Auping-matrassen zijn duurder dan gemiddeld. Auping maakt matrassen van pocketveren, eventueel aangevuld met een comfortlaag van (latex)schuim. We hebben meerdere matrassen van Auping getest.

Auping-matrassen getest

Auping maakt matrassen van pocketveren, eventueel aangevuld met een comfortlaag van (latex)schuim. Auping-matrassen zijn voor een groot deel gemaakt van herbruikbare materialen zoals staal en polyester. Daardoor zijn matrassen van Auping een duurzamere keuze, maar zijn ze wel duurder dan gemiddeld.

We hebben meerdere Auping-matrassen getest in de variant medium hardheid en met afmeting 90x200 cm. Maar onze testresultaten gelden ook voor alle andere maten.

In onze test matrassen beoordelen we de ondersteuning voor rugslapers, zijslapers en buikslapers en voor 3 verschillende lichaamstypes. Ook bepalen we de drukverdeling en de vochtdoorlatendheid van het matras. Verder testen we de levensduur en de duurzaamheid van matrassen. Zo vind je het ideale matras voor jou én je partner.

Auping-matras kopen

Als je een Auping-matras koopt, valt er wat te kiezen. De meeste Auping-matrassen zijn te krijgen in 3 hardheden: soft, medium en firm. Bij de duurdere matrassen kun je ook kiezen tussen 4 varianten voor verschillende lichaamstypen. Tot slot kun je ook kiezen tussen een hoes (of tijk) met en zonder rits. De variant met rits is duurder, maar dan kun je de hoes er af halen en hem af en toe wassen.

De meeste Auping-matrassen zijn verkrijgbaar in zeer veel verschillende afmetingen, waaronder ook de lengtematen 210 en 220 cm.

Je krijgt 5 jaar garantie op Auping-matrassen. Auping-matrassen hebben redelijke probeervoorwaarden, maar echt proefslapen kan niet. Koop je online je matras, dan is je bedenktijd uitgebreid van de wettelijke 14 naar 30 dagen. Je kunt hierbij het matras gratis op laten halen en dan krijg je je geld terug. Daarnaast kun je het matras de eerste 90 dagen eenmalig ruilen voor een andere hardheid of bedoeld lichaamstype van hetzelfde matras. Je krijgt hierbij geen geld terug. Dit geldt alleen voor matrassen die verkocht worden in meerdere varianten.

Auping verkoopt losse matrassen, maar ook boxspringcombinaties. Je koopt dan een bedbodem, matras en topmatras ineen. Die boxsprings hebben we ook getest. Je leest er meer over in onze test boxsprings.

Auping-matras vergelijken

Vergelijk Auping-matrassen met matrassen van andere merken. Misschien voldoen Auping-matrassen niet aan al je wensen, maar matrassen van andere fabrikanten wel. Filter in de vergelijker op allerlei eigenschappen van een matras. Met onze testinformatie kies je makkelijk het juiste matras voor jou.

Afhankelijk van je persoonlijke voorkeur en slaapbehoeften kun je kiezen voor warme matrassen of juist koele matrassen. Of voor harde of juist zachte matrassen. Je kunt ook kiezen voor verschillende vulmaterialen, zoals pocketvering, koudschuim, traagschuim, latex of koudschuim.

Ook kun je kiezen voor matrassen die je in een echte winkel kunt proberen of kopen. Als je juist online wil kopen kun je kiezen voor een matras waarbij je kunt proefslapen.

En natuurlijk ook belangrijk: de prijs. Je kunt kiezen voor goedkope of juist duurdere matrassen. Maar let wel op: de prijs die we tonen is voor de variant van 90x200 cm.