Tempur-matrassen getest

We hebben uitgebreide tests uitgevoerd op Tempur-matrassen. Zo maak je de beste keuze voor jouw slaapcomfort. We beoordelen natuurlijk de ondersteuning en het comfort van het Tempur-matras, maar ook de duurzaamheid. Ingelogd met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap ontdek je zelf welk matras van Tempur het beste aansluit bij jouw behoeften en voorkeuren.

Tempur-matras kopen

Tempur biedt een klein aantal series matrassen aan die in verschillende samenstellingen te verkrijgen zijn. Zo kun je kiezen voor een hardere of zachtere toplaag, een koele tijk en verschillende afmetingen.

De Tempur-matrassen hebben verschillende eigenschappen en kenmerken, zodat je kunt kiezen wat het beste bij jou past. Of je nu op zoek bent naar stevigheid, zachtheid of iets daartussenin, Tempur heeft een matras dat aan jouw slaapbehoeften voldoet. Bezoek een winkel in de buurt of bekijk de beschikbare opties online en maak vandaag nog jouw keuze.

Tempur-matrassen vergelijken

Om te zien welk Tempur-matras bij jou past, kun je de verschillende soorten met elkaar vergelijken. In onze vergelijker filter je eerst op de eigenschappen die jij belangrijk vindt. Dan vergelijk je ze op de testresultaten en specificaties. Vergelijk ook de prijzen van de Tempur-matrassen met die van andere merken als je op zoek bent naar de goedkoopste optie.