelijker kun je filteren op allerlei eigenschappen van een matras. Onze objectieve testinformatie helpt je de juiste keuze te maken.

Afhankelijk van je persoonlijke voorkeur en slaapbehoeften kun je kiezen voor warme matrassen of juist koele matrassen. Of voor harde of juist zachte matrassen. Je kunt ook kiezen voor verschillende vulmaterialen, zoals pocketvering, koudschuim, traagschuim, latex of koudschuim.

Ook kun je kiezen voor matrassen die je in een echte winkel kunt proberen of kopen. Als je juist online wil kopen kun je kiezen voor een matras waarbij je kunt proefslapen.

En natuurlijk ook belangrijk: de prijs. Je kunt kiezen voor goedkope of juist duurdere matrassen. Maar let wel op: de prijs die we tonen is voor de variant van 90x200 cm.
 

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