Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Matras van Tempur. Gemaakt van 4 lagen schuim: koudschuim van 7 cm, koudschuim van 7,5 cm, koudschuim van 5 cm en helemaal bovenop een laag traagschuim van 5 cm. Je kunt bij dit matras de stevigheid, de hoogte én de hoes kiezen. Wij testten de Pro Plus variant van 25 cm hoog, met de "smartcool" hoes.