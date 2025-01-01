Matras van Tempur. We testten de Elite variant van 25 cm hoog. Dit matras is opgebouwd uit 5 verschillende lagen schuim. De onderste 3 lagen van 7, 8 en 4 cm zijn koudschuim, en de bovenste 2 van 4 en 3 cm zijn traagschuim. De hoes is van polyester.
Samenvatting
Gebruikte materialen
Traagschuim, koudschuim
Warm of koel matras
Koel
Maximale wastemperatuur hoes
60 °C
Omkeerbaar
Proefslapen met ruilen?
Proefslapen met geld terug?
Ruilen en proberen
Proefslapen met geld terug kan niet. Wel kun je binnen 100 dagen je matras ruilen voor een ander matras. Je kunt hierbij het matras gratis op laten halen. Als je een matras online koopt heb je altijd recht op 14 dagen bedenktijd bij koop op afstand.