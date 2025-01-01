Matras van Tempur. Gemaakt van 4 lagen schuim: koudschuim van 7 cm, koudschuim van 7,5 cm, koudschuim van 5 cm en helemaal bovenop een laag traagschuim van 5 cm. Je kunt bij dit matras de stevigheid, de hoogte én de hoes kiezen. Wij testten de Pro Plus variant van 25 cm hoog, met de "smartcool" hoes.
Samenvatting
Gebruikte materialen
Traagschuim, koudschuim
Warm of koel matras
Warm noch koel
Maximale wastemperatuur hoes
60 °C
Omkeerbaar
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Ruilen en proberen
Proefslapen met geld terug kan niet. Wel kun je binnen 100 dagen je matras ruilen voor een ander matras. Je kunt hierbij het matras gratis op laten halen. Als je een matras online koopt heb je altijd recht op 14 dagen bedenktijd bij koop op afstand.