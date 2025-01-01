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Swiss SenseGazella Comfort II (medium)

Prijs niet beschikbaar

  • Gebruikte materialen:  Pocketvering, PU schuim
  • Warm of koel matras:  Koel
  • Maximale wastemperatuur hoes:  40 °C

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Matras van Swiss Sense. De kern is een laag pocketveren van 14 cm. Onder- en boven ligt een laag PU schuim van 4 cm.

Samenvatting

Gebruikte materialen
Pocketvering, PU schuim
Warm of koel matras
Koel
Maximale wastemperatuur hoes
40 °C
Omkeerbaar
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Proefslapen met geld terug?
Ruilen en proberen
Proefslapen met geld terug kan niet. Wel kun je na 30 dagen en binnen 90 dagen je matras omruilen voor een ander matras. Dit mag alleen als je een matras hebt gekocht na een (online) advies. Het kostenverschil moet je bijbetalen en het omruilen zelf kost €60. Als je een matras online koopt heb je altijd recht op 14 dagen bedenktijd bij koop op afstand.
Te koop bij
Swiss Sense, swisssense.nl