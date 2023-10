Auping-matrassen getest

Auping matrassen zijn een van de meest populaire matrassen van Nederland. Maar hoe goed zijn ze eigenlijk? In onze test hebben we Auping-matrassen getest en vergeleken met andere merken. Zo maak je een goede keuze.

We testen de matrassen op de ondersteuning, ook na langer gebruik. Want je wilt niet dat je matras na een paar jaar ineens een kuil heeft. Ook testen we de vering van het matras en hoe goed hij ventileert. In onze vergelijker vind je alle resultaten van de test en krijg je inzicht in de kwaliteit van de Auping-matrassen.

Ben je op zoek naar de resultaten van Auping-boxsprings? Ga dan naar de vergelijker van boxsprings.

Auping-bed kopen

Bij Auping kun je een enkel matras of een Auping boxspringcombinatie kopen. Bij een enkel matras heb je een Aupingbed met een metalen of houten bedframe en een los matras. Een boxspringscombinatie van Auping bestaat uit een bedombouw of bedframe, een matras en meestal een topmatras.

In deze vergelijker tonen we je de resultaten van de matrassen. Zo'n matras kun je kiezen voor op een boxspring of op een Auping ledikant.

Waar moet je op letten als je een Auping-matras gaat kopen? Bedenk goed welk type matras bij jouw lichaam en slaapgewoonten past. Je kunt het matras online kopen, of eerst uitproberen in een beddenspeciaalzaak. Dan voel je welke hardheid van het Auping-matras bij jou past.

Auping-matrassen vergelijken

Wat jij prettig vindt, hoeft iemand anders niet fijn te vinden. Vergelijk daarom alle matrassen en hun eigenschappen. Zo kies je een matras dat goed bij jou past. Elk matras heeft zijn eigen kenmerken en voordelen. Ook de prijzen kunnen flink verschillen. In onze vergelijker kun je de specificaties, testresultaten en prijzen van matrassen heel makkelijk vergelijken.