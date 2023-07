Op zoek naar een nieuw matras voor je Swiss Sense bed? Wij testen Swiss Sense-matrassen in een lab om je te laten weten hoe de kwaliteit is.

Swiss Sense-matrassen getest

Een gespecialiseerd lab testte voor ons matrassen van Swiss Sens. Het lab keek naar de kwaliteit, de ondersteuning en het comfort. Ingelogd met een Kies- en Koop- of Volledig en Vertrouwd-lidmaatschap zie je de resultaten. Zo weet je of een Swiss Sense-matras past bij jouw lichaamsvorm, slaaphouding en voorkeuren.

Swiss Sense-matras kopen

Swiss Sense-matrassen zijn verkrijgbaar in veel winkels verspreid over Nederland. Je kunt dus makkelijk een matras uitproberen bij een Swiss Sense-winkel bij jou in de buurt. En hem daar meteen meenemen. Maar je kunt ook online bestellen. Bestel je vanuit het advies van de online matraswijzer op de website van Swiss Sense, dan kun je 90 dagen proefslapen en het matras ruilen als het toch niet bevalt.

Zoek voordat je een Swiss Sense-matras koopt goed uit wat er bij je past. Zoek je een koel of juist warmer matras? En wil je per se pocketvering of traagschuim of koudschuim? Swiss Sense heeft allerlei mogelijkheden. En elk matras heeft weer voordelen voor rugslapers, zijslapers of buikslapers. Selecteer jouw voorkeuren in de vergelijker om te zien wat bij jou past.

Swiss Sense-matrassen vergelijken

Vergelijk de testresultaten en specificaties van Swiss Sense ook met andere merken. Misschien is er een ander matras dat beter bij je past. Vergelijk ook de prijzen van de Swiss Sense-matrassen. Dan vind je het matras dat het best past bij jouw voorkeuren en budget.