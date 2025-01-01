Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Matras van Tempur. We testten de Elite variant van 25 cm hoog. Dit matras is opgebouwd uit 5 verschillende lagen schuim. De onderste 3 lagen van 7, 8 en 4 cm zijn koudschuim, en de bovenste 2 van 4 en 3 cm zijn traagschuim. De hoes is van polyester.