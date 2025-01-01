Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Matras van Ikea. De onderste laag bestaat uit 2 lagen pocketveren van wisselende hoogtes die samen 21 cm hoog zijn. Bovenop liggen 2 lagen PU schuim van 3 en 1,5 cm. Het artikelnummer van de variant die wij testten (middelhard, 90x200 cm) is 104.507.71